Phương Oanh bức xúc việc bị quay lén khoảnh khắc bên Shark Bình

Những ngày qua, video quay cảnh Phương Oanh chăm sóc Shark Bình trong một bữa ăn được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội đồng thời thu hút lượt xem lớn. Ngày 24/4, Phương Oanh bức xúc lên tiếng việc bị quay lén khoảnh khắc riêng tư bên bạn trai.

“Tôi cảm thấy bản thân đang mất dần quyền cơ bản của con người. Tôi nhiều lần tự hỏi người nổi tiếng có được bảo vệ hay không. Hành vi lăng mạ, xúc phạm thậm tệ và chia sẻ những video không được sự cho phép của người bị quay cũng là vi phạm. Tại sao họ cướp đi quyền con người của tôi như vậy", Phương Oanh chia sẻ với Zing.

Cô nói, tình trạng này kéo dài suốt 8 tháng qua và không có dấu hiệu ngừng lại. Có những lúc, cô tưởng bản thân đủ mạnh mẽ để vượt qua tình trạng đó nhưng nhiều lúc thấy sức chịu đựng của mình đến giới hạn. Nữ diễn viên lo lắng không biết sắp tới còn bị rò rỉ hình ảnh nào nữa.

Khi được hỏi về phản ứng của Shark Bình khi bị quay lén, Phương Oanh cho biết là đàn ông và có nhiều năm trên thương trường nên anh không bị ảnh hưởng quá nhiều vì vụ việc. Tuy nhiên, khi thấy Phương Oanh lo lắng, anh cũng phần nào bị ảnh hưởng tâm lý. Do đó, nhiều lần nữ diễn viên cố gắng mạnh mẽ để trấn an bạn trai.

Phương Oanh thừa nhận nhiều lần nghĩ tới việc nhờ pháp luật xử lý tình trạng quay lén nhưng không biết kiện ai bởi người quay lén dùng nick ảo để đăng vào các hội nhóm, tài khoản TikTok.

"Họ thậm chí vẽ nên những câu chuyện không phải của tôi. Tôi đã hạn chế dùng mạng xã hội nhưng bởi tính chất công việc nên không tránh khỏi hoàn toàn. Họ thậm chí bình luận tiêu cực dưới bài viết của tôi. Tôi chặn được trang này thì lại có kênh khác lập nên”, cô chia sẻ.

Phương Oanh và Shark Bình công khai hẹn hò vào tháng 8/2022. Thời điểm đó, Shark Bình khẳng định đã độc thân thời gian dài nên Phương Oanh không phải người thứ 3. Tuy nhiên, vợ của Shark Bình là doanh nhân Đào Lan Hương cho biết vợ chồng bà chưa hoàn tất thủ tục ly hôn. Đầu tháng 10/2022, bà Đào Lan Hương lập vi bằng các bài viết của Phương Oanh trên mạng xã hội. Sau đó, bài đăng liên quan đến Shark Bình trong dịp sinh nhật được Phương Oanh xóa bỏ.

Cùng thời gian đó, Phương Oanh tạm khóa trang cá nhân. Nữ diễn viên chia sẻ với Zing cô muốn nghỉ ngơi sau thời gian có những lùm xùm không đáng có và chính cô không mong muốn. Sau gần một tháng ở ẩn, cô hoạt động trở lại trên mạng xã hội.

Ngày 15/12/2022, thông tin Shark Bình và Phương Oanh chia tay được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội đồng thời gây bàn tán. Thông tin bắt nguồn từ việc hai người ít xuất hiện cùng nhau và có những bài viết tâm trạng trên mạng xã hội.

Tuy nhiên, khi đó, trả lời Zing, Shark Bình trả lời: "Trang cá nhân là nơi có thể chia sẻ tâm trạng và chuyện riêng tư của mỗi người. Cuộc sống bộn bề đủ thứ, chẳng hạn công việc, xã hội… chứ không chỉ có chuyện tình cảm. Riêng chủ đề đời tư cá nhân, tôi xin phép không chia sẻ".

Phương Oanh sinh năm 1989, nổi tiếng nhất với vai Quỳnh trong phim Quỳnh búp bê. Ngoài ra, cô còn tham gia các phim như Lời thì thầm từ quá khứ, Ngược chiều nước mắt, Lặng yên dưới vực sâu, Cô gái nhà người ta, Lựa chọn số phận và gần đây nhất là Hương vị tình thân.

Sách tham khảo: Người khôn ngoan ứng xử giao tiếp như thế nào? do nhóm tác giả Douglas Stone, Bruce Pation và Sheila Heen viết, lọt danh sách best-seller theo bình chọn của The New York Times. Cuốn sách như một cẩm nang nhỏ chứa đựng kỹ năng ứng xử cần thiết cho mỗi người.