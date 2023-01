Phòng vé Trung Quốc bùng nổ dịp Tết

Việc đông đảo khán giả Trung Quốc trở lại rạp chiếu phim sau thời dịch Covid-19 là tín hiệu đáng khích lệ đối với nền kinh tế toàn cầu.

Avatar được chiếu ở Trung Quốc.

Theo Hollywood Reporter, sau 3 năm bị nhấn chìm bởi đại dịch Covid-19, phòng vé Trung Quốc đã bùng nổ trở lại trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài một tuần.

Với 993,8 triệu USD sau 6 ngày, doanh thu phòng vé đã tăng 14% so với cùng kỳ năm 2019, kỳ nghỉ cuối cùng trước đại dịch. Tết năm nay cũng dễ dàng vượt qua Tết Nguyên đán 2022, mang về 888,2 triệu USD .

Sự trở lại mạnh mẽ của hầu hết hệ thống rạp chiếu phim là dấu hiệu đáng mừng, cho thấy sự phục hồi kinh tế. Người tiêu dùng Trung Quốc đã và đang ồ ạt tới nhà hàng, địa điểm du lịch, giải trí. Họ thở phào nhẹ nhõm vì thoát khỏi tình trạng phong tỏa của Bắc Kinh.

"Những nhà đầu tư quốc tế cũng như các nhà điều hành hãng phim coi đây là tin tức đáng hoan nghênh nhất. Giới quan sát kỳ vọng người tiêu dùng Trung Quốc từng bước thúc đẩy nền kinh tế toàn cầu đang chao đảo trở lại quỹ đạo phát triển vào năm nay", tạp chí Mỹ viết.

Full River Red của Trương Nghệ Mưu dẫn đầu doanh thu phòng vé Trung Quốc. Ảnh: Hollywood Reporter.

Full River Red, bộ phim hài kinh dị thuộc thể loại xuyên không của đạo diễn Trương Nghệ Mưu, dẫn đầu phòng vé với 465 triệu USD . Con số này đang tiếp tục tăng, dự kiến cán mốc 650 triệu USD . Nếu điều này xảy ra, Full River Red sẽ là phim thành công nhất trong 35 năm làm nghề của đạo diễn huyền thoại.

Trong khi đó, tác phẩm khoa học viễn tưởng The Wandering Earth 2 tuột xuống vị trí thứ 2. Phim kiếm được 377,5 triệu USD và dự đoán kết thúc ở mức 555 triệu USD , giảm khá nhiều so với thành tích 693 triệu USD của phần phim đầu tiên.

Xếp thứ 3 là Boonie Bears: Guardian Code với 135,9 triệu USD , Hidden Blade với 86,2 triệu USD , phim hoạt hình Deep Sea với 66,3 triệu USD và bộ phim hài giả tưởng Five Hundred Miles với 46,5 triệu USD .

Hollywood Reporter cho biết Avatar: The Way of Water của James Cameron được kéo dài thời gian phát hành vào đêm trước Tết Nguyên đán. Tác phẩm thu về 7,3 triệu USD trong kỳ nghỉ lễ, nâng tổng doanh thu tại Trung Quốc lên 240,6 triệu USD .