Phụ huynh TP.HCM kéo đến Apax Leaders đòi lại 2,2 tỷ đồng học phí

55 phụ huynh tại TP.HCM lập danh sách yêu cầu Apax Leaders hoàn học phí nhưng phía công ty mới chỉ hứa hẹn, chưa hoàn tiền.

Nhiều phụ huynh kéo đến cơ sở Phan Xích Long (quận Phú Nhuận) để đòi hoàn phí. Ảnh: Thái An.

Chiều 10/2, hơn 10 phụ huynh có con học tại các cơ sở TP.HCM của Apax Leaders kéo đến cơ sở Phan Xích Long (phường 2, quận Phú Nhuận) để yêu cầu xử lý khiếu nại và hoàn trả học phí. Các phụ huynh nói với Zing rằng cơ sở con họ theo học đã đóng cửa từ lâu, hội sở của Apax Leaders ở Trần Đình Xu (quận 1) cũng không có người xử lý khiếu nại nên họ đành phải tìm đến cơ sở Phan Xích Long - cơ sở hiếm hoi còn mở cửa.

Các phụ huynh kéo đến từ 14h nhưng không gặp được ban quản lý hay giám đốc phụ trách. Nhiều phụ huynh bức xúc, gây sức ép buộc nhân viên ở cơ sở Phan Xích Long phải liên hệ với ban quản lý để làm việc. Nhân viên này nói rằng cô đã gọi điện nhưng ban quản lý không nghe máy.

Biên bản làm việc của nhân viên cơ sở Phan Xích Long với phụ huynh. Ảnh: Thái An.

Sau đó, một phụ huynh tên là V.T. quyết định liên hệ với Công an phường 2, quận Phú Nhuận, và đề nghị công an đến giải quyết. Đại diện Công an phường 2 là ông Phạm Anh Khoa đã có mặt tại cơ sở và trao đổi với các phụ huynh. Ông Khoa yêu cầu nhân viên cơ sở Phan Xích Long gọi lại cho ban quản lý nhưng vẫn không nhận được phản hồi.

Đến gần 17h cùng ngày, ông V.T. liên hệ được với ông Nguyễn Thanh Xuân - đại diện của Apax Leaders. Qua điện thoại, ông Nguyễn Thanh Xuân cam kết sẽ mở cuộc họp với các phụ huynh vào 14h ngày 27/2 sắp tới. Nhân viên cơ sở Phan Xích Long đã làm biên bản và đại diện ký xác nhận thông tin này.

Apax Leaders nợ phụ huynh khoảng 2,2 tỷ đồng học phí

Khi gặp các phụ huynh ở cơ sở Phan Xích Long, Zing được ông T.D. - phụ huynh có con học tại cơ sở Nguyễn Duy Trinh (quận 2) - cung cấp một danh sách gồm 55 phụ huynh đang bị Apax Leaders nợ học phí với tổng số tiền khoảng 2,2 tỷ đồng .

Trong danh sách này, một phụ huynh có con học ở cơ sở Nguyễn Thị Thập (quận 7) đòi công ty phải hoàn trả hơn 140 triệu đồng học phí của hai con. Một phụ huynh khác có hai con học ở cơ sở Lê Đức Thọ (quận Gò Vấp) cũng yêu cầu Apax Leaders trả lại 156,5 triệu đồng.

Danh sách phụ huynh yêu cầu hoàn phí. Một người yêu cầu Apax Leaders hoàn trả 156,5 triệu đồng. Ảnh: Thái An.

Ngoài ra, ông T.D. cung cấp cho Zing các biên bản thỏa thuận của Apax Leaders. Công ty này cam kết sẽ hoàn học phí cho phụ huynh theo từng đợt. Ví dụ trường hợp của ông T.D. được cam kết trả học phí theo 5 đợt, đợt 1 vào ngày 6/12/2022, các đợt tiếp theo dự kiến vào các ngày đầu tháng 3, 4, 5, 6 của năm 2023. Tuy nhiên, đến nay, ông D. vẫn chưa nhận được số tiền 8 triệu đồng mà Apax Leaders đã cam kết trả trong đợt 1.

