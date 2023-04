Phú Quốc 'đổi màu' với cuộc sống về đêm sôi động

Hàng quán sáng đèn liên tục, địa điểm vui chơi, giải trí hoạt động suốt ngày đêm… là hình ảnh dễ dàng bắt gặp tại Phú Quốc United Center - “thành phố không ngủ” nổi danh đảo ngọc.

Tham gia vào các hoạt động sôi động ban đêm trở thành sở thích của đông đảo du khách hiện đại. Nếu trên thế giới, người ta vẫn biết đến New York (Mỹ), ERICesh (Morocco), Paris (Pháp) hay Buenos Aires (Argentina) là những “thành phố không bao giờ ngủ” với chuỗi hoạt động ăn uống, vui chơi, giải trí sôi động suốt 24 giờ, thì tại Việt Nam, Phú Quốc United Center là điểm đến mới cho những trải nghiệm đặc biệt ấy.

Các show diễn thực cảnh triệu USD

Khởi đầu hoàn hảo của đêm Phú Quốc thêm bùng nổ, Once - bữa tiệc của âm thanh và ánh sáng đúng nghĩa - là lựa chọn khác cho mọi du khách tại “thành phố không ngủ”. Once đưa người xem lạc vào thế giới thần tiên trong VinWonders với những cột nước phun cao hàng chục mét và đèn laser đủ màu sắc. Kết hợp hoàn hảo âm thanh, ánh sáng, khói, lửa, nước, các hiệu ứng 3D mapping sống động, Once hứa hẹn là khởi đầu lý tưởng cho một tối “chạy show” mãn nhãn tại Phú Quốc United Center.

20h20 tại cổng chính khu Tinh hoa Việt Nam, hàng dài người xếp hàng, háo hức chờ đợi vào xem show thực cảnh triệu đô diễn ra lúc 20h30 mỗi ngày. Bầu không khí ở thành phố đảo tương đối mát mẻ những ngày tháng 4 tại Phú Quốc khiến cảm xúc người xem thêm hào hứng, tiếng nói cười rộn ràng về những câu chuyện trải nghiệm về kinh thành cổ, về 4.000 năm hành trình dựng nước trong các mini show diễn ra từ ngày sang đêm. Đại cảnh buổi tối đang được đông đảo du khách háo hức chờ đón kéo dài 45 phút.

“Tôi đã xem Tinh hoa Việt Nam trong chuyến đi Phú Quốc năm ngoái và được sống trọn vẹn trong 12 màn biểu diễn qua 4 chương: Nguồn cội, Đời sống, Hành trình đạo học và Tinh hoa Việt Nam. Năm nay, tôi quay lại Phú Quốc cùng ba mẹ, quyết định trải nghiệm show vì muốn cảm nhận hào khí dân tộc một lần nữa”, Thành Thuấn (33 tuổi, Cần Thơ) cho biết.

Ngay khi kết thúc 45 phút của Tinh hoa Việt Nam, hàng đoàn du khách lập tức đổ về dòng kênh Venice để kịp theo dõi Sắc màu Venice diễn ra lúc 21h30 tại hồ Tình yêu. Khi tiếng chuông tháp Ánh sáng ngân vang cũng là lúc đoàn thuyền gondola nối đuôi nhau tiến thẳng về hướng sân khấu trung tâm, và Sắc màu Venice - show trình diễn trên mặt nước được chính thức bắt đầu.

Khác với cảm xúc tự hào nguồn cội từ Tinh hoa Việt Nam, Sắc màu Venice khiến hàng nghìn du khách liên tục xuýt xoa vì bất ngờ, rồi vỡ òa trong sự ấn tượng với những sắc màu rực rỡ từ công nghệ 3D mapping kết hợp bối cảnh, phục trang LED cùng vũ đạo quyến rũ. Cả một châu Âu phồn hoa và thơ mộng đã được mang đến Grand World một cách rất kỳ công.

