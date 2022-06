Phim Việt liên tiếp lỗ nặng

Theo đại diện các cụm rạp, những cú ngã ngựa phòng vé trong tháng 5 có nhiều nguyên nhân. Rạp phim Việt vẫn chưa hoàn toàn hồi phục sau đại dịch.

Trong tháng 5, 3 phim Việt liên tiếp ra mắt, gồm Kẻ thứ ba, 578: Phát đạn của kẻ điên và Maika – Cô bé đến từ hành tinh khác. Bộ ba phim Việt đều có vốn đầu tư sản xuất cao so với mặt bằng chung, với khoảng 30- 60 tỷ đồng . Tuy nhiên, cả ba đều thất thu phòng vé, đối diện với lỗ nặng.

Trong đó, Kẻ thứ ba thu chưa tới 1 tỷ đồng . 578 chỉ đạt gần 3 tỷ đồng trước khi rút khỏi phòng vé. Maika được đánh giá nội dung tốt nhất song cũng không tránh khỏi thất bại khi chỉ thu gần 5 tỷ đồng .

Đại diện nhà rạp đã trao đổi với Zing về vấn đề này.

Phim Việt thất thu

Theo ông Thái Dương, trưởng phòng marketing của Lotte Cinema, cả ba phim đều có đầu tư kinh phí lớn, khoảng 30- 60 tỷ đồng . Trong thời điểm ra mắt, cả ba phim hầu như không phải cạnh tranh với các bom tấn Hollywood nhưng đều thất thu.

Phim 578: Phát đạn của kẻ điên lỗ nặng khi đầu tư 60 tỷ đồng , nhưng chỉ thu 3 tỷ đồng .

Anh cho rằng lý do đầu tiên làm ảnh hưởng chính là do sự thay đổi trong chi tiêu và đầu tư cho giải trí của khán giả. “Các bạn trẻ chi tiêu tiết kiệm hơn trong thời điểm lạm phát, giá cả tăng cao. Do đó sức mua vé giảm, nhu cầu đến rạp giải trí cũng không thể như trước. Hiện tại, khán giả ưu tiên các khoản chi tiêu cần thiết như ăn, mặc, học tập hơn giải trí”, anh lý giải.

Đồng quan điểm, ông Lê Hoàng Minh - Giám đốc marketing của rạp BHD - cho rằng: "Theo nhận định chủ quan, nguyên nhân sự hồi phục này chậm là khách hàng sau một năm dịch đã ảnh hưởng đến thu nhập và kinh tế. Đây là giai đoạn khách hàng lo tích lũy lại, bù cho những tháng dịch năm ngoái. Điều này dẫn đến việc họ sẽ lựa chọn chi tiêu kỹ hơn, ít hơn cho các dịch vụ vui chơi, giải trí".

Mặt khác, phim Việt không có thương hiệu quen thuộc như phim ngoại nên khó cạnh tranh được khi "đối đầu". Các phim Việt đều là tựa mới, lần đầu giới thiệu tới công chúng. Maika có thể không mới nhưng nổi tiếng trong quá khứ, khá xa lạ với các bạn trẻ bây giờ. Các tựa phim Việt khác ra mắt chỉ được PR trước đó vài tháng đến nửa năm nên khá xa lạ với khán giả. Do đó, trong giai đoạn khán giả thắt chặt chi tiêu, họ chỉ lựa chọn tựa phim mình thích.

"Các phim bom tấn Mỹ gây sốt phòng vé, dễ dàng thu hơn 100 tỷ đồng . Spider Man đã ra tới phần phim thứ 9, Doctor Strange mới ra phần thứ hai nhưng là nhân vật xuất hiện trong các phần phim khác của hãng Marvel. Vì vậy phim quen thuộc với khán giả 5 năm trở lại đây. Khi các phim này ra rạp, khán giả đã biết và chắc chắn sẽ là lựa chọn hàng đầu", anh nhấn mạnh.

Đại diện BHD lấy ví dụ phim Việt Nam như Maika phải cạnh tranh với phim nước ngoài - Doraemon - khi cùng phân khúc gia đình và cùng nhắm tới khoảng thời gian Quốc tế thiếu nhi, khán giả đa phần lựa chọn phim có thương hiệu dễ nhận biết như Doraemon.

Yếu tố khách quan không thể nhắc tới là rạp phim Việt đang trong giai đoạn phục hồi sau đại dịch. Theo ông Dương, so với hai năm trước, doanh thu rạp phim hiện chỉ đạt 70% so với cùng kỳ năm 2019.