Trước đó vào sáng 10/2, Zing nhận được đơn kêu cứu từ chị N.T.T. - phụ huynh có con đang học tại Apax Leaders cơ sở Him Lam (quận 6) ở TP.HCM. Chị T. đại diện cho các phụ huynh đã đóng tiền cho con theo học tiếng Anh tại các cơ sở của Apax Leaders trên địa bàn TP.HCM (cơ sở Ngô Quyền - quận 5, cơ sở Trần Đình Xu - quận 1, cơ sở Hai Bà Trưng - quận 3, cơ sở Him Lam - quận 6…).

Những phụ huynh này cũng rơi vào tình cảnh yêu cầu trung tâm hoàn phí, được hứa hẹn nhưng không nhận được tiền. Khi đến tận trung tâm đòi tiền, phụ huynh mới phát hiện trung tâm đã đóng cửa, gọi điện lên tổng đài không có ai bắt máy. Giáo viên, nhân viên phụ trách tại các cơ sở cũng đã nghỉ việc và từ chối xử lý khiếu nại, phụ huynh không biết phải tìm ai để đòi lại tiền.

Trong đơn, chị T. nói Apax Leaders không làm đúng cam kết ban đầu, trẻ không được dạy học theo đúng thỏa thuận đã nêu trong hợp đồng. Công ty lấy lý do tái cấu trúc, hứa hẹn sẽ mở lại lớp dạy trẻ sau thời gian tái cấu trúc hoặc hoàn phí theo lịch hẹn. Nhưng đến nay, nhiều cơ sở đã hết thời gian tái cấu trúc nhưng không thông báo hoặc không mở lại lớp cho học sinh, phụ huynh cũng không được hoàn phí theo lịch hẹn.

“Chúng tôi đã cố gắng liên lạc với số điện thoại các cơ sở của trung tâm Anh ngữ Apax Leaders nhưng không được. Ngay cả hotline trên website của Apax Leaders cũng không có tổng đài viên nghe máy. Chúng tôi gửi email theo địa chỉ được nêu trên website nhưng nhận được thông báo là địa chỉ email đã không còn tồn tại”, chị T. nêu trong đơn.

Tiền học đóng đủ nhưng trẻ không được lên lớp

Tiền đã đóng nhưng con không được học, đây là lý do khiến nhiều phụ huynh quyết định cho con nghỉ và yêu cầu Apax Leaders hoàn phí.

Trao đổi với Zing, một phụ huynh tên T.H. cho biết chị đăng ký cho con học ở cơ sở Lạc Long Quân (quận 11) từ tháng 10/2019 với lộ trình 2 năm, mỗi năm 96 buổi. Đến nay, con chị H. vẫn còn 138 buổi chưa được học. Từ tháng 11/2021 đến nay, Apax Leaders không mở lớp cho con chị H., cũng không hoàn phí, chỉ nói chị kiên nhẫn chờ thêm.

Sau một thời gian chờ đợi và bị mất liên lạc với trung tâm (gọi điện không bắt máy, giáo viên xóa số Zalo, fanpage không trả lời tin nhắn), chị H. quyết định đến tận cơ sở để hỏi thăm mới phát hiện cơ sở này đã đóng cửa từ lâu. Những người sống xung quanh nói rằng cơ sở này đã đóng từ tháng 12/2022.

Chị T.H. đến cơ sở Lạc Long Quân để yêu cầu hoàn phí nhưng cơ sở này đã đóng cửa và tháo biển hiệu từ tháng 12/2022. Ảnh: NVCC.

Nói thêm về việc học của con ở trung tâm, chị H. cho biết giai đoạn 2019-2020 khá ổn, con học tiếp thu nhanh và tiến bộ rõ rệt. Tuy nhiên, khi bắt đầu bùng dịch, việc học chuyển qua hình thức online, nhiều vấn đề bắt đầu phát sinh như giáo viên vào lớp muộn nhưng cho lớp tan sớm, giáo viên dạy sai nội dung, học sinh không có sách mà phải dùng file PDF, tiền học online tính tương đương tiền học offline…

“Nhiều phụ huynh đóng tiền đủ nhưng con chưa học được buổi nào vì cứ vài hôm Apax Leaders lại cho trẻ nghỉ đông, nghỉ Tết Nguyên đán, nghỉ tái cấu trúc công ty. Mỗi lần nghỉ như vậy thường kéo dài một tuần cho đến một tháng", chị H. nói thêm.

