Phim truyền hình Hàn Quốc tháng 10: Cuộc đổ bộ của những thần tượng

Theo NME, sau loạt phim gây tiếng vang, truyền hình Hàn Quốc tháng 10 tiếp tục thu hút quan tâm của khán giả với sự đổ bộ của loạt thần tượng nổi tiếng Kpop.

Từ cổ trang đến khoa học viễn tưởng, từ tình cảm lãng mạn đến hành động hình sự, trang NME đánh giá truyền hình Hàn Quốc đang ngày càng mở rộng quy mô.

Bên cạnh màn tái xuất truyền hình của các tên tuổi gạo cội như Kim Hye Soo, Shin Ha Kyun... tháng 10 còn chứng kiến cuộc đổ bộ màn ảnh nhỏ của loạt thần tượng nổi tiếng Kpop như Choi Siwon (Super Junior), D.O (EXO), Nana...

Phim truyền hình tháng 10 ra mắt đa dạng thể loại. Ảnh: Naver.

Cheer Up

Bộ phim hài lãng mạn lấy bối cảnh trong khuôn viên trường Mystery. Nội dung xoay quanh câu chuyện của một đội cổ vũ đã tan rã nhưng từng có thành tích rực rỡ trong quá khứ. Tác phẩm đài SBS đánh dấu vai chính đầu tay của bộ đôi đóng vai trò chủ chốt Han Ji Hyun và Bae In Hyuk.

Trong phim, Han Ji Hyun vào vai Do Hae Yi - một sinh viên Đại học Yeonhee thông minh và siêng năng. Thế nhưng, hoàn cảnh gia đình khó khăn khiến cô phải ưu tiên việc kiếm tiền hơn học tập ở trường. Cuộc sống của Hae Yi bắt đầu thay đổi sau khi cô tham gia đội cổ vũ sắp giải tán chỉ với mục đích kiếm tiền. Trong khi đó, các thành viên khác đều hy vọng đưa đội trở lại những ngày vinh quang.

Lần đầu tiên trải nghiệm những niềm vui nơi trường học, Hae Yi tìm thấy sự gắn kết với Jin Seon Ho (Kim Hyun Jin), Tae Cho Hee (cựu thành viên Fromis-9 Jang Gyuri) và đội trưởng Park Jung Woo – nam chính do Bae In Hyuk thủ vai – người sở hữu vẻ ngoài lạnh lùng nhưng bên trong lại có trái tim ấm áp.

Cheer Up đánh dấu vai chính đầu tay của cặp diễn viên chính. Ảnh: Naver.

Trang Naver đánh giá cặp diễn viên chính đều là những gương mặt trẻ. Dù chưa sở hữu nhiều kinh nghiệm, cả hai đều được công nhận về kỹ năng diễn xuất ngay từ những vai phụ đầu tay.

Cheer Up sẽ phát sóng vào tối thứ Hai và thứ Ba hàng tuần, bắt đầu từ ngày 3/10.

Bad Prosecutor

Bộ phim hành động tội phạm của đài SBS đánh dấu sự trở lại màn ảnh nhỏ của nam idol nhóm EXO – D.O, kể từ sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự vào tháng 1/2021. Phim xoay quanh nam chính Jin Jung do D.O thủ vai - một công tố viên tài năng nhưng nóng tính, kém cỏi trong cách cư xử và coi thường các nguyên tắc chuẩn mực.

Nam idol nhà SM tái xuất truyền hình lần đầu tiên sau khi xuất ngũ. Ảnh: Naver.

Bất chấp danh tiếng bị ảnh hưởng vì các thủ thuật vượt quá giới hạn quy định, nhận thức công lý mạnh mẽ đã giúp anh có được hiệu quả đặc biệt trong việc ngăn chặn các nhà chức trách tham nhũng phá hoại xã hội.

