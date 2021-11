Phó thủ tướng: Không chờ tiêm đủ vaccine mới cho học sinh đến trường

Với việc WHO chưa có khuyến nghị tiêm vaccine cho trẻ dưới 12 tuổi, Phó thủ tướng đề nghị Hà Nội không nên đợi tiêm đủ vaccine hoặc hết dịch mới cho trẻ em đến trường.

Tại buổi làm việc với lãnh đạo Thành ủy, UBND Hà Nội sáng 2/11 về công tác phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam nghe báo cáo và tham gia thảo luận, chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm.

Theo Phó bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong, Hà Nội luôn xác định phải chủ động một bước trong phòng chống dịch. "Nếu để bùng phát dịch nặng như các tỉnh phía nam thì sẽ ảnh hưởng lớn đến nguồn lực quốc gia. Hà Nội phải kiên trì xác định phòng chống dịch ở mức độ cao hơn. Vừa làm, vừa rút kinh nghiệm, cầu thị", lãnh đạo Thành ủy Hà Nội nói.

Đánh giá về tình hình hiện tại, Phó bí thư Phong nhấn mạnh nguy cơ dịch bệnh rất cao, nhiều khu vực dịch ngấm sâu trong cộng đồng như Hoài Đức, Quốc Oai, gần nhất là huyện Phú Xuyên.

Phó bí thư Thành ủy đề nghị Bộ Y tế có hướng dẫn phù hợp với đặc thù đô thị lớn như Hà Nội, TP.HCM về tiêu chí đánh giá nguy cơ, cấp độ dịch. Ông đơn cử quận đông dân như Hoàng Mai, nếu áp tiêu chí như hiện nay, số ca mắc lớn, nguy cơ cao vẫn được coi là “vùng xanh”.

Phó bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong. Ảnh: Đ.X.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị Hà Nội tiếp tục cảnh giác. Hà Nội phải sẵn sàng cho tình huống xấu hơn, không để bị động, bất ngờ.

Bên cạnh phương án đang triển khai, lãnh đạo Chính phủ cũng đề nghị Hà Nội nghiên cứu, thí điểm cách ly F1, điều trị F0 có đủ điều kiện tại nhà để xây dựng quy trình, tập huấn cho y tế tuyến dưới. Ông Đam giao Bộ Y tế sớm bố trí đủ vaccine cho Hà Nội tiêm toàn bộ người trên 18 tuổi.

Về lộ trình học sinh trở lại trường lớp, Phó thủ tướng đề nghị Hà Nội tiếp tục đánh giá sát, đảm bảo an toàn, sức khỏe cho học sinh. “Tinh thần là an toàn mới đi học, nhưng an toàn là kiểm soát được, bảo vệ được sức khỏe, chứ an toàn không phải là không có học sinh nào nhiễm bệnh”, Phó thủ tướng lưu ý.

Tổ chức Y tế thế giới chưa có khuyến nghị chính thức tiêm cho trẻ dưới 12 tuổi. Do vậy, Phó thủ tướng cho rằng không thể đợi tiêm hết vaccine hoặc hết dịch bệnh mới cho học sinh đến trường. Hà Nội cần căn cứ thực tiễn, tiến hành mở dần với tinh thần linh hoạt, không cứng nhắc.