Phim Việt được công chiếu tại Liên hoan phim Cannes 2023

Ngày 18/4, Variety đưa tin Inside the Yellow Cocoon Shell (tựa Việt: Bên trong vỏ kén vàng) được công chiếu tại sự kiện Director’s Fortnight nằm trong Liên hoan phim Cannes năm nay. Danh sách bao gồm Bên trong vỏ kén vàng của đạo diễn Phạm Thiên Ân cùng 19 tác phẩm khác được chọn lọc kỹ lưỡng từ Hiệp hội Đạo diễn Pháp.

Quá trình sản xuất Bên trong vỏ kén vàng bắt đầu từ năm 2020, được phát triển dựa trên phim ngắn Hãy thức tỉnh và sẵn sàng cũng được thực hiện bởi Phạm Thiên Ân. Năm 2019, bộ phim Hãy tỉnh thức và sẵn sàng xuất sắc khi thắng giải Illy tại Liên hoan phim Cannes.

Theo JK Film, xoay quanh nhân vật Thiện. Sau khi chị dâu qua đời trong một vụ tai nạn giao thông tại TP.HCM, Thiện được giao nhiệm vụ đưa người chị cùng đứa cháu trai Đào (5 tuổi) về quê ngoại. Giữa khung cảnh huyền bí tại vùng nông thôn Việt Nam, Thiện bắt đầu hành trình tìm kiếm người anh trai đã mất tích nhiều năm trước để trao Đào cho anh.Tác phẩm là hành trình trả lời câu hỏi sâu sắc về đức tin của Thiện.

Đạo diễn Phạm Thiên Ân sinh năm 1989, tài năng của nhà làm phim trẻ được đánh giá cao qua nhiều tác phẩm. Vị đạo diễn từng giành giải nhì cuộc thi Làm phim ngắn 48 giờ năm 2014. Năm 2018, bộ phim Câm lặng của anh chiếu tại Liên hoan phim ngắn Quốc tế Palm Spring và được chọn tranh giải ở nhiều Liên hoan khác trên thế giới.

Liên hoan phim Cannes lần thứ 76 diễn ra từ ngày 16-27/5, Iris Knobloch là nữ chủ tịch đầu tiên. Cannes 2023 ghi nhận số lượng lớn đạo diễn gạo cội tham gia tranh giải Cành Cọ Vàng. Tác phẩm La Passion de Dodin Bouffant của đạo diễn Trần Anh Hùng đại diện cho điện ảnh Việt tham gia tranh giải tại Liên hoan phim năm nay.