Thế giới huyền diệu với Night Safari

Không rộn ràng và náo nhiệt như tại Grand World, Vinpearl Safari về đêm lại đón chào du khách với khung cảnh thiên nhiên hoang dã kỳ bí như trong bộ phim viễn tưởng. Chỉ mở vào lúc 20h10 và 20h30 tối cuối tuần, tour Night Safari Phú Quốc là lựa chọn yêu thích của những tín đồ mê thử thách, khám phá.

Có mặt trước cửa Safari vào 20h, Thu Trang (Hà Nội) lập tức ấn tượng với hành trình thám hiểm hoang dã đầy bí hiểm. Trong màn đêm, chiếc xe điện len lỏi giữa những con đường nằm sâu trong rừng, thỉnh thoảng văng vẳng tiếng kêu của hồng hạc, thiên nga, tê giác hay hươu cao cổ, ngựa vằn... tạo nên một “bản giao hưởng” đặc biệt. Những âm thanh đó khiến Trang đi từ cảm xúc tò mò, hiếu kỳ, đến hồi hộp và xen cả chút sợ hãi.

“Trước kia, tôi chỉ biết đến Night Safari khi nhắc đến du lịch Singapore. Nhưng giờ ngay tại Phú Quốc đã có thể thực hiện trải nghiệm này, tôi thấy rất thích thú. Vẻ đẹp của khu rừng, của các loài động vật trong màn đêm mang đến cho tôi cảm xúc rất khác khi xem ban ngày. Tour trải nghiệm diễn ra trong 60 phút nhưng tôi thấy thời gian trôi rất nhanh”, Trang chia sẻ.

Được khai thác từ cuối năm 2021, Night Safari là trải nghiệm mới, cho phép du khách hòa mình với vườn thú bán hoang dã về đêm đầu tiên tại Việt Nam. Vì được chăm sóc và bảo tồn trong môi trường thiên nhiên mở nên du khách sẽ được thấy cuộc sống chân thực, sinh động nhất của nhiều loài động vật bán hoang dã hay cho hươu cao cổ ăn đêm, chụp ảnh cùng ngựa vằn...

“Không gian yên tĩnh của thế giới hoang dã khi đêm xuống rất đặc biệt. Tôi nghĩ ai ghé Phú Quốc cũng nên thử trải nghiệm tour Night Safari một lần, để hiểu hơn cuộc sống về đêm của muôn loài và lắng nghe nghe ‘bản giao hưởng’ tự nhiên theo cách chân thật nhất, duy nhất ở Việt Nam”, Thu Trang khẳng định.

Đêm nhạc hội mãn nhãn

Cuộc sống về đêm ở “thành phố không ngủ” không chỉ sôi động với chuỗi show diễn định kỳ, mà còn ở những đại nhạc hội đặc biệt, tổ chức thường xuyên các dịp lễ, Tết. Đơn cử, mới đây nhất là đại tiệc The Great Gatsby mừng sinh nhật 2 tuổi Phú Quốc United Center tổ chức tại hồ Tình yêu tối 21/4. Chương trình mang đến cảm xúc “đã tai, đã mắt” cho hàng chục nghìn du khách tại Grand World.

“Tôi ‘đu’ idol Võ Hạ Trâm nên quyết định đặt vé đến Phú Quốc dịp sinh nhật, tiện thể trải nghiệm ‘thành phố không ngủ’ danh bất hư truyền. Phú Quốc United Center trong suy nghĩ của tôi vui 7 thì trải nghiệm thực tế vui 10+, quá nhiều hoạt động để vui chơi, khám phá, tôi phải dành 3 tối mới khám phá hết nơi đây”, Thu Trang (Hà Nội) cho biết.

Riêng với đêm nhạc hội sinh nhật The Great Gatsby, Thu Trang không giấu được cảm xúc hào hứng, cho biết dư âm của sự kiện kéo dài đến tận hôm sau và khiến cô vẫn còn xúc động.

