Phim Tết khó đạt doanh thu 100 tỷ đồng

Hoạt động hết công suất, khán giả lấp đầy các rạp nhưng mùa phim Tết 2022 khó có dự án đạt trăm tỷ đồng.

(Dữ liệu về doanh thu được tham khảo từ website Box Office Vietnam, với chênh lệch thường khoảng 15-20% đối với con số thật, tỷ lệ rơi vào khoảng 30-40% trong mùa Tết khi các rạp đóng cổng đặt vé online 15 phút trước mỗi suất chiếu, dẫn đến số lượng vé bán trực tiếp sẽ không được cập nhật đầy đủ).

Chất lượng không vượt trội

Với 6 phim ra rạp vào mùng Một Tết, gồm 4 phim Việt và 2 nước ngoài, giới làm nghề kỳ vọng vào một mùa Tết bùng nổ. Tuy nhiên, việc đa số rạp ở miền Bắc, đặc biệt là Hà Nội chưa được mở cửa hoạt động, là nguyên dân chính dẫn đến doanh thu sụt giảm mạnh trong mùa Tết năm nay.

Chìa khóa trăm tỷ dẫn đầu doanh thu nhưng doanh thu không quá ấn tượng. Ảnh: ĐPCC.

Hiện nay, có khoảng 65-70% lượng rạp được hoạt động cùng công suất phù hợp với tình hình cấp độ dịch ở từng địa phương. Nhìn qua bảng doanh thu mùng Một Tết, hai phim đứng đầu là Chìa khóa trăm tỷ và 1990.

Nếu ở hai mùa phim Tết trước 2019 và 2020, hai phim dẫn đầu dễ dàng thu được con số 10 tỷ đồng một ngày, nhưng trong mùa Tết năm nay, hai phim đang chiếu lần lượt thu khoảng 4 tỷ đồng và 3 tỷ đồng , giảm gần 60%.

Nhìn chung, chất lượng phim Tết năm nay không vượt trội hơn so với hai mùa trước. Chìa khóa trăm tỷ dẫn đầu về đánh giá lẫn số lượng vé bán ra. Dù tương tự Cua lại vợ bầu (2019) và Gái già lắm chiêu 3 (2020), phim của đạo diễn trăm tỷ trẻ nhất Việt Nam khó có thể tạo được sự bứt phá khi còn khá nhiều lỗ hổng trong kịch bản, kèm theo bị so sánh với phiên bản Hàn Quốc từng ra mắt cách đây 5 năm rất thành công.

Phim 1990 lại tệ đến bất ngờ khiến không ít khán giả thất vọng bởi đây sản phẩm của ê-kíp từng thực hiện Cua lại vợ bầu, cùng sự góp mặt của ba sao nữ, gồm Ninh Dương Lan Ngọc, Diễm My 9X và Nhã Phương.

Đáng nói, đạo diễn Nhất Trung đã có kinh nghiệm chinh chiến qua nhiều mùa phim Tết nhưng vẫn đi vào lối mòn trong cách thực hiện. Hoặc có thể nói những lần trước vị đạo diễn này toàn "ăn may" khi có sự giúp sức về kịch bản lẫn điều khiển diễn xuất của các ngôi sao nhiều kinh nghiệm như Trấn Thành, Trường Giang và Thu Trang.

Nhà không bán bất ngờ để lại nhiều tiếc nuối.

Nhà không bán, tưởng không hay khi nghe tên nhà sản xuất nhưng lại gây bất ngờ cùng chất lượng thuộc hàng khá khẩm nhất Tết. Thế nhưng, nước đi về ngày cho phim ra rạp của nhà sản xuất lại không lường trước được hậu quả. Từ lúc hoàn thành ghi hình cho đến khi phát hành, chỉ có một tháng để nhà sản xuất thực hiện hậu kỳ, cho đến duyệt phim ra rạp.

Nếu Nhà không bán được tính toán kỹ hơn, đầu tư thêm thời gian vào phần hậu kỳ, lược bỏ các phần hài hước không cần thiết, thuần kinh dị và đặc biệt là ra mắt vào thời điểm khác, chắc hẳn sẽ cho một kết quả tốt hơn.

Còn về Trạng Tí phiêu lưu ký là phim cũ đã ra mắt trước đó nhưng chiếu không bao lâu thì phải cất kho vì dịch. Nội dung của tác phẩm này cũng tập trung quá nhiều vào thiếu nhi, khán giả trẻ ít ai lựa chọn.

Đồng thời, ở cùng phân khúc, Trạng Tí phiêu lưu ký còn phải cạnh tranh với hai phim hoạt hình được đánh giá cao, nội dung cực kỳ hợp xem Tết là Sing 2 và Encanto. Điều này, dẫn đến sự trở lại rạp của ''phim thị phi'' từ nhà sản xuất Ngô Thanh Vân không khác gì cưỡi ngựa xem hoa.

