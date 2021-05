Phó thủ tướng: Cơ bản kiểm soát được 4 nguồn lây dịch Covid-19

Đà Nẵng, Yên Bái, Hải Dương và Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (cơ sở 2) là 4 nguồn lây nhiễm Covid-19. Đến nay, các nguồn này cơ bản được kiểm soát.

Cuộc họp của Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống Covid-19 diễn ra sáng 10/5 dưới sự chủ trì của Phó thủ tướng Vũ Đức Đam. Phó thủ tướng chia sẻ 10 ngày qua, nhiều nơi thực sự bước vào cuộc chống dịch không kể ngày đêm.

Các chuyên gia chỉ rõ 4 nguồn lây

Với hơn 400 ca mắc mới ở 26 tỉnh, thành kể từ ngày 27/4 đến nay, các chuyên gia chỉ ra 4 nguồn dịch.

Nguồn thứ nhất là TP Đà Nẵng gồm ca bệnh từ khu cách ly tập trung rồi về tỉnh Hà Nam, từ một quán bar và một cơ sở thẩm mỹ, làm đẹp lan ra nhiều tỉnh. Đến nay đã cơ bản kiểm soát được.

Nguồn thứ hai từ Yên Bái, qua các chuyên gia Ấn Độ, Trung Quốc rồi lan xuống Vĩnh Phúc và một số tỉnh. Các địa phương cũng lấy tất cả mẫu F1, lấy được nhiều mẫu F2, đang xét nghiệm được khoảng 2/3. Nguồn lây này cơ bản cũng đã được kiểm soát.

Nguồn thứ ba từ Hải Dương - liên quan đến một người có lịch sử dịch tễ ở Lào về, hiện nay lây cho 2 người nữa. Nguồn lây này đang được kiểm soát, theo dõi chặt chẽ.

Theo Phó thủ tướng Vũ Đức Đam, 10 ngày qua, nhiều nơi thực sự bước vào cuộc chống dịch không kể ngày đêm. Ảnh: VGP.

Nguồn thứ tư - là nguồn “nóng” nhất, đến từ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương 2, lan ra rất nhiều tỉnh, lây sang Bệnh viện K rồi tiếp tục lan ra nhiều địa phương khác. Đến nay, chùm ca bệnh thông qua Bệnh viện K đã cơ bản được kiểm soát.

Theo thông tin từ Bộ Y tế cũng như các tỉnh như Bắc Ninh, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, việc phát hiện, truy vết, lấy mẫu, khoanh vùng đang được triển khai rất nhanh, dự kiến sẽ ghi nhận thêm một số ca nhưng trong khoảng 3-5 ngày tới dự kiến cơ bản kiểm soát được tình hình.

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam lưu ý ngoài 4 nguồn dịch nêu trên, có thể còn nguồn dịch nào đó trong cộng đồng chúng ta mà không biết nên phải rất cảnh giác.

Đeo khẩu trang là giải pháp đơn giản nhưng hiệu quả nhất

Theo Phó thủ tướng Vũ Đức Đam, ít nhất từ giờ đến cuối năm chúng ta chưa thể có vaccine tiêm đại trà cho người dân, nên chưa thể có tác động của vaccine vào miễn dịch cộng đồng một cách đáng kể. Điều đó có nghĩa là phải tiếp tục tinh thần chống dịch như khi chưa có vaccine, theo những nguyên lý đã rất đúng từ đầu đến bây giờ.

Phó thủ tướng lưu ý người dân nhất thiết phải tuyệt đối tuân thủ thông điệp 5K, đặc biệt là khẩu trang. Các địa phương xử phạt nghiêm người ra nơi công cộng không đeo khẩu trang.

“Đeo khẩu trang bao giờ cũng khó chịu nhưng phải đeo. Đây là giải pháp đơn giản nhất, dễ nhận biết ai tuân thủ hay không, nhưng cũng hiệu quả nhất. Nếu tuân thủ tốt, nhất định chúng ta sẽ tiếp tục kiểm soát được dịch, sẽ chiến thắng”, ông nhấn mạnh.

Các chuyên gia dự cuộc họp Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống Covid-19 phân tích 4 nguồn dịch tại Việt Nam. Ảnh: VGP.

Phó thủ tướng cũng khẳng định chiến lược chống dịch "hoàn toàn không thay đổi". Đó là phải ngăn chặn, kiểm soát biên giới cũng như người cách ly tập trung hoặc đang trong thời gian theo dõi, giám sát y tế, không để cho lây nhiễm vào cộng đồng.

Ngoài ra, ông lưu ý triển khai khoanh vùng phải "gọn nhất có thể". Từ thực tiễn các chùm ca bệnh ở TP Đà Nẵng, tỉnh Vĩnh Phúc cho thấy virus SARS-CoV-2 lây lan rất nhanh trong phòng kín như quán bar, karaoke, massage... Vì vậy, ngay trước khi quyết định cách ly, khoanh vùng, các địa phương nên xem xét tạm dừng hoặc kiểm soát chặt hơn những dịch vụ này.

Phó thủ tướng đề nghị tất cả địa phương khi có dịch phải rất bình tĩnh, có các giải pháp thực sự cần thiết, không làm xáo trộn và tác động tiêu cực đến đời sống của người dân, hoạt động kinh tế hơn mức cần thiết. Còn khi chưa có dịch thì không được lơ là, chủ quan.

"Không một quốc gia nào an toàn khi cả thế giới chưa an toàn. Không một người Việt Nam nào an toàn khi cả nước chưa an toàn. Mỗi người phải trách nhiệm trước hết với mình và người thân của mình, sau đó là với đất nước, với cộng đồng", Phó thủ tướng kêu gọi.