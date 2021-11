Phong cách khác biệt của Ảnh đế Yoo Ah In

Tác phẩm tiêu biểu của Yoo Ah In có thể kể đến như Sungkyunkwan Scandal, The Throne, Veteran, Voice Of Silence, Six Flying Dragons... Tài năng của Yoo Ah In đem lại cho anh nhiều giải thưởng điện ảnh danh giá, bao gồm giải Thị đế của Giải thưởng Nghệ thuật Baeksang và hai lần giành danh hiệu Ảnh đế tại Giải thưởng Điện ảnh Rồng xanh, giúp anh trở thành nam diễn viên trẻ tuổi nhất đạt được thành tích này.