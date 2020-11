Phố cổ Hội An lại ngập sâu hơn 1 m

Trước đó, ngày 11/10, do ảnh hưởng của bão số 6 nên Quảng Nam có mưa rất to kèm theo gió lớn. Ngoài ra, 4 nhà máy thủy điện ở thượng nguồn sông Vu Gia xả lũ khiến phố cổ Hội An bị ngập. Ngày 17/10, nước lũ ở Hội An lên khiến một số tuyến đường ven sông Hoài bị ngập (mực nước là 1,38 m, dưới báo động 2 là 12 cm).