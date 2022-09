Phim Thái lê thê như 'Cô dâu 8 tuổi' vẫn thắng 50 tỷ đồng ở rạp Việt

Phim Thái "Love Destiny: The Movie" đại thắng doanh thu phòng vé Việt nhờ cóp nhặt ý hay từ bản truyền hình, song thất bại trong việc xây dựng một kịch bản đủ chỉn chu.

Phim lấy bối cảnh chính ở thời đại Rattanakosin (1782-1855), xoay quanh cuộc gặp gỡ định mệnh giữa Bhop (Thanavat Vatthanaputi đóng) và Gaysorn (Ranee Campen). Chàng là đại quan triều đình lập nhiều công đức, vì quá yêu một bóng hồng trong mơ mà liên tục trì hoãn hôn lễ.

Nàng là ái nữ của quan thượng thư, được cha mẹ hứa hôn với gia đình của Bhop. Song, Gaysorn mang suy nghĩ Tây hóa, thích tự lập, không chịu yên bề gia thất.

Vốn dĩ, họ là kiếp trước của Dej và Karaket - cặp tình nhân sống ở thời đại Ayutthaya (1351-1767). Sau lần gặp mặt tình cờ tại gánh hát rong, Bhop đem lòng yêu Gaysorn, do nàng quá giống người trong mộng. Ngược lại, Gaysorn chỉ xem vị đại quan như một "vệ tinh" phiền toái. Mối duyên tiền kiếp giữa họ gặp thử thách, khi Thái Lan sắp sửa bị tấn công bởi những kẻ xâm lược phương Tây.

Đây là bản điện ảnh của loạt phim truyền hình ăn khách Love Destiny của Thái Lan, lên sóng năm 2018.Đây từng là phim quốc dân của xứ chùa vàng, đạt lượt xem ở tỉ số cao kỷ lục (18,6%), đồng thời tạo tiền đề cho nhiều trào lưu thời trang ăn theo. Do đó, từ trước khi ra mắt, Love Destiny: The Movie được cả fan lẫn khán giả yêu phim Thái kỳ vọng.

Khi ra mắt tại các cụm rạp Việt Nam, ngày 9/9, phim nhanh chóng nhận phản hồi tích cực từ khán giả. Theo số liệu từ Box Office Vietnam, phim thu về 50 tỷ sau 13 ngày khởi chiếu, trở thành phim Thái có số lượng người xem cao nhất trong năm nay. Tác phẩm còn đứng thứ 2 trong danh sách phim Thái ăn khách nhất mọi thời đại ở Việt Nam, chỉ xếp sau Yêu nhầm bạn thân (Friendzone) - từng gây sốt màn ảnh rộng khi ra mắt năm 2019.

Tình yêu vượt kiếp luân hồi là thông điệp chính của Love Destiny: The Movie.

Khai thác chủ đề xuyên không quen thuộc

Trước Love Destiny: The Movie (Tựa Việt: Ngược dòng thời gian để yêu anh), khán giả Việt từng có dịp theo dõi Alienoid - bom tấn thuộc thể loại xuyên không của Hàn.

Lựa chọn đề tài này là bước đi khôn ngoan song cũng đầy rủi ro của nhà làm phim. Về điểm mạnh, đây là chủ đề luôn được khán giả yêu thích, bởi sự phức tạp của dòng thời gian thường mang đến những bất ngờ thú vị trong cách phát triển đường dây kịch bản. Song, đây cũng là điểm hạn chế, bởi nếu không đặt ra những quy tắc rõ ràng, tác phẩm sẽ vướng lỗi phi logic.

Ngược dòng thời gian để yêu anh chọn hướng đi an toàn, khi chỉ tập trung vào chuyện tình của thời quá khứ và không nhắc đến quá nhiều về nghịch lý thời gian. Các "vị khách" đến từ tương lai sơ hữu động cơ rõ ràng, cùng cái kết hợp lý, dễ hiểu. Tuy nhiên, đây có lẽ là một trong những điểm cộng hiếm hoi của phim.

Mạch phim lê thê, "cóp nhặt" ý hay của bản truyền hình

Điểm cộng của kịch bản Ngược dòng thời gian để yêu anh là sự lồng ghép hợp lý tình yêu, lịch sử, tâm linh, truyền thống của Thái Lan, trong với bối cảnh chính là thời Rattanakosin hoa mộng. Ê-kíp dụng công phục dựng cảnh quan (cung điện, đền đài…) và trang phục của nhân vật để có những thước phim chỉn chu nhất. Công bằng mà nói, phần nhìn và giá trị văn hóa chưa cải tiến nhiều so với bản truyền hình.

