Cùng kết hợp với DTAP nhưng Phương Mỹ Chi đã xây dựng được một câu chuyện riêng cho mình, tránh đi sự so sánh không đáng có với Hoàng Thùy Linh.

Hình ảnh cô bé nhỏ nhắn, ngây thơ, đeo mắt kính bước lên sân khấu Giọng hát Việt nhí trình bày ca khúc Quê em mùa nước lũ của Phương Mỹ Chi đã ghi dấu mạnh mẽ trong tâm trí của rất nhiều khán giả Việt. Chính nhờ những tình cảm đó mà Phương Mỹ Chi cũng trở thành một trong những cái tên nổi bật, đắt show trong và ngoài nước trong mảng dân ca suốt 10 năm qua.

Tuy nhiên, đó không phải là hình ảnh duy nhất mà Chi muốn hướng đến. Cô bé năm nào giờ đã trưởng thành, cũng có những tham vọng riêng trong âm nhạc. Series Chi? ra mắt cuối năm 2022 đã chứng minh điều đó khi Phương Mỹ Chi làm mới một loạt các bài hát từ xưa đến nay theo phong cách trẻ trung, ngọt ngào cùng phần phối khí hiện đại.

Single Vũ Trụ có anh chính là phát súng chính thức đầu tiên cho mong muốn tấn công thị trường nhạc pop của Phương Mỹ Chi.

Biết cách dung hòa cá tính với thị trường

DTAP tiếp tục là cái tên được Phương Mỹ Chi tin tưởng cho phần sản xuất âm nhạc sau series Chi? của cô. Đây đã là sản phẩm thứ 3 của DTAP phát hành trong tháng 4 này, sau Cân cả thế giới của Dương Hoàng Yến và Người ngắm pháo hoa của Đông Nhi, cho thấy sức hút lớn của nhóm.

Ở Vũ Trụ có anh, DTAP cũng không đi quá xa khỏi màu nhạc dance pop/electronic mà họ làm tốt nhất. Sự khác biệt so với 2 sản phẩm gần đây của nhóm là việc họ đã từ bỏ cấu trúc của EDM với các verse - build up - drop mà thay bằng cấu trúc cơ bản của pop verse - chorus. Chorus mà DTAP xây dựng cho Phương Mỹ Chi cũng đơn giản với những cụm từ “Có anh” lặp đi lặp lại mang lại hiệu quả bắt tai cao.

Tuy nhiên, phân đoạn đắt giá nhất của bài hát lại nằm ở post chorus (phân đoạn sau điệp khúc). Mang âm hưởng của ca trù trong mặt giai điệu, với những cụm từ điệp liên tục “Em dù bên Đông hay là bên Tây, em chạy về đâu, cũng là như nhau” vừa giúp cho Phương Mỹ Chi giữ lại những nét truyền thống một cách tinh tế trong một sản phẩm pop hiện đại, vừa tạo ra thêm một đoạn bắt tai thứ hai trong bài hết sức thông minh.

Phương Mỹ Chi và DTAP kể được một câu chuyện rất mới lạ, thú vị về nàng Tấm.

Việc đưa các yếu tố truyền thống vào một bản nhạc dance pop trong mặt âm thanh và giai điệu thì đã quá quen thuộc với DTAP, nhưng lyrics cũng có tính chất Đông Tây kết hợp như ở Vũ trụ có anh thì lại là một nỗ lực đáng khen khác của nhóm.

Kể lại câu chuyện về nàng Tấm tưởng như đã rất quen thuộc, DTAP đã dung hòa với cả Lọ Lem của Phương Tây và gợi nhắc đến cả yếu tố đa vũ trụ đang cực kỳ thịnh hành trong lĩnh vực điện ảnh. Sự kiện Everything Everywhere all at once chiến thắng Oscar diễn ra cách đây chưa lâu, cho thấy sự nhạy bén với thị trường của ekip sản xuất cùng độ chịu chơi của Phương Mỹ Chi tốt như thế nào.

