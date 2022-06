Phòng vé Trung Quốc khởi sắc

Sau khi mở cửa trở lại, bộ phim "Lighting up the Stars" do Chu Nhất Long đóng đang giúp ngành công nghiệp phim điện ảnh Trung Quốc khởi sắc.

Theo Variety, bộ phim chính kịch tình cảm Lighting up the Stars đứng đầu phòng vé Trung Quốc với 31,8 triệu USD mở màn. Tác phẩm nhấn mạnh quá trình mở cửa trở lại của rạp chiếu phim và phục hồi ngành công nghiệp rạp chiếu kể từ đầu tháng 6. Tác phẩm do Lian Ray Pictures sản xuất và Chu Nhất Long đóng chính kết thúc vào cuối tuần với 37 triệu USD (gồm 5,2 triệu USD từ một tuần trước), theo dữ liệu từ Artisan Gateway. Bộ phim kể về câu chuyện giữa nhân viên nhà tang lễ được dịp gặp gỡ cô gái mồ côi. Cuộc gặp làm thay đổi cuộc đời của cả hai. Tạo hình của Chu Nhất Long trong bộ phim Lighting up the Stars. Ảnh: Lian Ray Pictures. Jurassic World: Dominion kiếm được 12,5 triệu USD trong tuần thứ ba ra mắt tại Trung Quốc. Con số này đã giảm gần 50%, nhưng nó vẫn đủ tốt cho vị trí thứ hai tại rạp chiếu. Kể từ khi phát hành vào ngày 10/6, bộ phim đã kiếm được 112 triệu USD . Điều này giúp tác phẩm về cuộc chiến khủng long trở thành bộ phim có doanh thu cao thứ năm và là bộ phim hàng đầu của Hollywood trong năm tại Trung Quốc. Bộ phim nội địa One Week Friends thu về 2,5 triệu USD trong tuần thứ hai công chiếu. Sau chín ngày ra rạp, tác phẩm thu về 12,5 triệu USD . Jurassic World Dominion đang kiếm tiền tốt tại phòng vé. Ảnh: Variety. Phòng vé Trung Quốc lao dốc từ đầu tháng 3, sau khi số ca mắc Covid-19 tăng nhanh và chính sách đóng cửa của chính quyền Trung Quốc. Giờ đây, hơn 80% rạp chiếu phim đã hoạt động trở lại. Và khi nhiều rạp chiếu phim hoạt động, doanh thu phòng vé bắt đầu có xu hướng tăng. Tháng 6 này đánh dấu mức doanh thu rạp chiếu cao nhất kể từ tháng 2. Tổng doanh thu phòng vé tính đến hiện tại là 2,52 tỷ USD , thấp hơn 38% so với mức năm 2021, theo Artisan Gateway.