Dù vậy, Sing 2 và Encanto cũng khá chật vật khi phim đã bị phát tán bản đẹp trên Internet vì đã phát hành online tại nước sở tại. Một phim hoạt hình khác là Paw Patrol, ra rạp mùng 4 Tết cũng không khá hơn bởi lý do nói trên.

Không ai nhắc đến Trạng Tí trong mùa Tết năm nay.

Mưu kế thượng lưu vừa cập bến các rạp từ mùng Ba Tết cũng rơi vào tình trạng ế vé vì nội dung cũ kỹ cũng như sự hời hợt trong cách làm phim. Sản phẩm này vốn được định hình chỉ để chiếu trên nền tảng OTT nhưng do nhà phát hành này không có phim ra Tết, họ đánh liều cho phim đầu tiên do Thiên An đóng ra rạp với hy vọng thu thêm chút đỉnh.

Chiến dịch truyền thông mùa Tết

Các phim cũng có nhiều chiến dịch truyền thông bài bản như mọi năm. Ê-kíp gồm đạo diễn và diễn viên cùng nhau ra rạp giao lưu với khán giả để kích thích lượng vé bán ra. Đây được xem là cách hữu hiệu nhất trong giai đoạn phim mới bắt đầu chiếu.

Trong đó, Chìa khóa trăm tỷ đẩy rất mạnh hoạt động này với lịch cinetour dày đặc, trung bình 6 rạp một ngày. Cặp đôi Thu Trang - Kiều Minh Tuấn tạo được nhiều thiện cảm với khán giả, dĩ nhiên Chìa khóa trăm tỷ bỏ xa doanh thu của đối thủ chính 1990 vào mùng Hai và mùng Ba.

Nhà không bán cũng tăng cường hoạt động này, với độ phủ sóng của Việt Hương, đặc biệt là đối với các khán giả vùng ven và miền Tây, giúp tác phẩm kinh dị/hài vươn lên top 3 sau mùng Ba Tết.

Ngược lại, dàn diễn viên xinh đẹp tên tuổi của 1990 có vẻ không mấy mặn mà với việc ra rạp giao lưu người xem. Không chỉ vậy, nhà phát hành của 1990 lại tiếp tục dính lùm xùm thuê "thuỷ quân" (seeders) tiến vào các nền tảng mạng xã hội để khen phim. Nhưng cách làm này dường như đã không còn hữu hiệu khi bị các hội nhóm phát hiện, nhà phát hành khi được hỏi đến cũng phủ nhận điều này. Kết quả, 1990 vẫn giậm chân tại chỗ ở vị trí số 2 và đang bị lung lay.

Tính đến hết ngày 4/2 (mùng Ba Tết) số tiền các phim đã thu về chuyển biến tăng mạnh so với hai ngày đầu Tết, Chìa khóa trăm tỷ đã thu khoảng 30 tỷ đồng , 1990 bỏ túi khoảng 15 tỷ đồng và Nhà không bán kiếm khoảng 10 tỷ đồng . Những con số này cũng chỉ đạt khoảng dưới 50% so với cùng kỳ các năm về trước.

Mùng 4 và mùng 5 Tết được xem là ngày cao điểm nhất của các rạp, với tốc độ hiện tại cũng như chất lượng của sản phẩm cũng đã quá rõ ràng, con số cuối cùng khó có cơ hội tăng đột biến.

Kết 6 ngày Tết, Chìa khóa trăm tỷ sẽ thu khoảng 50- 60 tỷ đồng , 1990 dừng chân ở 30- 35 tỷ đồng và Nhà không bán đạt khoảng 25- 30 tỷ đồng , khả năng đạt trăm tỷ đồng hoàn toàn bất khả thi, trừ khi các rạp trên toàn quốc được mở cửa hoạt động trở lại với công suất 90-100% thì mới mong thay đổi cục diện.

Không chỉ vậy, tuần lễ ngay sau Tết, các phim Tết khó mà vẫy vùng với sự ra mắt của hai phim Việt khác cũng rất được mong chờ là Chuyện mà gần nhà và Bẫy ngọt ngào. Thông qua các tài liệu quảng bá được tung ra, hai phim mới hứa hẹn chiếm trọn khoảng 70-80% suất chiếu, các phim Tết sẽ chia nhau số lượng ít ỏi còn lại.

1990 vẫn được quan tâm vì "thị phi" hơn là chất lượng phim.

Tóm lại, với những kết quả không mấy khả quan, các nhà sản xuất lẫn phát hành lại phải đau đầu tính toán về kế hoạch ra phim trong tương lại. Việc còn lại, phải xem các cấp quản lý tại địa phương còn lại sẽ có bước đi như thế nào để giải cứu ngành kinh doanh điện ảnh sau thời gian đắp chiếu quá lâu.