Đồng hành với Do Kyung Soo là Lee Se Hee – nữ diễn viên từng vào vai sinh viên năm nhất khoa Y tế - Kang So Ye trong Hospital Playlist 2. Trở lại màn ảnh nhỏ với Bad Prosecutor, ngôi sao sinh năm 1991 hóa thân là Shin Ara - một công tố viên cấp cao tại Văn phòng Công tố Quận Trung tâm.

Đối lập với Jin Jung, Ara là người luôn tin vào sức mạnh của luật pháp. Thế nhưng, bất chấp sự khác biệt, cô luôn hỗ trợ và giúp đỡ Jin Jung trong cuộc chiến giành công lý.

Bad Prosecutor khởi chiếu ngày 5/10 trên đài KBS2 và phát sóng vào tối thứ 4 và thứ 5 hàng tuần.

Icy Cold Romance

Với sự tham gia của thành viên nhóm Super Junior - Choi Siwon, bộ phim hài tình cảm Icy Cold Romance kể về tình bạn 20 năm của Goo Yeo Reum và Park Jae Hoon. Trong đó, Lee Da Hee đảm nhận vai trò nhà sản xuất Goo Yeo Reum - người đang khao khát thực hiện một chương trình thành công sau nhiều lần thất bại.

Choi Siwon kết đôi với Lee Da Hee trong Icy Cold Romance. Ảnh: Naver.

Choi Siwon vào vai bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ Park Jae Hoon - người đã đánh mất niềm đam mê với công việc. Cả hai bất ngờ nhận ra tình cảm với đối phương khi cùng tham gia một show thực tế hẹn hò với tư cách là nhà sản xuất và diễn viên của chương trình.

Theo NME, Siwon là một trong những idol sở hữu khả năng diễn xuất ổn định. Trước khi ra mắt với tư cách là thành viên của nhóm nhạc nhà SM, anh đã đảm nhận một số vai nhỏ trong phim truyền hình. Sau thành công của vai chính đầu tay với Oh!My Lady, diễn xuất của anh bắt đầu nhận được nhiều sự chú ý.

Đặc biệt, với ngoại hình và phong thái lịch lãm, nam idol được nhận xét phù hợp với dòng phong phim hài lãng mạn. Về phía Lee Da Hee, không chỉ sở hữu thế mạnh ngoại hình, người mẫu sinh năm 1985 còn là một trong những sao nữ được công nhận thực lực khi lấn sân sang diễn xuất.

Icy Cold Romance chính thức lên sóng vào ngày 5/10 trên ENA.

Glitch

Bộ phim khoa học viễn tưởng Glitch khai thác những câu chuyện và sự kiện liên quan đến người ngoài hành tinh (UFO) thông qua cuộc phiêu lưu của đôi bạn thân thuở nhỏ Hong Ji Hyo và Heo Bo Ra.

Jeon Yeo Bin và Nana cùng đảm nhận vai chính trong Glitch. Ảnh: Naver.

Nội dung xoay quanh nữ chính Hong Ji Hyo do Jeon Yeo Bin thủ vai. Cô hiện có sự nghiệp ổn định, nền tảng gia đình vững chắc và một người bạn trai tốt. Dù cả hai không thật sự yêu nhau say đắm, họ đã hẹn hò được 4 năm và chuẩn bị tiến tới hôn nhân. Thế nhưng, bạn trai đã đột ngột mất tích một cách bí ẩn bởi một ánh sáng không rõ nguồn gốc.

Trong khi cố gắng tìm kiếm bạn trai theo những dấu vết để lại, cô bắt ngờ gặp lại người bạn thân thời thơ ấu Heo Bo Ra – nữ chính thứ hai do Nana đảm nhận. Bo Ra là một streamer đam mê những hiện tượng bí ẩn và đã tìm hiểu điều này suốt một thời gian dài. Với sự giúp đỡ của Heo Bo Ra và cộng đồng trong câu lạc bộ UFO, Hong Ji Hyo đã khám phá ra nhiều bí mật đằng sau.