Thời lượng phim của đạo diễn Adisorn Tresirikasem lên đến gần 3 tiếng (166 phút), vô tình khiến nội dung lan man, người xem dễ nản. Cốt truyện cũ, hơi sến, kỹ xảo “lởm” hay lạm dụng slow motion cũng là nhận xét của nhiều khán giả sau khi bộ phim ra mắt.

Tổng thể phim như được làm ra với mục đích chính là phục vụ người hâm mộ cũ, khi nhiều yếu tố liên quan đến phần phim gốc được cho vào mà không có lấy một lời giải thích.

Biên kịch khéo léo cài cắm vài yếu tố văn hóa, lịch sử cùng những tình huống, lời thoại dí dỏm để giữ chân khán giả nhưng so với phong cách hài hước của các phim điện ảnh xứ chùa vàng khác thì Ngược dòng thời gian để yêu anh không có gì mới mẻ.

Chưa kể, phim chèn nhiều đoạn nhạc cao trào vào những phân cảnh hài, trong khi diễn biến chẳng có gì kịch tính, càng khiến người xem khó chịu. Nhiều lúc, lối gây cười của tác phẩm "chân đăm đá chân chiêu" giữa hài điện ảnh và hài sân khấu. Phim có nhiều pha quăng miếng với cường độ vừa phải, không quá lố. Song, đôi lúc bản điện ảnh lạm dụng đến 3-4 lần một mảng hài khiến mạch phim loãng đi trông thấy.

Hơn hết, so với bản gốc, kịch bản của Love Destiny: The Movie còn khá an toàn, thậm chí dính vào khuôn mẫu thường thấy của một phim rom-com. Có lúc tình tiết dàn trải không đều khiến cho những cảnh quan trọng và đáng lẽ ra phải đánh vào cảm xúc người xem lại trở nên trơn tuột không cảm xúc.

Phim chủ yếu gây cười qua việc các nhân vật thời phong kiến vụng về tiếp cận kiến thức, trang bị thời hiện đại.

Diễn viên "cứu" kịch bản nhạt

Mạch phát triển cảm xúc của cặp nam nữ chính mang tính sắp đặt cao. Từ một cô nàng không tin vào chuyện "nhân duyên tiền định" và luôn khước từ Bhop, Gaysorn nhanh chóng phải lòng người tình kiếp trước chỉ qua vài câu tán tỉnh "sến", cùng những phút giây bất đắc dĩ mặt kề mặt, vai chạm vai.

Điểm sáng của Ngược dòng thời gian để yêu anh chính là ngoại hình và diễn xuất tròn vai của Thanavat Vatthanaputi và Ranee Campen.

Giống bản gốc,bộ đôi tiếp tục tỏa sáng trong bản điện ảnh qua ngoại hình ưa nhìn cùng diễn xuất duyên dáng. Từ cảnh tình tứ của đôi nhân tình cho đến những khoảnh khắc "đàng trai" ra sức tán tỉnh nhưng bị "đàng gái" phũ phàng cũng đủ sức tạo ra loạt tình huống bi hài.

Ngoài ra, phim còn quy tụ dàn diễn viên phụ tròn vai như Chanon Santinatornkul, Paris Intarakomalyasu, Suwatjanee Chaimusik, Paweenut Pangnakorn,...Thú vị phải kể đến nhân vật tì nữ của Gaysorn và mẹ của Bhop - những người phụ nữ mang đến sự trào phúng bởi lối diễn cường điệu nhưng "duyên".

Sự duyên dáng của dàn diễn viên là "cứu cánh" cho phim.

So với vài tác phẩm kinh dị "đầu voi đuôi chuột" của Thái Lan trong thời gian qua như Ngôi đền kỳ quái, Quái vật sông Mekong,… Ngược dòng thời gian để yêu anh có sự chỉn chu nhất định khi tuân theo phong cách đặc trưng của phim ngôn tình Thái Lan: Nhẹ nhàng và đậm tính tấu hài.

Tuy nhiên, từ sau loạt phim Thái đình đám như Tình người duyên ma, Thiên tài bất hảo, Lừa đểu gặp lừa đảo… khán giả Việt đang ngày càng kỹ tính và mang nhiều kỳ vọng hơn. Kịch bản lan man, thiếu chiều sâu và việc lồng ghép lịch sử chưa tới khiến tổng thể Ngược dòng thời gian để yêu anh có hài, có tình cảm, nhưng chưa đủ “đã”.