Bên cạnh đó, thói quen xem phim của khán giả cũng thay đổi. Ông Dương nhận định: "Trước khi quyết định mua vé, khán giả xem xét rất kỹ, phản hồi phim tốt hay dở. Bởi số tiền giải trí chỉ chiếm % nhỏ trong chi tiêu. Khán giả cũng ít có tâm lý chọn xem nhiều phim cùng lúc như trước đây. Thực tế, không chỉ phim Việt có doanh thu giảm sâu, nhiều bộ phim độc lập của nước ngoài cũng bị giảm ¾ tiền bán vé".

Maika được khen có nội dung tốt vẫn thất thu.

Cuối cùng, điều tiên quyết giúp một bộ phim thu hút là đáp ứng thị hiếu khán giả, theo ông Dương. Ông cho rằng vấn đề doanh thu 3 phim Việt giảm sâu không hoàn toàn do thị trường hay những yếu tố khách quan khác mà phần lớn do chính tác phẩm.

"Phim ra rạp được đón nhận hay không phụ thuộc vào nội dung có đáp ứng nhu cầu khán giả. Người sản xuất cũng như bán hàng, mang đến những sản phẩm tốt nhất mình có thể. Nhưng vấn đề là khán giả có thích hay không lại là chuyện khác. Nếu đúng sở thích khán giả chắc chắn mọi người sẽ ủng hộ phim Việt. Nhìn lại, các phim đạt doanh thu cao nhất thời đại đều thuộc về phim Việt", ông cho hay.

Phim Việt có được ưu ái trên sân nhà?

Các rạp phim xếp suất chiếu cho phim mới phát hành dựa trên hiệu ứng từ trailer, poster. Từ đó, nhà rạp đánh giá phản ứng của khán giả trên các kênh mạng xã hội như thế nào về phim đó.

Kẻ thứ ba do Lý Nhã Kỳ đầu tư thu khoảng 1 tỷ đồng .

Ngoài ra, rạp còn xem xét phim ra mắt cùng thời điểm, so sánh tương quan với các phim cùng đề tài trước đó có doanh thu ra sao. Sau đó, rạp sẽ có những tính toán, dự đoán ban đầu để đưa ra những suất chiếu phù hợp.

Tiếp đó, ở những suất chiếu đầu, rạp đánh giá thực tế số vé phim bán được và điều chỉnh suất chiếu.

Ông Dương khẳng định: "Phim Việt luôn có sự ưu tiên so với phim nước ngoài. Hai phim tương tự thì phim Việt luôn được ưu tiên, luôn có suất trong khung giờ vàng (18-22h). Chẳng hạn, Maika có thể không đông khách nhưng vẫn được xếp suất chiếu vào giờ vàng. Tuy nhiên, quan trọng là sắp xếp ưu tiên suất chiếu nhưng khán giả có ủng hộ không. Nếu không có khách thì cũng khó cho rạp. Phim và rạp có mối quan hệ cộng sinh. Phim tốt thì rạp sẵn sàng hỗ trợ thôi".

Theo ông, những phim Việt có nội dung tốt, tạo được viral như Bẫy ngọt ngào, Chuyện ma gần nhà, Nghề siêu dễ vẫn có doanh thu khả quan, đạt 70- 90 tỷ đồng .

Thị trường hồi phục vào dịp cuối năm

Đại diện của BHD nhận định tình hình rạp tháng 6 không có nhiều phim bom tấn. Với 2 phim lớn nhất tháng 6 là Jurassic, Em và Trịnh, Trịnh Công Sơn, ông đánh giá Jurassic có khả năng mang lại doanh thu tốt. Riêng phim Việt Nam, đây vẫn là ẩn số cho đến khi phim chính thức ra rạp.

Trong khi đó ông Nguyễn Hoàng Hải, Giám đốc nội dung của CGV, cho rằng thị trường rạp phim đang có những tín hiệu lạc quan, thể hiện qua lượng khán giả đến rạp dần ổn định.

"Trong dịp đầu tháng 6, số lượng khách đến rạp đã đạt khoảng 95% so với cùng thời điểm 2019. Ngoài ra, trong thời gian tới có nhiều phim ngoại và nội địa được đầu tư ra mắt. Vì vậy tôi tin từ bây giờ đến cuối năm, doanh thu rạp khả quan hơn", ông Hoàng Hải cho hay.