Bài hát khẳng định dù ở bất cứ vũ trụ nào, từ Đông sang Tây thì nàng Tấm hay Lọ lem đều có chung một kết cục, từ đó hướng đến tinh thần độc lập, tự chủ quyết định cho số phận của mình. Yếu tố “nữ quyền” khá nổi bật dẫu cho nội dung chính của bài rất vui vẻ, tự nhiên, không cố gắng gồng gánh để thể hiện thông điệp một cách quá sỗ sàng nhưng hiệu quả rất cao.

Phương Mỹ Chi phù hợp với pop

Sau một thời gian dài gắn bó với dân ca, hình tượng của Phương Mỹ Chi đã bị "đóng đinh" với chiếc áo bà ba, giai điệu quê hương. Thật khó để tưởng tượng khi hát pop cô sẽ như thế nào. Series Chi? khá an toàn khi phối lại những ca khúc cũ với cách hát khá nhẹ nhàng chưa chứng tỏ được quá nhiều.

Nhưng khi đến với Vũ Trụ có anh, Phương Mỹ Chi đã hoàn toàn lột xác. Cách hát của Chi hoàn toàn thuộc về pop, hầu như không có những cách luyến láy hay kéo dài nào không phù hợp với bài. Tiết tấu của bài hát rất nhanh, và Chi cũng hát ngắt nhịp rất chuẩn mực, không có khoảnh khắc nào cô cho thấy sự lệch nhịp. Đoạn pre chorus đưa những âm thanh nhạc kịch Disney hay post chorus âm hưởng ca trù cũng không làm khó được cô, Chi xoay chuyển cách hát rất chính xác.

Cách hát của Phương Mỹ Chi rất phù hợp với pop và có sự đa dạng trong xử lý bài.

Chất giọng mảnh, sáng của Phương Mỹ Chi khi thể hiện điệp khúc cũng là điểm nhấn của bài. Phân đoạn với những quãng treo cao liên tục ở các chữ “Có anh” nhưng Chi hát không hề bị chói, thay vào đó là sự mạnh mẽ tràn đầy năng lượng. Nốt cao bùng nổ của Phương Mỹ Chi ở kết bài cũng được mixed khá mượt để hòa tan vào lớp âm thanh, khiến cho bài không bị quá khoe khoang vocal mà nhẹ nhàng dễ nghe với đại chúng.

Khách mời Pháo cũng được đan cài khá phù hợp. Về kết cấu khi Pháo tiến vào rap ngay sau post chorus đầu tiên thì không phải quá đặc biệt. Tuy nhiên, trong một bài hát với 2 phân đoạn bắt tai đáng nhớ cùng các quãng cao nối tiếp, sự kéo dãn nhịp điệu của nữ rapper là cần thiết. Flow của Pháo cũng thay đổi liên tục, kết lại bằng các câu thơ lục bát cho thấy cô đã nắm bắt được trọn vẹn không khí của bài hát để verse của cô là mảnh ghép hoàn hảo cho bài.

Cú chuyển mình sang pop của Phương Mỹ Chi với Vũ trụ có anh được tính toán kỹ lưỡng và kết quả thành công rực rỡ. Bài hát đảm bảo được cả hai yếu tố: đưa Chi đến gần thị trường hơn với các yếu tố pop rõ ràng, đồng thời vẫn giữ lại được nét cá tính của giai đoạn dân ca của mình.

DTAP và Phương Mỹ Chi đã giải bài toán theo cách vượt qua sự mong đợi của người nghe khi còn kể được một câu chuyện hết sức thú vị và có tính riêng biệt cao. Không ít nghệ sĩ làm nhạc dance pop/điện tử kết hợp với yếu tố dân gian không thể vượt qua được cái bóng của Hoàng Thùy Linh, nhưng Phương Mỹ Chi thì không nằm trong số đó.