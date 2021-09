Phim về nữ sinh viên phá thai thắng lớn ở LHP Venice

“Happening”, bộ phim nói về hành trình một nữ sinh viên phá thai, thắng giải cao nhất ở LHP Venice (Italy).

Bộ phim Pháp của nữ đạo diễn Audrey Diwan được tôn vinh trong lễ trao giải ngày 11/9 (giờ địa phương). “Tôi làm bộ phim này với sự giận dữ, khao khát, cũng như con tim và khối óc. Tôi muốn Happening là một trải nghiệm, một chuyến đi để thấu hiểu người phụ nữ trẻ này”, nhà làm phim người Pháp gốc Lebanon chia sẻ.

Chiến thắng không bất ngờ

Bộ phim xoay quanh Anne (Anamaria Vartolomei), một sinh viên thông minh có tương lai sáng sủa vào năm 1963. Khi mang thai, cô đứng trước nguy cơ không thể hoàn tất chương trình học. Sắp đến kỳ thi cuối khóa, Anne quyết định phải phá thai dù đối mặt với nỗi nhục nhã, đau đớn, thậm chí có thể phải vào tù.

Audrey Diwan với giải Sư tử Vàng ở LHP Venice. Ảnh: REX

Bong Joon-ho, trưởng ban giám khảo LHP Venice, chia sẻ: “Các thành viên giám khảo cực kỳ yêu bộ phim này. Kết quả đạt đồng thuận tuyệt đối”. Trước đó, Happening cũng được giới phê bình tán dương sau buổi chiếu ra mắt.

Chuyện phim, dựa trên tiểu thuyết cùng tên năm 2000 của Annie Ernaux, không quá mới mẻ nhưng vẫn gây nhiều cảm xúc khi tái hiện chân dung người phụ nữ trẻ đứng trước quyết định khó khăn. Thông điệp xã hội, cũng như màn trình diễn ấn tượng của nữ chính Anamaria Vartolomei, đã chinh phục nhiều cây bút điện ảnh.

Trên sân khấu, Audrey Diwan mời Anamaria Vartolomei nhận giải cùng mình. Happening là bộ phim thứ hai trong sự nghiệp đạo diễn của Diwan, sau Losing It (2019). Cô trở thành nhà làm phim nữ thứ sáu thắng Sư tử Vàng, đồng thời là phụ nữ thứ hai liên tiếp làm được điều này, sau Chloé Zhao với Nomadland.

Anamaria Vartolomei trong phim. Ảnh: Wild Bunch.

The Hand of God của Paolo Sorrentino đoạt giải của Ban giám khảo (Grand Jury Prize). Bộ phim tâm lý tiểu sử này nói về thời trẻ của nhà làm phim và bi kịch mất cha mẹ khi ông còn thiếu niên. Paolo Sorrentino có khoảnh khắc xúc động khi nhận giải cho bộ phim có nhiều ý nghĩa với ông. Đạo diễn Italy sinh năm 1970 là gương mặt kỳ cựu ở các mùa giải thưởng, từng thắng giải Oscar “Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc” năm 2014 (với The Great Beauty).

The Hand of God là một bộ phim của Netflix, đơn vị có nhiều thành tích trong lễ bế mạc. Jane Campion giành giải đạo diễn với The Power of the Dog, còn Maggie Gyllenhaal thắng giải biên kịch với The Lost Daughter. Theo Guardian, The Hand of God và The Power of the Dog đều là ứng viên nặng ký cho giải Sư tử Vàng trước khi kết quả được bông bố.

Penélope Cruz vượt qua Kristen Stewart

Ở hạng mục nữ chính, Penélope Cruz (Parallel Mothers) vượt qua đối thủ nặng ký Kristen Stewart (Spencer). Cruz hóa thân một nhiếp ảnh gia mang thai ngoài ý muốn, gặp một cô gái tuổi teen (Milena Smit) trong bệnh viện. Những lời chia sẻ giữa họ tạo ra mối quan hệ bền chặt và thay đổi cuộc sống của cả hai. Nhận giải, Cruz tri ân đạo diễn Pedro Almodóvar đồng thời gửi chiến thắng đến chồng mình (tài tử Javier Bardem) và gia đình.

Penélope Cruz (phải) và Milena Smit trong Parallel Mothers. Ảnh: Sony.

Giải nam chính thuộc về John Arcilla của On the Job: The Missing 8, bộ phim đến từ Philippines. Nhân vật của Arcilla là một phóng viên đi điều tra chuyện nhiều đồng nghiệp của anh biến mất. Chiến thắng ở Venice cũng là danh hiệu lớn nhất của tài tử kỳ cựu Philippines. Anh không có mặt để nhận giải nên gửi đến một đoạn phim để cảm ơn và bày tỏ sự tiếc nuối.

“Tôi tiếc vì không thể hôn cúp Volpi giữa Venice và trên thảm đỏ như 77 diễn viên trước đó mà tôi ngưỡng mộ… Tôi là tài tử hạnh phúc nhất đêm nay vì tôi biết chúng ta đến từ những quốc gia khác nhau, có ngôn ngữ và văn hóa khác nhau. Nhưng tôi vẫn cảm thấy sự đoàn kết tối nay, các bạn hiểu tôi và chúng ta đều hiểu nhau. Đó là vì nghệ thuật điện ảnh”, Arcilla bày tỏ.

John Arcilla trong On the Job: The Missing 8. Ảnh: HBO.

Lễ trao giải ngày 11/9 đã khép lại LHP Venice, một trong ba liên hoan phim lớn của điện ảnh thế giới (cùng Cannes và Berlin). Sự kiện này đã quy tụ những ngôi sao, đạo diễn hàng đầu, mang đến những tiếng nói điện ảnh khác nhau. Một số bộ phim ở sự kiện mang tính tìm tòi nghệ thuật cao, một số gần gũi hơn với khán giả.

Vài năm qua, những bộ phim nổi trội LHP Venice thường có thành tích rất tốt ở mùa giải thưởng cuối năm và đầu năm sau, với điểm đến cuối cùng là Oscar. Năm 2017 và 2020, lần lượt The Shape of Water và Nomadland thắng Sư Tử Vàng trước khi giành Oscar “Phim xuất sắc”. Năm 2018 và 2019, hai phim thắng Sư tử Vàng là Roma và Joker cũng đều ghi dấu ấn ở giải thưởng của Viện Hàn lâm Điện ảnh Mỹ.

Các giải chính ở LHP Venice 2021 Sư tử Vàng: Happening (đạo diễn Audrey Diwan) Giải của Ban giám khảo (Grand Jury Prize): The Hand of God (Paolo Sorrentino) Sư Tử Bạc cho đạo diễn xuất sắc: The Power of the Dog (Jane Campion) Nữ diễn viên: Penélope Cruz (Parallel Mothers) Nam diễn viên: John Arcilla (On the Job: The Missing 8) Kịch bản: The Lost Daughter (Maggie Gyllenhaal) Giải đặc biệt của ban giám khảo: Il buco (Michelangelo Frammartino) Diễn viên trẻ triển vọng: Filippo Scotti (The Hand of God) Giải thành tựu trọn đời: Roberto Benigni và Jamie Lee Curtis