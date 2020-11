Phố cổ Hội An ngập do mưa lớn

Mưa lớn ở thượng nguồn sông Thu Bồn trong hai ngày liên tiếp khiến nước sông Hoài tại Hội An (Quảng Nam) lên cao, một số khu vực thấp trũng ở phố cổ ngập.

Ngày 30/11, ông Nguyễn Thế Hùng, Phó chủ tịch UBND TP Hội An, Quảng Nam, cho biết mực nước sông Hoài đang ở mức báo động 1 và khả năng tiếp tục lên.

Ông Hùng cho hay do mưa lớn nhiều ngày ở thượng nguồn sông Thu Bồn khiến nước tại khu vực phố cổ Hội An lên nhanh. Đến sáng nay, mực nước sông Hoài ở mức 1 m, ngang báo động 1. “Theo dự báo, mực nước sông Hoài có thể tiếp tục lên nhẹ trong hôm nay”, ông Hùng nói.

Hiện một số tuyến đường như Nguyễn Phúc Chu, Bạch Đằng ở phường Minh An nước đã dâng cao khoảng 0,5 m.

Đường Bạch Đằng, TP Hội An nước dâng do mưa lớn. Ảnh: T.H.A.

Theo Đài Khí tượng thủy văn Quảng Nam, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động trong đới gió đông, trong 6 giờ qua (từ 22h ngày 29 đến 4h ngày 30/11), một số nơi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã có mưa to đến rất to như Trà Kót 96 mm, Trà My 90,8 mm, Xuân Bình 76,2 mm, Trà Giáp 66,2 mm.

Dự báo trong 3-6 giờ tới, các địa phương trên địa bàn tỉnh tiếp tục có mưa to, có nơi mưa rất to.

Tỉnh Quảng Nam cảnh báo nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét các sông suối miền núi, sạt lở núi, sạt lở đất ở sườn dốc, ven sông, suối vùng núi các huyện Tiên Phước, Nam Trà My, Bắc Trà My, Hiệp Đức, Phước Sơn, Núi Thành. Nguy cơ xảy ra ngập úng tại TP Tam Kỳ, TP Hội An, thị xã Điện Bàn, thị trấn Núi Thành và các địa phương thấp trũng.