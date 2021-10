Phim siêu anh hùng ‘Venom 2’ bị chê vụng về

Những nhận xét đầu tiên của các cây viết điện ảnh cho thấy “Venom: Let There Be Carnage” kém hấp dẫn và còn nhiều hạn chế.

ScreenRant đưa tin ngày 30/9, phản hồi sớm của các cây bút phê bình và nhà báo điện ảnh về Venom: Let There Be Carnage đã được chia sẻ. Phần hậu truyện được đánh giá có nhiều thay đổi so với Venom (2018), tuy nhiên nội dung vẫn còn không ít chi tiết vụng về và thiếu nhất quán. Tương tác giữa con người và vật ký sinh ngoài Trái Đất là yếu tố trung tâm, lấy lòng người xem.

Venom: Let There Be Carnage nhận số điểm 5,7/10 từ giới phê bình trên trang Rotten Tomatoes, tương đương 68% số nhà phê bình đánh giá phim tích cực.

Cây bút Molly Freeman viết: “Dù được chuyển thể từ truyện tranh hành động và quan hệ giữa Eddie cùng Venom vốn hấp dẫn khán giả, phim vẫn gặp vấn đề khi phát triển nhân vật lẫn xây dựng cốt truyện. Venom trên màn ảnh và nguyên tác truyện tranh vẫn chưa tìm được tiếng nói chung”.

Tờ The New York Times đăng bài bình luận của cây bút Amy Nicholson. Bài viết có đoạn: “Phim có những trận hỗn chiến quy mô hoành tráng, ác liệt, nhưng ít thú vị. Trong phần sau, xin nhà sản xuất hãy từ bỏ ý tưởng dùng cặp nhân vật này để cứu thế giới. Bởi, xin trích lại lời Venom: ‘Trách nhiệm chỉ dành cho những kẻ tầm thường’”.

“Tình huống trong phim được dàn dựng vụng về, các hiệu ứng hình ảnh bị sử dụng tràn lan. Sự hài hước duy nhất từ bộ phim lại đến từ kinh phí khổng lồ của nó. Nhưng vì phim đã đưa lên màn ảnh nhân vật Carnage, nó xứng đáng được tha thứ” - cây bút Peter Debruge từ Variety nhận xét nghiêm khắc.

Đồng tình với Debruge, Matt Goldberg viết trên Collider: “Let There Be Carnage tạo cảm giác khá buồn chán. Phim không hài bậy như Deadpool, càng không theo đuổi hình ảnh siêu anh hùng u uẩn như loạt phim về Batman. Nó có mỗi thứ một chút, kết quả trở thành dở dang chẳng giống ai. Nhưng ít nhất, nếu ta đặt điểm nhìn thiên về hài kịch, Let There Be Carnage vẫn là một bộ phim vui mắt”.

Nhân vật phản diện của Woody Harrelson được đánh giá có màn xuất hiện ấn tượng.

Trong khi đó, một số người khác lại có nhận xét tích cực hơn. William Bibbiani từ The Wrap cho rằng: “Venom: Let There be Carnage sở hữu cốt truyện siêu anh hùng chóng vánh và bùng nổ, khác biệt với nhiều tựa phim thương mại khác tại Hollywood. Phim đưa rất nhiều tình tiết vào thời lượng khoảng 90 phút, nhưng không khiến người xem cảm thấy bị nhồi nhét”.

Trang IGN phân tích chi tiết những được mất của bộ phim siêu anh hùng: “Bộ phim đặt Venom, Eddie và siêu phản diện vào một câu chuyện đầy quái dị. Andy Serkis đã đạo diễn một hậu truyện hành động vui nhộn, nơi các nhân vật bộc lộ trọn vẹn tính cách và đặc điểm của mình”.

“Song song, phim là câu chuyện tình yêu xoay quanh sự phát triển của các mối quan hệ. Nhân vật học cách xây dựng và đặt niềm tin vào đối phương. Bản thân loạt phim Venom phải đương đầu với không ít khó khăn”, cây bút Francesca Rivera viết trên IGN.

Venom: Let There Be Carnage do Andy Serkis đạo diễn từ kịch bản của Kelly Marcel. Tài tử Tom Hardy trở lại với vai Eddie Brock, trong khi Michelle Williams vào vai nữ chính Anne Weying.