Chị P. - phụ huynh có con học ở cơ sở Ngô Quyền (quận 5) - cũng rơi vào tình trạng tương tự. Kể từ khi con được chuyển từ cơ sở Nguyễn Chí Thanh (quận 5) sang cơ sở Ngô Quyền (quận 5), việc học của con chị P. liên tục bị gián đoạn vì trung tâm cho trẻ nghỉ học liên tục.

Tháng 12/2022, trẻ được thông báo nghỉ đông trong 2 tuần (từ 15-31/12). Sau đó, trẻ được nghỉ Tết Nguyên đán gần một tháng (từ 5/1-30/1/2023). Sau kỳ nghỉ Tết, trẻ trở lại học nhưng lại nhận được thông báo từ giáo viên là sẽ học online trong một tháng, bắt đầu từ ngày 31/1/2023.

Bức xúc vì việc học của con bị ảnh hưởng, chị P. yêu cầu trung tâm hoàn lại học phí. Giáo viên phụ trách cam kết sẽ tổng hợp thông tin để báo lên cấp trên. Nhưng chị P. vẫn chưa nhận được tiền, giáo viên phụ trách cũng bặt vô âm tín suốt 10 ngày nay.

Trẻ liên tục được cho nghỉ học, sau đó được sắp xếp học online một tháng nhưng không có giáo viên đứng lớp. Ảnh: NVCC.

Trường hợp của chị N.T. cũng giống nhiều phụ huynh khác. Cuối tháng 8/2022, chị T. đăng ký cho con học ở cơ sở Tên Lửa (quận Bình Tân) với mức học phí 46 triệu đồng cho một năm. Ban đầu, trung tâm giới thiệu khóa học của trẻ sẽ do 100% giáo viên nước ngoài phụ trách. Nhưng đến khi mở lớp, trẻ lại được học với 50% giáo viên nước ngoài và 50% giáo viên Việt Nam.

Điều khiến chị T. bức xúc là chị nộp tiền học từ cuối tháng 8 nhưng đến tháng 10 trung tâm mới mở lớp cho trẻ và đến tháng 12 trung tâm mới gửi hợp đồng mở lớp. Khi trẻ học được 1 tháng, trung tâm đóng cửa với lý do tái cấu trúc và cam kết sẽ mở lại sau 6 tuần. Đến nay, cơ sở Tên Lửa vẫn chưa mở lại lớp.

Không muốn ảnh hưởng việc học của con, chị T. xin cho con chuyển qua cơ sở Him Lam (quận 6), nhưng học được một tháng lại phải nghỉ với lý do nghỉ lễ. Sau nghỉ Tết, trung tâm thông báo mở lớp học online cho trẻ nhưng chị T. không nhận được lịch học cụ thể, trung tâm cũng không phản hồi thắc mắc này của chị.

Chị T. chủ động hỏi giám đốc trung tâm và nhận được câu trả lời là trung tâm không có giáo viên nước ngoài, hiện tại chỉ còn 3 giáo viên Việt Nam nhưng 3 giáo viên này không được trả lương suốt 3 tháng nay, họ không chịu đứng lớp nên trẻ không được xếp lịch học.

Ngoài các phụ huynh trên, Zing nhận được thêm 10 email từ những phụ huynh khác. Trong email, các phụ huynh cung cấp thông tin, bằng chứng về việc Apax Leaders hứa hẹn hoàn phí nhưng không làm đúng cam kết. Phụ huynh cũng bày tỏ mong muốn vụ việc sớm được giải quyết để đòi lại quyền lợi cho bản thân và các con.

Hiện, các phụ huynh tại TP.HCM đang cùng nhau thu thập thông tin, hồ sơ, chứng từ liên quan vụ việc để yêu cầu các cơ quan chức năng vào cuộc. Zing sẽ tiếp tục theo dõi và đưa tin về vụ việc trong thời gian tới.