“Lần đầu tiên tôi xem một nhạc hội mà sân khấu nằm nổi trên mặt nước như vậy. Kết hợp với background màn hình LED thiết kế dạng cánh quạt khổng lồ mang phong cách quý tộc châu Âu là hiệu ứng đèn laser, khói lửa cầu kỳ khiến tôi không nỡ rời bước dù chỉ vài phút”, Thu Trang cho biết.

Không chỉ trong đêm sinh nhật, các dịp lễ như 30/4-1/5, Quốc khánh 2/9 hay Giáng sinh, Tết Dương lịch và đặc biệt Tết Nguyên đán, tại Grand World đều diễn ra chuỗi sự kiện kỷ niệm ngày đặc biệt, đồng thời mang đến thêm nhiều trải nghiệm mới mẻ cho du khách.

Ẩm thực đường phố sôi động

Sau buổi tối “quẩy” hết mình với loạt show diễn hay sự kiện giải trí, du khách có thể nạp năng lượng tại khu chợ đêm Grand World nếu chưa muốn kết thúc một ngày vui chơi. Ẩm thực đường phố với 1.001 món ngon, các đặc sản Phú Quốc đa dạng đủ sức “hạ gục” bất cứ ai ghé qua bởi sự tươi mới và hương thơm bay khắp không gian.

Được biết đến là nơi hội tụ “tinh hoa ẩm thực” đảo ngọc, ghé chợ đêm Grand World bạn không thể không ăn hải sản. Đi dọc theo các gian hàng trong chợ, bạn dễ dàng bắt gặp nhiều loại hải sản thơm ngon như nhum, còi biên mai, mực chớp, ghẹ Hàm Ninh Phú Quốc và nhiều loại cá biển tươi sống khác được bày bán sẵn.

Tùy khẩu vị và sở thích cá nhân, thực khách có thể chọn cách chế biến đa dạng: Nhum nướng wasabi, sò điệp nướng mỡ hành, tôm tẩm bột chiên, mực hấp nước mắm, ốc hương xào tỏi… “Quán phong cách vỉa hè nhưng độ tươi của thực phẩm thì không thể chê được, đúng chuẩn thành phố biển. Đã 3 bữa liên tiếp tôi ăn hải sản Phú Quốc nhưng vẫn chưa thử hết được các cách chế biến. Không chỉ hải sản, tôi còn mê các món ngon “trứ danh” khác trong Grand World như bún quậy Kiến Xây hay bánh canh chả cá”, một du khách nam từ Cần Thơ chia sẻ.

Đặc biệt hút chân du khách trẻ là “thiên đường Street-food” tại chợ đêm Grand World với hàng chục phiên bản trà sữa, bánh tráng trộn, xiên que… Đặc biệt “chiếm spotlight” mùa hè chính là bộ 3 món kem không thể bỏ qua là kem dừa, kem Thái và kem Thổ Nhĩ Kỳ.

Với những “tín đồ sống về đêm”, khung giờ sau 22h ở Grand World chính là “thiên đường” với vô số bar pub thời thượng, phóng khoáng sở hữu “tầm nhìn triệu USD” hướng về dòng kênh Venice lấp lánh và khuấy động không gian bằng âm nhạc sôi động không ngừng nghỉ. Du khách có thể chọn ngồi ở Cochinchine Club để thưởng thức menu thức uống lấy cảm hứng và sử dụng nguyên liệu hồ tiêu Phú Quốc trứ danh; hoặc bước sang Monaco Pub chill chill bên ly cocktail đậm đà, vừa hoà vào bikini tour, biểu diễn múa lửa... nóng bỏng.

Sau khi tận hưởng trọn vẹn đêm Phú Quốc United Center sôi động, du khách trở về homestay, khu nghỉ dưỡng Vinpearl bằng VinBus hoặc xe tuk tuk miễn phí vừa tiện nghi, an toàn, thoải mái… Quãng thời gian nghỉ ngơi trong không gian tuyệt vời sẽ giúp du khách phục hồi năng lượng, sẵn sàng cho những ngày tiếp theo khám phá “thành phố không ngủ” đa trải nghiệm.