Phim 'The Roundup' của Ma Dong Seok bị chỉ trích

Các hiệp hội người khuyết tật Hàn Quốc yêu cầu dừng chiếu "The Roundup" vì có cảnh quay được cho là mô tả sai về người tâm thần. Phim do Ma Dong Seok đảm nhận vai chính.

Ngày 8/7, Korea JoongAng Daily đưa tin các hiệp hội người khuyết tật chỉ trích cảnh trong phim The Roundup. Các hiệp hội yêu cầu Ủy ban Nhân quyền Quốc gia Hàn Quốc có hành động phản ứng lại bộ phim. Viện nghiên cứu Quyền của những người khác biệt ở Hàn Quốc tổ chức một sự kiện báo chí trước tòa nhà Nhrck ở quận Jung, trung tâm Seoul, vào ngày 7/7 và yêu cầu “ngừng chiếu phim The Roundup vì miêu tả bệnh nhân tâm thần, khuyết tật như tội phạm”.

Cảnh được đề cập nằm ở phần đầu của bộ phim khi một người đàn ông mặc áo bệnh nhân dùng dao đe dọa cảnh sát. Người này bắt giữ hai phụ nữ làm con tin tại một siêu thị. Trong cảnh này, các nhân vật khác gọi người đàn ông là “kẻ lập dị” và “trốn khỏi bệnh viện tâm thần”.

Ma Dong Seok đảm nhận vai chính của phim.

Các hiệp hội chỉ trích cảnh này vì “mô tả những người khuyết tật tâm thần là tội phạm bạo lực và nguy hiểm. Điều đó khiến công chúng coi họ là những sinh vật hung hãn và khó đoán”.

“Chúng tôi lấy làm tiếc khi một bộ phim nổi tiếng, vượt qua con số 10 triệu lượt bán lại đang làm gia tăng hình ảnh tiêu cực về những người khuyết tật tâm thần”, Viện nghiên cứu cho biết.

Các hiệp hội cũng cho hay họ đã gửi tuyên bố liên quan đến cảnh quay cho đội ngũ sản xuất bộ phim vào ngày 14/6 nhưng không nhận được lời xin lỗi. Theo hiệp hội, ê-kíp sản xuất phản hồi họ không có ý định xin lỗi vì cảnh quay nói trên.

Hiệp hội yêu cầu một lời xin lỗi công khai và cuộc họp với các nhóm sản xuất của bộ phim.

The Roundup mô tả cuộc chiến chống tội phạm ly kỳ giữa thám tử Ma Seok Do (Ma Dong Seok) và tên xã hội đen ở Geumcheon-seo để vây bắt Kang Hae Sang (Son Seok Gu). Phim lấy bối cảnh tại Hàn Quốc và Việt Nam với nhiều cảnh rượt đuổi. The Roundup bị cấm chiếu ở Việt Nam vì "quá nhiều cảnh bạo lực".