Phó giám đốc thuê hàng chục ôtô rồi cầm cố

Cảnh sát xác định Thiện thuê 55 ôtô rồi mang đi thế chấp. Ngoài ra, bị can này còn làm giả hợp đồng mua bán xe để cầm cố lấy tiền.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai vừa khởi tố, bắt tạm giam Hoàng Hướng Thiện (39 tuổi, ngụ phường Tam Hòa, TP Biên Hòa) về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Một số ôtô được công an thu giữ. Ảnh: Công an Đồng Nai.

Theo cơ quan điều tra, Thiện là Phó giám đốc một công ty chuyên cho thuê xe tự lái và sửa chữa ôtô. Bị can đã lợi dụng danh nghĩa này để ký hợp đồng thuê 55 ôtô của các cá nhân, doanh nghiệp.

Sau đó, Thiện mang đi thế chấp vay tiền. Ngoài ra, bị can còn làm giả hợp đồng bán xe để cầm cố phương tiện.

Trong số 55 ôtô, công an truy tìm, thu giữ được 11 chiếc. 6 ôtô các chủ xe tự truy tìm rồi thỏa thuận chuộc xe hoặc thu hồi lại. Hiện, 38 xe liên quan chưa rõ đang do ai quản lý.

Tại cơ quan công an, bị can khai do thiếu vốn làm ăn, nợ nần nên thực hiện các hành vi trên. Công an Đồng Nai tiếp tục điều tra làm rõ việc Thiện thuê xe tự lái rồi bán cho một số người trên địa bàn.