Phụ nữ hiện đại đề cao phong cách sống tự do, tự lo, tự chủ, tự lập

Hành trình đạt được sự độc lập, tự chủ, tự do theo đuổi đam mê và hoài bão là cách phụ nữ hiện đại gặt hái thành công, hưởng thụ hạnh phúc trong cuộc sống.

Với nhiều người, tự do là đích đến của cuộc đời để được sống trọn vẹn theo cách mình muốn. Nhưng để đạt đến “tự do”, mỗi người phải vượt qua nhiều chữ “tự” khác: "Tự giác" trau dồi kiến thức, “tự tin” khẳng định năng lực, “tự thân vận động” nuôi sống bản thân, “tự lập” quán xuyến cuộc sống khi không còn sự bao bọc của gia đình…

Hành trình đi đến đích “tự do” chưa bao giờ dễ dàng, nhưng sẽ mang đến muôn màu trải nghiệm để chúng ta trưởng thành và khám phá bản thân.

Mang trong mình bản lĩnh và sự phóng khoáng của tuổi trẻ, Gen Z ngày nay không ngần ngại tự lo, tự lập từ sớm. Với Trần Mỹ Uyên, tự lập là biết chịu trách nhiệm với bản thân và những việc mình đã làm. Tự lập còn thể hiện qua khả năng tự đáp ứng nhu cầu của mình thay vì dựa dẫm vào người khác.

Tuy nhiên, nàng mẫu sinh năm 2000 không đặt nặng quan điểm tự lập là phải tự làm mọi thứ. “Không phải bất cứ công việc gì chúng ta cũng đều có thể giải quyết được. Sẽ có những việc nằm ngoài giới hạn, khả năng, kiến thức lúc bấy giờ, khiến ta phải tìm kiếm sự trợ giúp từ xung quanh. Đó cũng là giá trị của sự sẻ chia, quan tâm, nâng đỡ trong cuộc sống”, Mỹ Uyên bày tỏ quan điểm.

Với Mỹ Uyên, hành trình tự lập không có dấu mốc cụ thể. Cô chia sẻ tính cách độc lập được thể hiện từ nhỏ: “Trong chuyện học tập của tôi, bố mẹ không can thiệp quá nhiều, chủ yếu xuất phát từ tính tự giác. Cũng nhờ sự giao phó của bố mẹ mà lớn lên, tôi học được cách tự lo những việc từ nhỏ đến lớn. Đặc biệt khi đủ 18 tuổi, tôi dần nhận thức việc xây dựng thói quen chịu trách nhiệm cho cuộc sống”.

Sở hữu ngoại hình xinh xắn và vóc dáng cân đối, Mỹ Uyên sớm trở thành người mẫu ảnh quen mặt trong làng thời trang dành cho giới trẻ. Điều này cũng đặt ra bài toán khó cho cô gái gốc Đà Nẵng: Làm sao để quản lý chi tiêu hợp lý, đưa ra quyết định quan trọng một cách tự lập.

“Trong khoảng thời gian ấy, tôi đã học cách làm chủ bản thân, đặc biệt biết cách nhận diện những mong muốn không cần thiết, tập trung vào giá trị lâu dài thay vì giá trị ngắn hạn”, Mỹ Uyên chia sẻ.

Nếu Mỹ Uyên là nàng mẫu “con cưng” của các lookbook thời trang, thì Ly Phạm lại được biết đến là hot TikToker nhờ những video hướng dẫn phối đồ tinh tế và hữu ích cho giới trẻ. Tuy nhiên, điểm chung của cả hai cô nàng là khả năng tự lo, tự lập, tự kiếm ra tiền từ sớm.

“Tôi học được cách tự lo cho bản thân từ lúc nhận công việc đầu tiên trong đời. Đó là lúc tôi nhận ra giá trị của đồng tiền, biết trân trọng mồ hôi công sức mà bố mẹ bỏ ra. Công việc đó không giúp tôi dư dả, nhưng để lại nhiều bài học về việc trang trải, tự lo cho cuộc sống”, Ly Phạm tâm sự.

Dĩ nhiên, hành trình tự lo có thể “nói dễ” nhưng “làm khó” vì yêu cầu tính tự giác và kỷ luật cao. Cô bạn chia sẻ: “Tôi có tính thích tận hưởng cuộc sống và không thường xuyên tiết kiệm cho tương lai. Đó là trở ngại lớn nhất trong quá trình tôi học cách trang trải cuộc sống. Phải mất một khoảng thời gian dài tôi mới học được cách chọn lọc, lược bỏ những nhu cầu không thực sự cần thiết và thiết lập một phần nhỏ thu nhập hàng tháng để tiết kiệm”.

Một khi biết tự lo, tự lập, hành trình đến với sự tự chủ, tự do sẽ được rút ngắn lại.

Nếu nói về sự tự lập, tự chủ của người trẻ, câu chuyện về những cô gái tuổi đôi mươi nỗ lực trên hành trình tỏa sáng cả về nhan sắc lẫn trí tuệ có thể truyền cảm hứng một cách rõ nét.

