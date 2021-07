Phim về vũ công khiêu dâm cuồng xe hơi thắng giải Cành cọ Vàng 2021

LHP Cannes lần thứ 74 đã khép lại hôm 17/7 bằng việc công bố danh sách tác phẩm và nhà làm phim đoạt các giải thưởng quan trọng.

IndieWire đưa tin tại LHP Cannes 2021, bộ phim Titane của đạo diễn Julia Ducournau đã thắng giải Cành cọ Vàng. Chiến thắng đưa cô trở thành nữ đạo diễn thứ hai trong lịch sử từng được vinh danh ở giải thưởng quan trọng này. Trước Ducournau, năm 1993, nữ đạo diễn Jane Camion từng giành giải Cành cọ Vàng với tác phẩm The Piano.

Sau khi vượt qua những cái tên được đánh giá cao như Annette của Leos Carax, The French Dispatch của Wes Anderson hay Flag Day của Sean Penn… chiến thắng giải Cành cọ Vàng, Titane sẽ có thêm một buổi chiếu phục vụ khán giả Pháp vào ngày 18/7.

Julia Ducournau cùng giải Cành cọ Vàng cho Titane tại thảm đỏ LHP Cannes 2021. Ảnh: AP.

Trước đó, trả lời phỏng vấn IndieWire về tác phẩm Titane, đạo diễn Julia Ducournau cho hay cô không muốn dùng giới tính như cách để định nghĩa bản thân. “Tôi không muốn bản thân bị định nghĩa bởi giới tính.

Việc được những người xung quanh gọi bằng danh xưng nữ đạo diễn luôn khiến tôi có chút khó chịu. Bởi vượt trên tất cả, tôi là một con người. Tôi là một đạo diễn. Tôi làm phim vì tôi là tôi chứ không phải vì tôi là phụ nữ. Tôi chỉ là tôi thôi”, cô chia sẻ.

Các tác phẩm đoạt giải Un Certain Regard (Nhãn quan độc đáo) và Critics’s Week (Tuần lễ phê bình) cũng được công bố. Bộ phim Unclenching the Fists của Kira Kovalenko đã thắng giải Un Certain Regard và được trợ cấp kinh phí phát hành tại Pháp. Hạng mục Critics’s Week vinh danh tác phẩm Feathers của Omar El Zohairi.

Hạng mục đạo diễn xuất sắc gọi tên nhà làm phim người Pháp Leos Carax với tác phẩm Annette. Renate Reinsve giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc với The Worst Person in the World. Vai diễn trong bộ phim Nitram mang về cho Caleb Landry Jones giải Nam diễn viên chính xuất sắc.

Danh sách các tác phẩm chiến thắng tại LHP Cannes 2021 Cành cọ Vàng Titane của đạo diễn Julia Ducournau Grand Prix A Hero của Asghar Farhadi

Compartment No. 6 của Juho Kuosmanen Jury Prize Ahed’s Knee của Nadav Lapid

Memoria của Apichatpong Weerasethakul Nữ diễn viên chính xuất sắc Renate Reinsve trong The Worst Person in the World Nam diễn viên chính xuất sắc Caleb Landry Jones của Nitram Đạo diễn xuất sắc Leos Carax của Annette Kịch bản gốc xuất sắc Drive My Car của Ryusuke Hamaguchi Máy quay Vàng Antoneta Alamat Kusijanović với tác phẩm Murina Cành cọ Vàng hạng mục phim ngắn Tian Xia Wu Ya của Tang Yi Giải đặc biệt của ban giám khảo dành cho phim ngắn Ceu de Agosto của Jasmin Tenucci