Sau thành công của vai nữ luật sư trong Vincenzo, Jeon Yeo Bin thu hút lượng khán giả đông đảo nhờ chất cá tính riêng biệt từ ngoại hình đến diễn xuất. Trong khi đó, Nana vốn là mỹ nhân đình đám của làng giải trí Kpop. Dù xuất thân là một ca sĩ thần tượng, khả năng diễn xuất của cô ngày càng được khẳng định qua từng vai diễn.

Glitch công chiếu vào ngày 7/10.

The Queen’s Umbrella

Bộ phim truyền hình cổ trang kể về nhân vật Hoàng hậu Im Hwa Ryeong do Kim Hye Soo thủ vai. Thay vì tranh giành quyền lực, cả hậu cung bận rộn với công việc giáo dục cho các hoàng tử. Dù tính cách có phần nóng nảy, Hoàng hậu Im Hwa Ryeong rất yêu thương và luôn mong muốn những điều tốt nhất cho các con. Cũng chính nhờ phương pháp giáo dục nghiêm khắc, các hoàng tử ngày càng trưởng thành và hoàn thiện hơn.

"Chị đại" Kim Hye Soo tái xuất với hình tượng nhân vật mới mẻ. Ảnh: tvN.

Ngoài "chị đại" Kim Hye Soo, phim còn có sự góp mặt của “bà mẹ quốc dân” Kim Hye Sook, Choi Won Young, Bae In Hyuk, Moon Sang Min, Yoon Sang Hyeon... Trong đó, nam idol nhóm SF9 - Chani và Yoo Seon Ho trong vào vai Eui Sang và Gye Sung - hai trong số 5 hoàng tử chuyên gây rối của cung điện. Đặc biệt, The Queen's Umbrella còn có sự xuất hiện của Bi Rain trong một vai diễn chưa được tiết lộ.

Phim chính thức khởi chiếu trên đài tvN vào ngày 15/10 và phát sóng vào tối thứ 7, chủ nhật hàng tuần.

Yonder

Dựa trên nguyên tác xoay quanh tương lai và thực tế ảo, lấy bối cảnh những năm 2040, bộ phim khoa học viễn tưởng kể về Jae Hyun – một phóng viên của Science M - người đang phải sống trong đau đớn vì không thể chấp nhận sự thật về cái chết của vợ. Một ngày nọ, anh nhận được bức thư từ người vợ đã mất với lời mời tới thế giới kì bí có tên Yonder.

Không thể vượt qua nỗi đau, anh chấp nhận lời đề nghị và bước vào một chiếc máy bay mới lạ - nơi anh và người vợ của mình có thể sống bên nhau mãi mãi. Thế nhưng, Jae Hyun lại bất chợt có những trăn trở liệu cuộc sống vĩnh cửu có thực sự là điều anh mong muốn? Bộ phim mở ra những câu hỏi về sự sống, cái chết và ý nghĩa của hạnh phúc vĩnh hằng khi loài người đối mặt với một thế giới đầy biến động vì những phát minh trong khoa học công nghệ.

Shin Ha Kyun và Han Ji Min kết đôi trong Yonder. Ảnh: Naver.

Trang Naver nhận xét Shin Ha Kyun đã xây dựng thế giới diễn xuất của riêng mình bằng cách trình bày chi tiết nội tâm phức tạp của Jae Hyun - người luôn mâu thuẫn giữa 'cuộc sống' và 'người Yonder'.

Đồng hành với nam tài tử là nữ diễn viên Han Ji Min. Cô đóng vai Lee Hue - vợ của Jae Hyun và là thành viên của Yonder. Trước khi chọn phương pháp an sinh, cô đã ký một hợp đồng bí ẩn để dẫn chồng mình đến Yonder. Nói về màn thể hiện của Han Ji Min, đại diện nhà sản xuất đánh giá người đẹp 8X đã cho thấy sự chuyển biến lớn trong lối diễn xuất lần này.

Yonder sẽ được công chiếu vào ngày 14/10 qua TVING.