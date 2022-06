Phong cách 'resort home' tại tháp The Aster, căn hộ Urban Green

Những căn hộ tại tháp The Aster thuộc dự án Urban Green (Thủ Đức, TP.HCM) được kỳ vọng mang đến trải nghiệm sống cao cấp, cân bằng thân - tâm - trí cho chủ nhân.

Thưởng lãm vẻ đẹp thiên nhiên, đắm mình trong sự bình yên mang dáng hình từ những resort nghỉ dưỡng cao cấp, căn hộ The Aster mang đến trải nghiệm sống nghỉ dưỡng tinh tế cho cư dân trẻ thành đạt.

Thiết kế nội thất mang dấu ấn thiên nhiên tráng lệ

Là mảnh ghép mang trải nghiệm sống nghỉ dưỡng tại dự án Urban Green, tòa tháp The Aster sở hữu giá trị thiên nhiên hiện hữu xuyên suốt. Giá trị này được tạo nên từ các tiện ích như hồ bơi sinh thái BioDesign, không gian mảng xanh bao trùm hay nổi bật là những căn hộ được thiết kế theo 3 chủ đề Sahara, Pink Lake và Alaska.

Thiết kế theo phong cách Sahara tại căn hộ mẫu Urban Green.

Với những phong cách chủ đạo lấy cảm hứng từ vẻ đẹp thiên nhiên bất tận, The Aster cung cấp đa dạng lựa chọn 1-3 phòng ngủ, hứa hẹn đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng. Mỗi phong cách mang đến chủ sở hữu căn hộ những trải nghiệm an cư mới mẻ, hấp dẫn. Đó là không gian nhiều màu sắc nổi bật, đường cong uốn lượn trong trang trí, hiệu ứng ánh sáng như phá vỡ giới hạn về không gian, góp phần thể hiện cá tính năng động, đậm bản sắc của giới trẻ thành đạt.

Bước vào không gian căn hộ mẫu 2 phòng ngủ theo chủ đề Sahara diện tích 77 m2, khách mua có thể cảm nhận sự ấm cúng nhưng vẫn hiện hữu nét trẻ trung. Tông màu vàng cát, nâu và nâu cam chủ đạo tạo cảm giác phóng khoáng, góp phần giúp dự án chiếm trọn sự ưu ái từ đông đảo khách hàng.

Khu vực phòng khách, nhà bếp, ban công được thiết kế mở tạo sự rộng rãi, tối ưu hóa lưu thông không khí và ánh sáng tự nhiên. Phòng ngủ chính lẫn phòng ngủ cho trẻ em đều được đảm bảo đủ không gian cho những giây phút thư giãn, vui chơi của cả gia đình. Bên cạnh đó, trang thiết bị trong căn hộ mẫu đều đến từ những thương hiệu danh tiếng như Hafele, Grohe, Samsung,… mang đến sự sang trọng cho không gian sống.

Phòng ngủ chính tại căn hộ mẫu Urban Green.

Tọa lạc tại khu vực dân cư thấp tầng, chỉ cách trung tâm TP.HCM 15 phút di chuyển, tất cả căn hộ tại tháp The Aster sở hữu tầm nhìn bao quát và không bị che khuất. Ngoài ra, cư dân nơi đây còn có thể phóng tầm mắt đến khu vực Landmark 81 trong lúc thưởng thức những món uống đặc sắc tại Sky Lounge cao cấp.

Sky Lounge với tầm nhìn bao quát tại tháp The Aster, dự án Urban Green.

Đánh thức cảm xúc từ hồ bơi sinh thái BioDesign công nghệ Italy

Bên cạnh những điểm nhấn từ nội thất, căn hộ The Aster còn chiều lòng cả những vị khách khó tính nhất nhờ sở hữu hệ tiện ích chuẩn wellness, hướng tới nhu cầu sống cân bằng thân - tâm - trí của người trẻ hiện đại. Những tiện ích khép kín trong không gian hoàn toàn biệt lập đảm bảo sự riêng tư cho gia chủ, qua đó nâng tầm chất lượng cuộc sống của cư dân.

Cụ thể, cư dân được tận hưởng trải nghiệm khó quên ở hồ bơi sinh thái BioDesign công nghệ Italy, kết hợp thông minh các lớp đá tự nhiên với vật liệu chống thấm an toàn và thân thiện môi trường. Nước hồ không khử khuẩn bằng clo mà áp dụng công nghệ muối điện phân.

Một số tiện ích đáng chú ý khác phải kể đến phòng sauna kính, khu vực gym và yoga bên hồ với thiết kế vách kính sang trọng,… Tất cả không chỉ giúp tái tạo năng lượng sau ngày dài, mà còn mang đến cảm giác thư thái tinh thần.

Hồ bơi sinh thái BioDesign tại tháp The Aster, Urban Green.

So với The Bliss, tháp The Aster là mảnh ghép tinh tế và giàu yếu tố thiên nhiên hơn nhờ theo đuổi phong cách “resort home” kế thừa từ dự án Đảo Kim Cương. Nơi đây được Kusto Home phát triển để trở thành điểm đến an cư hướng tới các giá trị sức khỏe. Không đơn giản là không gian sống, The Aster tựa một ốc đảo an trú và nuôi dưỡng tâm hồn, để mỗi cư dân được cảm nhận bằng mọi giác quan, từ đó khơi gợi sự thức tỉnh của tiềm thức.

Tòa tháp The Aster được kỳ vọng giúp cư dân dễ dàng tận hưởng phong cách nghỉ dưỡng mang dấu ấn riêng từ Kusto Home, từ đó hoàn thiện trải nghiệm sống cân bằng. Bằng việc tỉ mỉ lựa chọn vật liệu, đặt nhiều tâm huyết cho The Aster nói riêng và Urban Green nói chung, Kusto Home chứng minh nỗ lực mang đến những trải nghiệm sống chân thực và trọn vẹn, đồng thời kiến tạo cộng đồng dân cư trẻ năng động, giàu cá tính, cũng như nguồn cảm hứng để không ngừng vươn đến tầm cao mới.