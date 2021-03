Phố đi bộ Nguyễn Huệ đông nghịt người ngày cuối tuần

Đề xuất xây trụ sở mới cho Công an TP Thủ Đức

Cho rằng trụ sở công an của 3 quận cũ quá nhỏ, không đủ cho khoảng 2.100 cán bộ, Công an TP.HCM đề xuất xây trụ sở mới cho Công an TP Thủ Đức.