Phóng viên chiến trường Ukraine dùng Bitcoin để mua xe hơi

Hai nhà báo người Đan Mạch dùng Bitcoin để thanh toán cho một chiếc xe hơi cũ vì tiền mặt trở nên khan hiếm và giao dịch ngân hàng đình trệ tại Dnipro, Ukraine.

Khi chiến sự giữa Nga và Ukraine liên tục leo thang, nhiều vấn đề bắt đầu xảy ra với hệ thống ngân hàng và các máy ATM. Theo Cryprovid, hiện các ngân hàng Ukraine đã tạm dừng giao dịch chuyển tiền. Tuy nhiên, nhờ tính phi tập trung, Bitcoin trở thành giải pháp cho những người gặp khó khăn.

Dịch vụ taxi và giao thông công cộng ở nhiều thành phố của Ukraine phải tạm dừng bởi lý do an ninh. Do đó, hai nhà báo chiến trường người Đan Mạch, Stefan Weichert và Emil Filtenborg phải tìm cách mua ôtô để di chuyển. Tuy nhiên, các máy ATM tại thành phố Dnipro, nơi hai người tác nghiệp hiện không còn hoạt động.

Hai nhà báo cùng chiếc Mazda 3 được thanh toán bằng Bitcoin. Ảnh: Ekstra-Bladet.

Dnipro là một tỉnh ở miền trung Ukraine, chưa bị ảnh hưởng nhiều bởi chiến sự nhưng tình hình vẫn rất căng thẳng. “Có nhiều người đi bộ quanh thành phố để rút tiền, nhưng các máy ATM đã ngừng hoạt động”, nhà báo Emil Filtenborg cho biết.

Vì tiền mặt trở nên khan hiếm, tiền số trở thành giải pháp hợp lý. Sau đó, hai nhà báo quyết định mua một chiếc Mazda 3 qua sử dụng với giá 0,059 Bitcoin (tương đương 2.300 USD , tỉ giá 26/2).

“Hôm nay chúng tôi đã có xe. Nó được thanh toán bằng Bitcoin vì tất cả ATM bị dọn sạch và máy thanh toán bị ngừng hoạt động. Hi vọng rằng chiếc xe có thể hỗ trợ lấy thêm tức mới từ Donbas và giữ cho chúng tôi một lối thoát khi tình hình nóng lên ở đây”, nhà báo Emil Filtenborg viết trên Twitter.

Nhưng khi đã sở hữu được xe hơi, hai nhà báo còn nhiều việc phải giải quyết. Vì là xe đã qua sử dụng nên họ cần tìm phụ tùng để thay thế, nhưng việc này hiện rất khó khăn. Ngoài ra, nhiên liệu cho xe cũng khan hiếm. “Không còn một lít xăng nào, chúng được tích trữ. Mọi người đều chuẩn bị cho một chuyến đi xa”, hai nhà báo cho biết.

Trong diễn biến mới nhất, Reuters đưa tin hai nhà báo Đan Mạch đã bị bắn khi tác nghiệp ở miền Đông Ukraine. Theo Ekstra-Bladet, Nhà báo Stefan Weichert và Emil Filtenborg bị bắn khi đang lái xe ở thị trấn Ohtyrka, cách Kharkiv khoảng 90 Km về phía tây bắc.

Tiền số trở thành giải pháp cho các giao dịch trong tình hình phức tạp tại Ukraine. Tổ chức gây quỹ hỗ trợ cho quân đội Ukraine, Come Back Alive đã nhận được hơn 5 triệu USD quyên góp bằng Bitcoin sau khi Nga bắt đầu chiến dịch. Trong năm 2021, lượng tiền số ủng hộ cho Come Back Alive đạt khoảng 400.000 USD .

Ngoài ra, tiền mã hóa có thể được Nga sử dụng để chống lại các lệnh trừng phạt kinh tế. Sau khi phát động chiến tranh tại Ukraine, Nga đối mặt với các lệnh cấm vận kinh tế từ các nước phương Tây. Tuy nhiên, các chuyên gia tin rằng Nga đã chuẩn bị rất kỹ càng để giảm bớt tác động của các lệnh trừng phạt. Cụ thể, nước này đã sẵn sàng sử dụng tiền mã hóa để vượt qua các rào cản đang được áp đặt.

Thậm chí, Nga nhiều khả năng sẽ thực hiện giao dịch với nhiều tổ chức trên toàn cầu bằng tiền số, khi lĩnh vực này không chịu sự chi phối từ các Ngân hàng Trung ương.