Phụ nữ cơ bắp lên ngôi

Ngày càng nhiều phụ nữ có xu hướng tập luyện nặng để thân hình cơ bắp như Natalie Portman trong "Thor: Love and Thunder".

Bắp tay của Natalie Portman thu hút nhiều sự chú ý khi cô xuất hiện trong Thor: Love and Thunder. Đối với vai diễn Jane Foster trong phần tiếp theo của Thor, Portman nói rằng cô “được yêu cầu phát triển cơ bắp lớn nhất có thể, và cô đã làm được.

Theo huấn luyện viên Naomi Prendergast, nữ diễn viên tập luyện 90 phút từ lúc 4h30 trong 10 tháng để đạt được vóc dáng như ý. Cô uống protein lắc, nâng tạ và cuối cùng biến thành siêu anh hùng cơ bắp.

Vẻ ngoài cơ bắp của Natalie Portman trong Thor: Love and Thunder.

Phụ nữ cơ bắp từng bị coi thường

Thông thường, việc phụ nữ cơ bắp ít khi được xem trọng. Tài khoản Instagram You Look Like A Man ghi lại những điều thô thiển mà đàn ông nói với nữ vận động viên điền kinh như: "Nhìn như đàn ông", "Đổ mồ hôi như thịt xông khói", "Đàn ông không muốn hẹn hò với bố mình"...

Cuối thập niên 2000, Madonna liên tục bị chỉ trích, miệt thị vì cánh tay cơ bắp. Trang TMZ từng dùng những từ "kinh khủng" để nói về nữ hoàng nhạc pop như "cánh tay của xác chết đầy gân máu", "những cánh tay với cơ bắp cuồn cuộn như được ghép với bò"...

Phụ nữ cơ bắp như Madonna và Linda Hamilton từng bị miệt thị nặng nề.

Thời điểm đó, phụ nữ thường không được phép vượt ra khỏi khuôn mẫu của sự nữ tính. Quan điểm độc hại cáo buộc Madonna "phạm phải tội lỗi kép" là cơ bắp cuồn cuộn ở tuổi 50.

Trước Natalie Portman có nhiều tiền lệ về phụ nữ cơ bắp trên phim. Linda Hamilton lần đầu tiên xuất hiện trên màn ảnh trong Terminator 2. Cảnh đầu tiên công chúng nhìn thấy ở nhân vật Sarah Connor là bắp tay căng phồng khi cô thực hiện động tác kéo xà trên thanh kim loại. Ngoại hình của cô quá khác biệt so với quy chuẩn cơ thể phụ nữ năm 1991 khiến khán giả phải há hốc mồm.

Quan điểm về cái đẹp của phụ nữ thay đổi

Tuy nhiên, quan điểm phụ nữ cơ bắp đã thay đổi. Nhiều phụ nữ tập tạ hơn, thậm chí có 32,4 triệu bài đăng dưới hashtag #girlswholift trên Instagram. Có nhiều lý do khiến điều này được yêu thích. Ngoài việc giúp xây dựng cơ bắp, tập tạ giúp cải thiện sức khỏe tim mạch, xương khớp. Gunnar Peterson, huấn luyện viên cá nhân của Khloe Kardashian, khuyên phụ nữ nên tập tạ. Đó là cách số một để có được thân hình săn chắc.

“Nâng tạ giúp bạn đốt cháy calo nhiều hơn so với việc tập cardio", Gunnar Peterson nói.

Ngay cả Victoria Beckham gần đây đã thay đổi quan điểm về cái đẹp của phụ nữ. "Tôi nghĩ rằng mình luôn sợ hãi tập luyện với tạ, nhưng hóa ra tôi yêu chúng. Tôi thậm chí còn có găng tay đặc biệt để tập luyện", Victoria Beckham gần đây nói với Grazia.

Song, về phụ nữ mạnh mẽ, họ hiếm khi được nam giới để ý. Nhà văn Holly Black viết trên tạp chí Elephant rằng: “Thuật ngữ 'sức mạnh nữ giới' nói về phụ nữ mạnh mẽ, nhưng rất khó để giúp họ tìm được đối tác nam.

Vẻ đẹp của sự cơ bắp dần được công chúng đón nhận.

Vẻ ngoài của phụ nữ vẫn là đề tài được bàn tán xuyên suốt. Thế giới truyền tai nhau khi những người nổi tiếng như Adele và Rebel Wilson cật lực tập tạ, giảm cân. Phụ nữ có cánh tay săn chắc mang lại nhiều sự tò mò, nhưng miễn là cô ấy vẫn xinh đẹp là được.

Phụ nữ cơ bắp đang phá vỡ khuôn mẫu của sự nữ tính. Dần dần, những điểm không hấp dẫn đàn ông trở thành thứ thu hút. Điều đó đồng nghĩa với việc cơ bắp của Natalie Portman đang khiến nhiều người thay đổi quan điểm về cái đẹp của phụ nữ.

Trước đó, phụ nữ thường bị đánh giá khắt khe về ngoại hình. Họ luôn trong trạng thái phải giảm cân bằng mọi giá. Nghiên cứu cho thấy phụ nữ béo phì có nguy cơ cao bị phân biệt đối xử ở nơi làm việc và trở thành nạn nhân của xúc phạm bằng lời nói trong xã hội. Nhưng phụ nữ dần được trao quyền và quyết định cơ thể của mình nên ốm, mập hay cơ bắp, miễn là họ hạnh phúc.

Ý nghĩa về sự trao quyền là điều mà Poorna Bell, một tác giả, nhà báo và vận động viên cử tạ, muốn nhấn mạnh. Gần đây, cô viết trên Instagram: “Nâng cao sức mạnh cơ bắp không chỉ là một môn thể thao mà còn là phép ẩn dụ cho cuộc sống. Nó đã mang lại cho tôi sự tỉnh táo và tập luyện cơ thể theo ý thích của mình".

Về phía Natalie Portman, cô đang lên tiếng cho cái đẹp của sự cơ bắp: "Bạn phải nhận ra rằng điều này rất khác biệt. Lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy mạnh mẽ. Trong thế giới mà quyền tự chủ về cơ thể của phụ nữ gần như không có, sự thay đổi này rất tích cực".