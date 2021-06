Phong tỏa tạm thời Mega Market An Phú

Sau khi xác định ca nghi mắc Covid-19 liên quan tới Mega Market An Phú (TP Thủ Đức), lực lượng chức năng đã tạm thời phong tỏa siêu thị để điều tra dịch tễ.

Ngày 29/6, Trạm Y tế phường An Phú (TP Thủ Đức) cho biết lực lượng chức năng đã phong tỏa tạm thời siêu thị Mega Market An Phú do địa điểm này liên quan tới một ca nghi mắc Covid-19.

Nhà chức trách cho biết ca nghi mắc Covid-19 này làm việc bên trong siêu thị. Từ trưa 29/6, siêu thị này tạm ngưng hoạt động để tiến hành công tác điều tra dịch tễ.

Lực lượng chức năng TP.HCM lấy mẫu xét nghiệm cho người dân. Ảnh: Phạm Ngôn.

Trạm Y tế phường An Phú khuyến cáo người dân từng tới siêu thị Mega Market An Phú từ ngày 14/6 đến nay cần tự theo dõi sức khỏe tại nhà và liên hệ khai báo y tế tại địa phương.

Trong bản tin trưa 29/6, Bộ Y tế công bố 94 ca mắc Covid-19 được ghi nhận tại TP.HCM (54), Hưng Yên (14), Bắc Giang (11), Hà Tĩnh (8), Bắc Ninh (3), Hải Phòng (2), Đồng Tháp (1), Lạng Sơn (1).

Trong đó, 82 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc địa điểm đã được phong tỏa.