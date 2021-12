Phim truyền hình Trung Quốc bị khán giả quay lưng

Năm 2021, truyền hình Trung Quốc ít có bộ phim nổi bật. Tác phẩm của Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch, Vương Nhất Bác ra mắt đều nhận phê bình tiêu cực.

Sina đưa tin những ngày qua, phim Phong khởi Lạc Dương, Gia đình Tiểu Mẫn, Ai là hung thủ liên tục vướng lùm xùm đạo nhái. Không chỉ các phim ngôn tình thần tượng bị đánh giá chất lượng sản xuất thấp, ngay cả những bộ phim thuộc thể loại chính kịch, vốn được đầu tư vào kịch bản, hình ảnh như Tuyết trung hãn đao hành cũng gây thất vọng, điểm chất lượng trên Douban kém.

Loạt phim vướng scandal đạo nhái

Theo Sina, trong tháng 12, Trung Quốc có nhiều phim truyền hình thu hút chú ý bởi sự tham gia của diễn viên nổi tiếng như Vương Nhất Bác, Tống Thiến, Triệu Lệ Dĩnh, Châu Tấn, Huỳnh Lỗi.

Tuy nhiên, những dự án này lại gây thất vọng vì vướng scandal đạo nhái từ poster, nội dung đến cảnh võ thuật.

Phong khởi Lạc Dương do Vương Nhất Bác, Tống Thiến, Hoàng Hiên đóng chính ngay từ những tập đầu đã bị khán giả tố sử dụng thiết kế quạt tròn dùng trong hôn lễ của cô dâu mà không xin phép. Đoàn phim sau đó xin lỗi, mua lại bản quyền.

Ngày 18/12, bộ phim tiếp tục bị đạo diễn chỉ đạo võ thuật Mục Ninh của phim hoạt hình Phàm nhân tu tiên chỉ trích vì đã sao chép nhiều cảnh đánh nhau của họ. Khán giả so sánh nhiều cảnh quay, trong đó từ động tác, góc quay của các nhân vật trong Phong khởi Lạc Dương đều giống Phàm nhân tu tiên.

Theo đạo diễn Mục Ninh, để có được những cảnh võ thuật trong Phàm nhân tu tiên, đội ngũ sản xuất của họ phải luyện tập hàng năm trời, dựng cảnh tỉ mỉ cho các nhân vật hoạt hình.

Theo Sina, scandal đạo nhái và cách phản ứng của đội ngũ phim Phong khởi Lạc Dương khiến khán giả không hài lòng, điểm chất lượng của phim cũng bị đánh tụt từ 7 xuống còn 6,8 trên trang Douban.

Phim truyền hình Trung Quốc liên tục bị tố sao chép nội dung. Ảnh: Sina, QQ.

Ai là hung thủ là phần phim thuộc series Rạp hát sương mù. Phim có sự tham gia của các diễn viên Triệu Lệ Dĩnh, Tiêu Ương, Đổng Tử Kiện.

Ai là hung thủ có phần hậu kỳ thiếu chỉn chu. Trước khi phát sóng, dự án bị tố đạo nhái poster của phim Legal High (Luật sư bất bại) do Nhật Bản sản xuất. Đoàn phim phải xin lỗi và xóa poster.

Sau đó, phim tiếp tục bị phê bình vì tự ý sử dụng ảnh Tống Thiến, Vu Vỹ Hòa và Vương Lệ Khôn để làm tư liệu nạn nhân từng bị sát hại, đoàn phim Ai là hung thủ phải xin lỗi Tống Thiến.

Tác phẩm Gia đình Tiểu Mẫn của Châu Tấn, Huỳnh Lỗi dù phá đảo rating trên sóng truyền hình, vẫn bị khán giả chỉ trích vì vướng nghi vấn "sao chép" phần giới thiệu của Only Murders In The Building. Sau khi bị tố đạo nhái, nhà sản xuất chưa có động thái xử lý.

Ồn ào xoay quanh chuyện đạo nhái, vay mượn ý tưởng, sử dụng "chùa" hình ảnh đang gây tiếng xấu cho phim truyền hình xứ tỷ dân. "Ý thức về vấn đề bản quyền của các đoàn làm phim Trung Quốc rất đáng lo ngại", Sina nhận xét.

Phim võ thuật Trung Quốc lạm dụng cảnh quay chậm

Theo Sina, Tuyết trung hãn đao hành là phim cổ trang võ thuật được mong chờ. Bộ phim có sự tham gia của tài tử Trương Nhược Quân, Hồ Quân cùng dàn diễn viên thực lực. Ê-kíp sản xuất đã làm nên thành công của Khánh dư niên (2019).