Với Nguyễn Phương Nhi - Á hậu 2 cuộc thi Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022 (Miss World Vietnam 2022), sống tự chủ là có khả năng làm chủ hành vi, suy nghĩ và cảm xúc cá nhân. Để có được cuộc sống tự chủ, mỗi người cần không ngừng suy xét, nhận thức chính xác về bản thân trước khi bị những yếu tố ngoại cảnh tác động; dám đối mặt với khuyết điểm, thiếu sót của mình để từ đó chấp nhận và tìm cách khắc phục.

Phương Nhi chia sẻ về giá trị của sự tự chủ trong guồng quay cuộc sống hối hả: "Việc cân bằng công việc và cuộc sống cá nhân chưa bao giờ dễ dàng. Khi bận rộn với công việc, nếu tâm mình chưa thực sự vững vàng, chưa biết cách làm chủ cuộc sống thì guồng quay công việc có thể dẫn tới áp lực, căng thẳng. Những lúc như vậy, việc quay lại kiểm soát bản thân là phương pháp hữu ích".

Còn với Hoa hậu Huỳnh Nguyễn Mai Phương - cô gái đăng quang cuộc thi Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022, tự do đơn giản là cảm thấy độc lập, tự chủ trong cuộc sống. "Những người tự do thường cảm thấy bình an, hạnh phúc và có quyền quyết định, lựa chọn mà không bị ép buộc hay tác động. Đây cũng là mục tiêu mà tôi luôn phấn đấu", Mai Phương khẳng định.

Nàng hậu sinh năm 1999 cho rằng để có được tự do, mỗi người phải độc lập, không lệ thuộc người khác. Cô cho hay: "Trong mọi việc hãy thật bình tĩnh, chủ động tiếp nhận. Mọi sự khen chê, tạo áp lực bên ngoài, chúng ta không nên để tâm quá nhiều mà quan trọng là bản thân cảm thấy thoải mái, không bị vùi dập".

Tuy nhiên, nàng hậu cũng chia sẻ tự do không có nghĩa là bất cần, sống mà không quan tâm đến xung quanh. "Chúng ta cần có tình thương trong sự tự do. Giúp đỡ, cho đi yêu thương bằng sự chân thành của chính chúng ta nhưng không lệ thuộc quá vào sự giúp đỡ ấy. Hãy nhớ luôn phải giữ sự độc lập cho mình", cô chia sẻ quan điểm về sự tự do.

Đăng quang ngôi hậu với màn thể hiện thuyết phục trong từng phần thi, Mai Phương từng bước khẳng định vẻ đẹp của người phụ nữ hiện đại ở cả ngoại hình, nội tâm và trí tuệ.

"Mẫu người phụ nữ hiện đại mà tôi theo đuổi là sở hữu đời sống nội tâm phong phú, có cái nhìn đa chiều và cởi mở với mọi thứ, biết cách phân định tốt xấu và độc lập trong mọi quyết định. Để đạt được mục tiêu ấy, tôi tập suy nghĩ lạc quan từ những việc nhỏ nhất, sẵn sàng sáng tạo và lắng nghe ý kiến mới, thiết lập kế hoạch cho các mục tiêu nhỏ của mình", người đẹp cho hay.

Nếu trước đây, hình tượng về một người phụ nữ lý tưởng gói gọn trong 4 chữ "công, dung, ngôn, hạnh", thì ngày nay, giới trẻ hiện đại lại đề cao 4 chữ "tự" - tự lo, tự lập, tự chủ và tự do. Nhờ chữ "tự", phụ nữ không chỉ khẳng định vai trò và tầm ảnh hưởng trong cuộc sống, mà còn biết cách yêu thương và chăm sóc bản thân.

"Tôi thấy không ít phụ nữ truyền thống giàu tính hy sinh, thường quan tâm tới gia đình, mọi người xung quanh. Cũng vì vậy, đôi lúc họ bỏ quên trách nhiệm chăm sóc, nuôi dưỡng bản thân cả về thể chất và tinh thần. Tuy nhiên, phụ nữ ngày nay dần học được cách quay về quan tâm, yêu thương bản thân trước khi dành tình yêu tới người khác. Đó cũng là mục tiêu mà tôi nỗ lực tiến tới. Để trở thành người như thế, tôi không ngừng nâng cao giá trị bản thân, luôn đầu tư thời gian, tiền bạc, sức lực để trở thành phiên bản tốt nhất của mình", Á hậu Phương Nhi cho hay.

Biết cách yêu thương bản thân nghe có vẻ to tát, nhưng thực chất xuất phát từ những quyết định, lựa chọn nhỏ nhất trong cuộc sống đời thường. Đó có thể là việc đầu tư bộ sản phẩm skincare xứng đáng để chăm sóc ngoại hình; một chiếc xế cưng thanh lịch, hiện đại phục vụ lịch trình bận rộn...

