Phụ nữ trên phim Hàn có còn ganh ghét, tranh giành đàn ông nữa không?

Tình bạn của phụ nữ trở thành chủ đề phổ biến tại phim Hàn trong thời gian gần đây. Đây là điều có ý nghĩa với ngành công nghiệp sản xuất nội dung của Hàn Quốc.

Theo The Korea Herald, loạt phim truyền hình Hàn Quốc ăn khách có nội dung miêu tả mối quan hệ đặc biệt giữa các nhân vật nữ trong thời gian gần đây đã làm xuất hiện thể loại mới mang tên "womance".

Kết hợp giữa từ phụ nữ (woman) và lãng mạn (romance), womance đề cập tới tình bạn thân thiết, gắn kết chặt chẽ của các nhân vật nữ trong phim. Những mối quan hệ này thường được diễn tả là "sâu đậm hơn tình bạn thông thường, nhưng chưa chạm tới tình yêu".

Tình bạn của phụ nữ trở thành chủ đề phổ biến ở phim Hàn trong thời gian gần đây. Ảnh: Naver.

Tình bạn của phụ nữ trong phim Hàn

Ngành công nghiệp phim ảnh Hàn Quốc từng sản xuất rất nhiều bộ phim, chương trình truyền hình có cài cắm bromance - tình anh em thân thiết giữa các nhân vật nam. Một số cái tên điển hình có thể kể đến gồm Friend, Boys Over Flowers, A Gentleman's Dignity, The Heirs, New World, School 2013, School 2017 và School 2021.

Bromance có mặt ở phim ảnh Hàn từ đầu những năm 2000. Đây là một trong số thể loại khán giả ưa chuộng, có cơ hội xuất hiện nhiều nhất trên phim Hàn. Ngược lại, các dự án với chủ đề tương tự nhưng nói về phụ nữ mới chỉ được thể hiện và thu hút sự chú ý trong thời gian gần đây.

Ví dụ điển hình có thể kể đến Twenty Five, Twenty One. Bên cạnh câu chuyện tình lãng mạn của hai nhân vật chính, người hâm mộ bộ phim Twenty Five, Twenty One do đài tvN sản xuất còn dành sự quan tâm cho mối quan hệ đặc biệt giữa hai vận động viên đấu kiếm Na Hee Do (Kim Tae Ri thủ vai) và Ko Yu Rim (Bona thủ vai).

Mới đầu, câu chuyện giữa Na Hee Do và Ko Yu Rim không may phát triển từ mối quan hệ vận động viên - người hâm mộ sang đối thủ cạnh tranh. Tuy nhiên, sau khi trải qua nhiều khó khăn, đồng thời hóa giải xung đột, hiểu lầm, cả hai trở thành bạn thân.

Đồng hành cùng Na Hee Do và Ko Yu Rim còn có sự xuất hiện của nữ sinh khác là Ji Seung Wan (Lee Ju Myoung thủ vai). Qua 16 tập phim, Twenty Five, Twenty One diễn tả trọn vẹn hình ảnh những thiếu niên theo đuổi ước mơ, hoài bão cùng câu chuyện tình bạn đáng quý của họ.

Lên sóng cùng thời điểm với Twenty Five, Twenty One, Thirty-Nine do đài JTBC sản xuất thể hiện một phong cách womance khác. Nội dung chính bộ phim xoay quanh 3 người bạn thân Cha Mi Jo (Son Ye Jin thủ vai), Jeong Chan Young (Jeon Mi Do thủ vai), Jang Joo Hee (Kim Ji Hyun thủ vai) cùng cuộc sống, tình bạn và tình yêu của họ khi đứng trước ngưỡng cửa tuổi 40.

Thirty-Nine đem tới cho người xem câu chuyện cảm động về tình bạn khăng khít, bền chặt kéo dài hơn 20 năm của 3 nhân vật chính. Những buổi tụ tập vui vẻ, những lời tâm sự, khuyên nhủ thật lòng, cách mỗi người quan tâm, hy sinh hay đau lòng vì đối phương đã trở thành điều ngọt ngào nhất vỗ về họ giữa cuộc sống đầy khó khăn.