Tuy nhiên, phim chỉ đạt 6,0 điểm trên trang đánh giá Douban với nhiều lời phê bình về cách thực hiện cảnh võ thuật.

Trên Douban hàng nghìn khán giả bày tỏ họ muốn xem một bộ phim với động tác võ thuật nhanh mạnh có lực. Tuy nhiên, chỉ đạo võ thuật của Tuyết trung hãn đao hành lạm dụng hiệu ứng kỹ xảo. Theo ông giải thích vì muốn thể hiện nội lực của các chiêu thức, chân khí của các cao thủ võ công nên quay phim theo cách mới. Song, sự thay đổi này không nhận được sự tán thưởng của người xem.

Cảnh võ thuật quay chậm, kỹ xảo kém khiến Tuyết trung hãn đao hành gây thất vọng. Ảnh: QQ, Sina, Sohu.

Trước Tuyết trung hãn đao hành, bộ phim Phong khởi Lạc Dương cũng bị chê vì sử dụng nhiều cảnh slow-motion (cảnh quay chậm) trong những phân đoạn hành động.

"Trong 3 tập đầu, Tống Thiến có nhiều cảnh hành động. Tuy nhiên, việc sử dụng hiệu ứng lúc nhanh lúc chậm chưa hợp lý, làm giảm chất lượng tác phẩm. Tống Thiến cũng không phải diễn viên võ thuật giỏi, vì vậy, nhìn cô ra đòn không có lực, cảnh hành động thiếu mãn nhãn" QQ đánh giá.

Theo Sina, vài năm trở lại đây, các tác phẩm tiểu thuyết võ hiệp của Kim Dung thường xuyên được làm lại, song không có bộ phim nào thành công mà thường bị chỉ trích là "rác".

Tháng 8, phim Thiên long bát bộ 2021 lên sóng chỉ nhận 3,5/10 điểm chất lượng. Ngoài tạo hình nhân vật không phù hợp, diễn xuất của diễn viên hạn chế, cải biên nội dung có nhiều thiếu sót thì cảnh hành động chính là vấn đề của phim.

Năm 2019, Ỷ Thiên Đồ Long ký chỉ nhận được 4,9 điểm chất lượng trên Douban. Nhiều khán giả chỉ trích việc đội ngũ sản xuất sử dụng quá nhiều kỹ xảo quay chậm trong các cảnh giao tranh, thậm chí cảnh đơn giản như bước vào hoặc rút roi.

"Bối cảnh, trang phục, đạo cụ đều ổn. Chỉ thiếu chỉ đạo hành động giỏi mà thôi", "Một phim khá ổn bị cảnh quay chậm phá hỏng", "Tôi xem phim võ hiệp chứ có muốn học võ công đâu"... là ý kiến của nhiều khán giả trên Douban.

Theo Sina, phim cổ trang là đặc sản của truyền hình Trung Quốc, là thể loại được khán giả yêu thích. Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, việc làm dụng kỹ xảo, cách quay chậm khiến người xem ức chế, công chúng Trung Quốc vì nhiều lần thất vọng mà quay lưng với sản phẩm truyền hình nước nhà.

Sina cho rằng có một trong hai nguyên nhân khiến phim võ thuật Trung Quốc dần xuống dốc là tư duy của người làm phim. Họ không hiểu điều người xem muốn mà thường dựa vào thẩm mỹ của bản thân để sản xuất phim. Dù khán giả nhiều lần chỉ trích các bộ phim lạm dụng cảnh quay chậm nhưng tình trạng này vẫn liên tục diễn ra.

Bên cạnh đó, nhà sản xuất để tiết kiệm chi phí thường quay cảnh trong nhà, sử dụng phông nền xanh. Tuy nhiên, việc xử lý hậu kỳ không chỉn chu khiến cảnh quay trở nên giả, thiếu đi sự hùng vĩ, chân thực của cảnh thực.

Nguyên nhân còn lại xuất phát từ chính diễn viên. Hiện tại, các ngôi sao không có nền tảng võ thuật, cũng không chịu khó đầu tư vào diễn xuất. Cả nam và nữ diễn viên đều chuộng ngoại hình gầy gò, yếu ớt nên không phù hợp với các cảnh đánh nhau cần sức mạnh.

Với cảnh quay khó, họ sử dụng diễn viên đóng thế, thậm chí là cảnh phim hoạt hình. Vì vậy, nhiều diễn viên bị đánh giá là lười, trong đó Địch Lệ Nhiệt Ba trong Trường Ca hành là một ví dụ.