Phong cách khác lạ của Song Joong Ki

Xports News đưa tin Song Joong Ki thể hiện hình ảnh ngọt ngào khi chụp ảnh cùng hoa. Nam diễn viên trở thành ngôi sao trang bìa số tháng 3 của tạp chí GQ Hàn Quốc.

Trong các bức hình, Song Joong Ki mặc trang phục trẻ trung. Một số thiết kế có màu sắc sặc sỡ, trang trí bằng loạt họa tiết đáng yêu. Phong cách này khác biệt hoàn toàn so với hình ảnh nam diễn viên đang theo đuổi.

Những năm gần đây, Song Joong Ki chuộng trang phục lịch lãm, màu sắc trung tính. Khi xuất hiện trên bìa tạp chí, anh ưu tiên sự nam tính, sang trọng

Bộ ảnh được tạp chí đăng kèm chú thích: "Song Joong Ki trong concept mùa xuân - thời điểm thích hợp cho khởi đầu mới. Anh ấy đã thông báo về việc bước ra khỏi vạch xuất phát và hướng tới tương lai". Ngoài ra, tờ này dành lời khen cho ngoại hình của nam diễn viên.

Trước đó, ngày 30/1, truyền thông Hàn Quốc đưa tin Song Joong Ki thông báo kết hôn với diễn viên người Anh Katy Louise Saunders. Katy Louise Saunders đang mang thai, dự kiến sinh vào tháng 8.

Cặp sao bị bắt gặp hẹn hò công khai ở rạp chiếu phim vào ngày 8/2. Đến ngày 16/2, Song Joong Ki cùng vợ có mặt tại Sân bay Quốc tế Incheon ở Unseo-dong, Jung-gu, Incheon. Anh có cử chỉ ân cần, luôn quan tâm và đi bên cạnh vợ.

Osen đưa tin khi tới cửa lên máy bay, Song Joong Ki cùng vợ gửi lời cảm ơn khán giả, truyền thông vì được chúc mừng đám cưới.