Một trong số bộ phim truyền hình Hàn được khán giả đón nhận nhất gần đây, Business Proposal, cũng khiến người xem thích thú với tình bạn thú vị, đặc biệt giữa nhân vật chính Shin Ha Ri (Kim Se Jeong thủ vai) và người bạn thời thơ ấu Jin Young Seo (Seol In Ah thủ vai).

Người hâm mộ thích thú với tình bạn khăng khít, đặc biệt giữa các nhân vật nữ. Ảnh: Naver.

Cách phim Hàn thể hiện hình ảnh phụ nữ

"Kể từ năm 2016, đài truyền hình bắt đầu chiếu những câu chuyện về phụ nữ như Dear My Friends, Melodramatic, Work Later, Drink Now", nhà phê bình văn hóa Hwang Jin Mi chia sẻ với The Korea Herald.

Theo nhà phê bình Hwang, vì nhiều người hâm mộ phim truyền hình - đặc biệt là khán giả nữ - cảm thấy mệt mỏi khi liên tục chứng kiến câu chuyện tình cảm tuân theo mô-típ cũ kỹ, lỗi thời xuất hiện trên màn ảnh, nhà làm phim cần tìm đến phương pháp khác để tiếp cận khán giả.

Nhà phê bình Hwang tin rằng ngày càng có nhiều phim truyền hình Hàn tập trung khai thác nhân vật nữ, cho phép người xem thấy được các khía cạnh chân thực, đa dạng, có chiều sâu hơn về phụ nữ trong xã hội chúng ta.

Từ người phụ nữ bình tĩnh theo đuổi sự nghiệp đến người mẹ hết lòng vì gia đình, có nhiều kiểu phụ nữ khác nhau tồn tại trong cuộc sống.

Theo nhà phê bình Hwang, với sự phổ biến ngày càng gia tăng của các nền tảng OTT, phim ảnh Hàn Quốc bắt đầu xuất hiện những nhân vật nữ mới mẻ, mang tính đa chiều hơn, điển hình Yoon Ji Woo/Oh Hye Jin (Han So Hee thủ vai) trong bộ phim hành động noir My Name và Shim Eun Seok (Kim Hye Soo thủ vai) trong Tòa án vị thành niên.

Thực tế, sự hiện diện của phụ nữ trong phim ảnh Hàn đã trở thành chủ đề gây chú ý trong những năm gần đây.

Theo The Korea Times, trong số 20 bộ phim có doanh thu cao nhất ra mắt từ 1/7/2020-30/6/2021, nam giới xuất hiện gấp đôi nữ giới. Nhân vật nữ thể hiện nhiều cảm xúc đa dạng hơn, tuy nhiên, trái ngược với nhân vật nam thường thể hiện cảm xúc cực đoan, "quả quyết" như tức giận, căm thù và ghê tởm, thì nhân vật nữ lại thể hiện nhiều cảm xúc "phòng thủ" hơn, điển hình là sợ hãi, buồn bã và ngạc nhiên.

Khi bộ phim chỉ có nam chính, nhân vật nam xuất hiện trên màn ảnh và nói nhiều hơn 2 lần so với nhân vật nữ. Trong những bộ phim có cả nam và nữ chính, nhân vật nam vẫn có thời lượng xuất hiện nhiều hơn. Và ngay cả với tác phẩm xoay quanh nữ giới, nam giới có thời lượng xuất hiện và phần thoại gần như tương đương với các nhân vật nữ chính.

Do vậy, ngày càng nhiều người bày tỏ nguyện vọng hình ảnh phụ nữ trong phim Hàn có thể trở nên đa dạng, được khai thác nhiều hơn. Cách các tác phẩm với đề tài womance xuất hiện phần nào cho thấy sự thay đổi ở ngành công nghiệp phim ảnh Hàn trong việc thể hiện hình ảnh nữ giới, đặc biệt khi chi tiết phụ nữ ganh ghét, đố kỵ nhau, 'tranh giành đàn ông' là điều rất phổ biến trong phim ảnh Hàn xuyên suốt chục năm qua.

Hình ảnh nhân vật nữ tại phim Hàn bắt đầu trở nên đa dạng hơn. Ảnh: Naver.

"Sự phát triển này, nối tiếp từ năm 2016, rất có ý nghĩa đối với ngành công nghiệp sản xuất nội dung của Hàn Quốc", Hwang nhận xét.