Phó thủ tướng: Tập trung toàn bộ người lang thang ở TP.HCM trong 23/8

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu quân đội, công an hoàn thành việc tập trung toàn bộ người lang thang trên đường tại TP.HCM trong ngày 23/8.

"Chiến dịch này không được phép thất bại. Đồng chí nào không làm được, do thiếu trách nhiệm hay không đủ năng lực, thì dứt khoát đứng sang một bên", Phó thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19, quán triệt tinh thần trong buổi làm việc với UBND quận 4 sáng 23/8.

Hôm nay là ngày đầu tiên TP.HCM thực hiện siết chặt giãn cách xã hội với nguyên tắc "ai ở đâu ở yên đó".

"Chủ tịch phường là chỉ huy trưởng trong trận đánh này"

Trao đổi tại cuộc họp, thượng tướng Võ Minh Lương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, nhận định thời gian qua, thành phố thực hiện giãn cách chưa nghiêm, để nhân dân đi lại quá nhiều, quá đông, làm tăng F0. Lần này, thành phố sẽ làm quyết liệt để kiểm soát được F0, thực hiện nghiêm việc siết chặt giãn cách theo Chỉ thị 16.

Thượng tướng Võ Minh Lương bày tỏ quan ngại tại một số địa bàn, chủ tịch UBND phường còn lúng túng trong quá trình điều hành lực lượng.

"Chỉ huy trưởng của trận đánh này là lãnh đạo phường, xã phải chỉ huy chặt chẽ, phát huy được năng lực của tất cả lực lượng được tăng cường", thượng tướng nhấn mạnh. Ông đề nghị chủ tịch quận cần kiểm tra để đảm bảo phát huy tốt nhất lực lượng tăng cường, nếu không sẽ rất lãng phí.

Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an. Ảnh: Thuận Thắng.

Cùng quan điểm, trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an, cũng cho rằng chủ tịch phường phải cam kết với quận, quận cam kết với thành phố thực hiện nghiêm giãn cách xã hội.

"Tôi sẽ không gọi các đồng chí là chủ tịch quận, phường nữa mà gọi các đồng chí là chỉ huy trưởng", ông nói.

Đánh giá ngày đầu triển khai giãn cách, trung tướng Nguyễn Duy Ngọc cho biết quan sát các chốt kiểm soát của thành phố và quận, huyện, phường, xã cho thấy người dân chấp hành tốt. Một số chốt bị dồn lại do lực lượng chức năng kiểm tra giấy đi đường.

Trung tướng Ngọc cũng lưu ý các địa phương phải tính nhân khẩu dựa trên dữ liệu của công an. Ví dụ, quận 4 có 207.703 nhân khẩu (theo dữ liệu công an) chứ không phải hơn 176.000 người như báo cáo của quận. "Chỉ cần thiếu một nhóm người nào mà không may nhóm đó rơi vào người nhiễm bệnh là không kiểm soát được hết", ông chỉ ra vấn đề.

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu thu dung toàn bộ người lang thang, cơ nhỡ. Ảnh: Thuận Thắng.

Thứ trưởng Bộ Công an đặc biệt lưu ý đến nhóm yếu thế, cần hỗ trợ tại quận. Theo báo cáo, quận 4 có 17.262 hộ yếu thế, cần quan tâm và khoảng 30 trường hợp lang thang, cơ nhỡ cần thu dung.

Tuy nhiên, Thứ trưởng Bộ Công an chia sẻ trên đường đến quận 4, ông quan sát được ít nhất 6 trường hợp người lang thang, cơ nhỡ ở các chân cầu, bến xe buýt. Trung tướng nhấn mạnh quận cần có giải pháp để kiểm soát nhóm này.

Trao đổi về vấn đề này, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh thời điểm này "không nói suông", ai không làm là xử lý, đầu tiên là công an, sau đó là quân đội.

"Tôi đề nghị kiểm tra lại toàn bộ lực lượng lang thang, dứt khoát phải đưa vào nơi ổn định tạm thời trong chiến dịch này. Dứt khoát trong hôm nay, đối tượng lang thang, cơ nhỡ phải được quản lý toàn bộ", Phó thủ tướng nhấn mạnh.

Ông giao nhiệm vụ cho công an phát hiện, mời bà con về nơi thu dung do quân đội quản lý. Trong hôm nay, các đơn vị phải hoàn thành.

Xét nghiệm để vẽ lại bản đồ nguy cơ

Báo cáo với đoàn kiểm tra, Chủ tịch UBND quận 4 Lê Văn Chiến cho biết địa bàn quận có mật độ dân số cao nhất TP.HCM - 42.000 người/km2, nhiều hẻm nhỏ. Thành phần dân cư đa số là công nhân lao động.

Đây là một trong những địa bàn phức tạp của thành phố với toàn bộ 13 phường là "vùng đỏ". Lũy kế tới nay, quận có 6.340 ca nhiễm. Ngày 22/3, quận đã tiếp nhận 340 chiến sĩ của Sư đoàn 309 và đã ra quân sáng nay. Mỗi phường được bổ sung 18 cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn bày tỏ sự thông cảm với quận 4 vì địa bàn phức tạp, mật độ dân số cao; nhiều hẻm nhỏ, tập trung người có thu nhập thấp.

Tỷ lệ người mắc Covid-19 tại quận 4 là 3,6%; tỷ lệ tử vong là 298/6.390 trường hợp, tương đương khoảng 4,6%. "Đây là tỷ lệ tương đối cao so với mặt bằng chung của thành phố cũng như các quận, huyện khác", ông nói.

Thứ trưởng Sơn lưu ý phải giãn cách nghiêm, đặc biệt tại các khu hẻm nhỏ, dễ giao lưu. Quận nên báo cáo thành phố tăng lực lượng để tuần tra trong các khu hẻm nhỏ. Quận có nhiều đường ngang, ngõ tắt, Thứ trưởng đề nghị quận đánh giá lực lượng hiện tại có đảm bảo an sinh cho người dân.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đề nghị quận 4 liên kết với quận 7, huyện Nhà Bè để thu dung F0. Ảnh: Thuận Thắng.

Về kiểm soát F0 tại cộng đồng, Thứ trưởng Sơn đề nghị cần tăng vai trò của tổ công tác đặc biệt trong quản lý F0 tại cộng đồng.

Ông cũng nhấn mạnh công tác xét nghiệm cần triển khai nhanh chóng tại vùng đỏ để thành phố có thể vẽ lại bản đồ nguy cơ, đến 25/8 phải có kết quả. Thứ trưởng lưu ý những nơi người dân không có khả năng tự lấy mẫu thì lực lượng chức năng cần lưu ý.

Với vấn đề khu thu dung, điều trị quá tải, ông đề xuất quận liên kết với quận 7, huyện Nhà Bè để hỗ trợ cách ly tập trung F0. Ông gợi ý khu cảng bỏ trống tại đường Nguyễn Tất Thành cũng có thể được tận dụng.

Ông đề nghị quận nâng tỷ lệ tiêm vaccine cao hơn 75% người trên 18 tuổi và phải sớm triển khai tiêm mũi 2, cố gắng đạt miễn dịch cộng đồng thời gian tới.