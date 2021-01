Phim ‘Sự im lặng của bầy cừu’ kỷ niệm sinh nhật lần thứ 30

Jodie Foster và Anthony Hopkins, cặp diễn viên chính trong “The Silence of the Lambs”, mới ngồi lại và chia sẻ về tác phẩm kinh điển nhân dịp 30 năm kể từ thời điểm bộ phim ra mắt.

Just Jared đưa tin ngày 20/1, Jodie Foster và Anthony Hopkins có màn tái ngộ trực tuyến trong khuôn khổ series Actors on Actors của tạp chí Variety. Trong chương trình, họ đã trao đổi về tác phẩm mới của mỗi người: The Father của Anthony Hopkins và The Mauritanian có Jodie Foster tham gia.

Tiếp đến, hai diễn viên gạo cội cùng hồi tưởng những kỷ niệm khi tham gia The Silence of the Lambs (1991) - tác phẩm giật gân, kinh dị kinh điển sẽ tròn 30 tuổi vào ngày 14/2 tới.

Năm 1992, phim thắng lớn tại lễ trao giải Oscar lần thứ 64 với 5 tượng vàng. Hai trong số đó là giải Nam diễn viên chính xuất sắc cho Anthony Hopkins và Nữ diễn viên chính xuất sắc cho Jodie Foster.

Đạo diễn Jonathan Demme, Jodie Foster và Anthony Hopkins cùng tượng vàng Oscar cho The Silence of the Lambs năm 1992. Ảnh: Getty Images.

Trong chương trình, Jodie Foster chia sẻ cảm xúc khi lần đầu làm việc với Hopkins: “Chúng ta không có cơ hội trò chuyện nhiều trước buổi đọc kịch bản. Cả hai chỉ vẫy tay chào nhau, rồi ai vào việc nấy. Khi anh nhập vai Hannibal Lecter, em cảm thấy một cơn ớn lạnh bao trùm căn phòng. Như thể từ khoảnh khắc ấy, nỗi sợ hãi khiến mọi người không dám trò chuyện với nhau”.

Hopkins chia sẻ ấn tượng ban đầu về nhân vật Hannibal Lecter: “Trong buổi thử đồ, nhân viên phục trang đã đưa tôi bộ áo tù màu cam. Tôi nói, ‘Không, tôi muốn một bộ Âu phục cắt may cẩn thận cơ’. Tôi biết nhân vật trông sẽ như vậy. Đó là hình ảnh xuất hiện trong đầu tôi lúc đọc trang kịch bản đầu tiên.

Gã giống như một cỗ máy, tựa trí thông minh nhân tạo HAL trong 2001: A Space Odyssey với cái giọng vô cảm ‘Good evening, Dave’. Hắn sẽ lặng lẽ tiếp cận nạn nhân như cá mập rình mồi”.

Trên phim trường, Anthony Hopkins đã có chút bối rối khi quay cảnh gặp nữ nhân viên FBI Starling (Foster) lần đầu. “Tôi tự nhiên cảm thấy lo lắng. Một gã người Anh, xuất thân từ xứ Wales, nhưng tôi lại vào vai tên giết người hàng loạt người Mỹ. Tôi còn nhớ khi máy quay lia tới mình, đạo diễn Jonathan Demme đã thốt lên, ‘Chúa ơi! Chính thế, Hopkins. Trông anh dị quá!’”, ngôi sao gạo cội hồi tưởng.

Huyền thoại màn bạc 84 tuổi tiếp tục: “Tôi nói, ‘Cảm ơn nhé’. Và rồi họ muốn cô gái ngây thơ này tới buồng giam của tôi. Tôi hỏi, ‘Cô làm gì ở buồng giam của tôi?’. Jonathan tiếp tục nói, ‘Ôi, Chúa ơi’. Vậy là tôi biết mình đã đi đúng hướng”.

Trong phim, nhân vật của Jodie Foster và Anthony Hopkins có một cuộc đấu trí căng thẳng. Ảnh: Orion Pictures.

Khi Hopkins đề nghị chia sẻ về nhân vật Clarice Starling, Jodie Foster nói: “Với em, ấn tượng rõ nét nhất về Clarice là giọng nói của cô ấy, chủ yếu vì nhân vật bị ám ảnh với những con cừu vấy máu kêu gào giãy chết và cảm giác bất lực khi không cứu được chúng.

Starling trầm tính. Cô ấy giận bản thân không thể mạnh mẽ hơn, vạm vỡ hơn. Nhân vật luôn cố gắng vượt qua những giới hạn thể chất yếu đuối của bản thân. Em hiểu cô ấy có sức mạnh. Việc đồng cảm với các nạn nhân biến cô ấy thành người hùng”.

Nữ diễn viên trải lòng: “Em từng nghĩ mình chưa bao giờ có phẩm chất của một diễn viên. Điều khiến em thất vọng là mọi thứ không đến với mình một cách tự nhiên hay dễ dàng. Em là kiểu thích nghiền ngẫm và suy tưởng, tính toán trước khi hành động.

Diễn xuất là truyền thống của gia đình em, vì thế em theo đuổi nó. Thú thật, ít nhất một lần mỗi tuần, em lại than thở, ‘Mình sẽ không bao giờ đóng phim nữa’. Nhưng rồi các vai diễn lôi kéo em trở lại. Em nghĩ thật hay nếu ai đó giống mình, lúc nào cũng suy nghĩ vẩn vơ, có cơ hội thực sự hòa mình với thế giới. Em nghĩ đó là điều có lợi cho cuộc đời mình”.