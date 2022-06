Phơi bày bí ẩn thuật giả kim

Tác giả Sarah Durn có niềm đam mê bất tận với thuật giả kim. Bởi hơn cả mong muốn biến sắt thành vàng, thông qua thuật giả kim, chúng ta còn thấy được những khát vọng huyền bí hơn của người xưa. Vì vậy, cuốn The Beginner's Guide to Alchemy: Practical Lessons and Exercises to Enhance Your Life không chỉ viết về lịch sử, nguyên tắc của thuật giả kim mà còn đề cập đến nhiều nhân vật có tiếng trong quá khứ. Ảnh: chewdigestbooks/Instagram.