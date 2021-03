Phó tổng thống Mỹ vẫn chưa được chuyển vào dinh thự riêng

Từ khi nhậm chức vào tháng 1, bà Kamala Harris vẫn chưa chuyển vào dinh thự dành riêng cho phó tổng thống vì nơi này chưa được sửa xong.

Đã 2 tháng kể từ khi nhậm chức, Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris vẫn chưa chuyển vào dinh thự Number One Observatory Circle - tòa nhà dành riêng cho phó tổng thống, cách Nhà Trắng hơn 4 km về phía bắc, theo CNN.

Bà Elizabeth Haenle, người từ quản lý nơi sinh sống cho cựu Phó tổng thống Dick Cheney, nhận xét: “Hải quân Mỹ, đơn vị quản lý dinh thự, thi thoảng sẽ yêu cầu gia đình phó tổng thống khoan chuyển vào dinh thự này để họ có thêm thời gian bảo trì và nâng cấp, điều mà họ không thể làm nếu đã có người vào ở”.

Theo thống kê của chính phủ Mỹ, một loạt hợp đồng sửa chữa dinh thự của phó tổng thống - từ xây mới ao cảnh, nâng cấp hệ thống bể nước mới trị giá 164.000 USD cho đến lắp đặt hệ thống sưởi, ống khói và điều hòa không khí trị giá 3,8 triệu USD - đang được thực hiện.

Mặc dù số lượng công trình nhiều, chi phí thực hiện không đáng kể so với tòa nhà với diện tích gần 300 m2. Theo hồ sơ thuế năm 2018, Mỹ đã tốn 119.000 USD để nâng cấp bên bên trong và phía ngoài dinh thự này. Tuy nhiên, các hợp đồng xây dựng hiện nay cũng chưa thể giải thích vì sao Phó tổng thống Harris chưa được chuyển vào nơi này. Một số người đồn đoán nguyên nhân là vì tiến độ công việc.

Chính phủ Mỹ chưa đưa ra bất cứ lời giải thích nào về sự chậm trễ này.

Dinh thự Number One Observatory Circle dành riêng cho phó tổng thống Mỹ. Ảnh: CNN.

Một số quan chức Mỹ tiết lộ: “Chưa biết khi nào việc cải tạo này sẽ hoàn thành. Việc này khiến bà Harris khá lo lắng và thất vọng. Mỗi ngày trôi qua, bà Harris lại càng mong muốn được chuyển vào tòa nhà này"

Nằm trong khuôn viên Đài quan sát Hải quân, dinh thự Number One Observatory Circle không giống với căn hộ Condo của bà ở Washington hay khu Blair House và càng khác so với Nhà Trắng. Nhưng ít ra, nó ít thủ tục rườm rà, ít nhân viên và nhiều tự do hơn.

Bà Elizabeth Haenle chia sẻ: “Nơi ở của phó tổng thống giống như một nơi bình lặng giữa những cơn bão chính trị ở Washington. Cuối ngày, bà Harris có thể đi dạo, thưởng thức phong cảnh miền quê và có thể bắt gặp những con hươu đang kiếm ăn ở đâu đó. Mặc dù thực tế, ngôi nhà này cách không xa khu trung tâm hành chính của Washington”.

Ngay cả ông Joe Biden, người từng ở dinh thự Number One Observatory Circle khi còn là phó tổng thống, cho biết: “Ở dinh thự dành cho phó tổng thống, bạn có thể đi bộ, bơi ở hồ bơi riêng, đi xe đạp và tập thể dục. Tất cả đều nằm trong khuôn viên của tòa nhà. Điều này khác xa so với Nhà Trắng - chỉ là một cái lồng mạ vàng”.

Ngoài ra, phó tổng thống được phép tự ý thực hiện bất kỳ thay đổi nào ở dinh thự Number One Observatory Circle. Nhiều người cho rằng vợ chồng bà Harris đều yêu thích việc nấu nướng sẽ luôn muốn có được không gian để làm điều đó.

Bên trong căn hộ Blair House, nơi Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris cùng phu quân đang ở. Ảnh: CNN.

Hiện bà Harris cùng chồng sống trong khu nhà khách tổng thống Blair House, đối diện Nhà Trắng. Mặc dù Blair House khá thoải mái và sang trọng vì có phòng tập thể dục, nơi làm tóc cùng đội ngũ nhân viên phục vụ chuyên nghiệp túc trực toàn thời gian, vợ chồng bà Harris cho biết: "Nơi này không mang đến cảm giác thoải mái như ở nhà".