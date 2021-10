Phụ nữ văn phòng sau đại dịch của Miu Miu

Các thương hiệu mang đến những bộ trang phục với phom dáng dựng phồng hay kiểu váy lưng xệ âm hưởng thập niên 1990.

Kết cấu trang phục bất quy tắc

Show diễn của thương hiệu LOEWE hướng đến tinh thần tối giản trong mùa Xuân - Hè 2022. Giám đốc sáng tạo Jonathan Anderson khơi gợi trí tưởng tượng của người xem với tư duy tự do trong những trang phục có kết cấu bất quy tắc, theo dạng khối 3D cùng điểm khác nhau ở phần thắt eo, vai và hông. Điểm đặc biệt trên tổng thể chính là miếng kim loại to bản được làm theo dạng hình học đính trên thiết kế hay cách đặt ngược dáng áo ra phía trước. Chất liệu vải trở thành điểm thú vị khi nhà mốt Pháp khai thác lụa taffeta cao cấp vào những bộ tracksuit thể thao, kết hợp áo tank-top cùng quần voan phồng hay váy denim trở nên mềm mại, nữ tính. Lấy cảm hứng từ bức tranh The Deposition from the Cross của họa sĩ Jacopo Pontormo, giám đốc sáng tạo Jonathan Anderson đã hòa quyện những gam màu tươi sáng như xanh lam, hồng, vàng pastel và pha trộn trở thành một bảng màu nước mang đậm tính nghệ thuật.

Váy cắt ngắn trong show diễn Miu Miu

Bộ sưu tập Xuân - Hè 2022 của Miu Miu lấy cảm hứng từ hình ảnh nữ nhân viên khi vượt qua dịch Covid-19. Cô bắt đầu trở lại văn phòng làm việc và không còn gò bó trong những khuôn khổ của kiểu dáng trang phục nhàm chán, thay vào đó là sự phá bỏ rào cản về định kiến bằng món đồ được cắt xẻ ngẫu hứng, khoe vòng eo thon gọn hay phom dáng váy, quần tây lưng xệ được lăng xê trong thập niên 1990. Giám đốc sáng tạo Miucia Prada ví các thiết kế của Miu Miu giống vừa được cắt ngắn dang dở bởi bàn tay của một người phụ nữ nổi loạn với chiều dài áo sơ mi, suit jacket lên đến sát ngực hay chân váy ngắn trên gối. Hình ảnh của Britney Spears, Christina Aguilera trong những chiếc quần tây, quần jeans cạp trễ cũng tạo nên nguồn cảm hứng sáng tạo cho thương hiệu. Ngoài ra, trang phục dành cho buổi tối cũng được lăng xê với chi tiết đính kết pha lê màu sắc trên nền vải lụa satin. "Thế hệ Gen Z sẽ không còn cảm thấy bối rối với tinh thần gợi cảm mới sau đại dịch. Họ không phải mặc những bộ đồ nhàm chán, khoác chiếc khăn merino để che đậy vóc dáng săn chắc trong những giờ làm việc ở văn phòng. Miu Miu sẽ giúp họ khoe cơ thể quyến rũ của mình", bà Miucia Prada nói.

Theo đuổi giá trị bền vững

Trong bộ sưu tập Xuân - Hè 2022, giám đốc sáng tạo Gabriela Hearst tập trung vào việc tạo ra những sản phẩm mang tính bền vững khi kết hợp chất liệu vải sợi tự nhiên cùng các màu sắc hữu cơ và nghệ thuật đan lát thủ công để tạo ra điểm nhấn trên trang phục. Tinh thần boho nữ tính vẫn ẩn hiện trong thiết kế với váy caftan mùa hè, áo khoác poncho hay suit đính tua rua, mang màu sắc tự do, giúp người mặc có thể đi đến bất cứ đâu với trang phục của Chloé. Điểm đặc biệt trong bộ sưu tập chính là logo hình xoắn ốc của thương hiệu được làm độc quyền bằng tay nghề thủ công của thợ may. Thậm chí, tính bền vững của nhà mốt Pháp còn thể hiện rõ qua cách tạo ra chi tiết cánh hoa, nút thắt trên trang phục hoặc kiểu đồ patchwork (chắp vá) từ những mảnh vải thừa được sử dụng trong bộ sưu tập trước.