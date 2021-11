Phó chủ tịch phường tự tử bằng thuốc ngủ

Cơ quan điều tra xác định do mâu thuẫn gia đình, phó chủ tịch UBND phường Bảo An đã uống thuốc ngủ tự tử.

Sáng 22/11, Công an tỉnh Ninh Thuận cho biết qua điều tra ban đầu, cơ quan điều tra xác định bà H.T.T.T. (36 tuổi, Phó chủ tịch UBND phường Bảo An, TP Phan Rang - Tháp Chàm) tử vong do uống thuốc ngủ. Cảnh sát nhận định bà T. tự tử do mâu thuẫn gia đình.

Sáng cùng ngày, gia đình bà T. đã tổ chức lễ tang. Đông đảo người thân, ban ngành địa phương đến tư gia chia buồn.

Căn nhà bỏ hoang, nơi bà T. được phát hiện tử vong. Ảnh: Minh Trí.

Một cán bộ văn phòng UBND phường Bảo An cho biết bà T. vừa được bổ nhiệm chức phó chủ tịch phường. Người phụ nữ này sống chan hòa cùng đồng nghiệp, không mất lòng ai.

Trước hôm xảy ra vụ việc, cán bộ phường thấy tâm trạng bà T. không được tốt, ít nói chuyện với mọi người.

Đêm 20/11, bà T. dẫn 2 con đến nhờ mẹ đẻ trông hộ và nói đi kiểm tra phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn. Sáng hôm sau, khi không thấy con gái về, gọi điện thoại không được, gia đình đã tìm kiếm.

Đến 13h ngày 21/11, một người nhặt ve chai phát hiện bà T. tử vong trong căn nhà hoang trên đường 16 tháng 4, phường Mỹ Bình, TP Phan Rang - Tháp Chàm.