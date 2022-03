Phim siêu anh hùng đen tối của Marvel được khen

“Moon Knight” là TV series đầu tiên của Marvel Studios khai thác câu chuyện một siêu anh hùng mắc chứng tâm thần phân liệt.

Moon Knight là tác phẩm đầu tiên từ Marvel Studios ra mắt trong năm 2022. Với độ dài 6 tập, bộ phim truyền hình hứa hẹn mang đến một màu sắc khác lạ - đen tối và hỗn loạn hơn - cho vũ trụ siêu anh hùng. Chính thức lên sóng truyền hình từ ngày 30/3, bộ phim nhận được nhiều lời ngợi khen từ các cây bút phê bình phim ảnh.

Dự án đáng sợ nhất của MCU

Trong Moon Knight, nhân vật chính Steven Grant (Oscar Isaac) là một nhân viên của cửa hàng bán đồ lưu niệm bên trong viện bảo tàng. Cuộc đời Grant đảo lộn khi anh bắt đầu bị bất tỉnh liên tục và tỉnh dậy với ký ức của một cuộc đời khác. Người đàn ông phát hiện mình mắc chứng rối loạn nhân dạng phân ly và phải chia sẻ cơ thể với một tay lính đánh thuê tên Marc Spector.

Steven Grant và Marc Spector phải học cách dung hòa hai nhân cách đối lập trong nỗ lực chống lại kẻ thù nguy hiểm đang truy lùng. Trong chớp mắt, hai người đàn ông đã trở thành một phần của bí mật chết người còn lẩn khuất trong bàn tay các vị thần hùng mạnh của Ai Cập.

Tài năng diễn xuất của Oscar Isaac trong Moon Knight được nhiều cây bút phê bình khen ngợi.

Khác biệt với hình tượng quang minh chính đại của các siêu anh hùng Marvel mà khán giả từng yêu thích trên màn ảnh, Moon Knight là chiến binh cô độc với nội tâm khó lường. Anh nổi bật trong đêm với bộ giáp trắng, âm thầm săn đuổi kẻ thù và dường như không biết nương tay.

“Đầy hứa hẹn”, “dự án đen tối nhất của MCU”, “chùm phim tiến sát ranh giới của thể loại kinh dị” là những từ khóa phổ biến trong các bình luận về Moon Knight được báo chí Mỹ đăng tải trước thời điểm phim lên sóng dịch vụ Disney+. Với Moon Knight, Marvel Studios đã làm mới mình bằng cuộc đối đầu khác lạ. Đó không phải siêu anh hùng đối đầu ác nhân, không phải nội chiến siêu anh hùng mà là câu chuyện về hai nhân cách xung đột trong bộ não một con người.

Từ trang The Daily Beast, cây bút Nick Schager nhận định: “Moon Knight là siêu anh hùng, nhưng lại toát ra vẻ nguy hiểm của tên giết người không gớm tay. Hình tượng nhân vật phức tạp này là bằng chứng cho thấy sự linh hoạt cũng như sức sáng tạo dồi dào của Marvel Studios trong việc tổ hợp các công thức ăn khách trong truyện tranh, tiểu thuyết thành tác phẩm trên màn ảnh”.

“Moon Knight cho thấy Marvel Studios đã dấn thân vào một địa hạt mới, thay đổi cả chủ đề lẫn cách thể hiện, thêm vào công thức phim siêu anh hùng quen thuộc chút chấm phá của thể loại kinh dị, hài kịch và phiêu lưu cổ điển”, James Dyer viết trên tờ Empire Magazine.

Dàn diễn viên tỏa sáng

Moon Knight không phải dự án siêu anh hùng đầu tiên của Oscar Isaac. Trong quá khứ, ngôi sao gốc Guatemala khoác lên người bộ đồ hóa trang nặng đến 18 kg để vào vai phản diện Apocalypse của vũ trụ điện ảnh X-Men do 20th Century Fox (hiện đã đổi tên thành 20th Century Studios) thực hiện. Tuy nhiên, chỉ đến Moon Knight, chủ nhân giải Quả cầu Vàng 2016 cho nam chính xuất sắc mảng truyền hình mới có cơ hội thể hiện tài diễn xuất.

Trong các bình luận sớm về Moon Knight, diễn xuất của Oscar Isaac luôn được coi là điểm sáng của bộ phim. David James của We Got This Covered nhận xét: “Diễn xuất của Oscar Isaac trong vai chính, kết hợp cùng câu chuyện kỳ quái đã tạo thành TV series hay nhất từ trước đến nay của MCU trên Disney+”.

Oscar Isaac phải cùng lúc vào vai người đàn ông khốn khổ vì căn bệnh tâm lý lẫn siêu anh hùng lẫm liệt.

Cây bút Brian Tallerico từ Roger Ebert chia sẻ mình không thực sự thích cách triển khai câu chuyện trong bốn tập đầu của Moon Knight. Tuy nhiên, màn hóa thân của Oscar Isaac đã giữ chân anh: “Màn hóa thân kép đầy tính thuyết phục của Oscar Isaac chính là yếu tố biến bộ phim màu mè suốt bốn tập đầu trở thành series đáng xem”.

Một nhân vật khác cũng có màn hóa thân đáng nhớ trong Moon Knight là tài tử Ethan Hawke. Vai diễn có thể coi là lần “phá lệ” của nam diễn viên từng bốn lần nhận đề cử Oscar. Trong Moon Knight, Hawke thủ vai Arthur Harrow - kẻ cầm đầu một hội kín và đang ấp ủ những mưu đồ đen tối với nam chính.

Trước đây, Hawke đã tiết lộ vài chi tiết về nhân vật. Anh cho hay tạo hình gã phản diện được lấy cảm hứng từ David Koresh - thủ lĩnh giáo phái Branch Davidian hoạt động mạnh tại Mỹ vào thập niên 1990. Tài năng diễn xuất của nam diễn viên cùng Oscar Isaac đã tạo thêm tâm lý nặng cho Moon Knight.

Theo Dan Fienberg từ Hollywood Reporter: “Màn hóa thân cùng lúc thành hai nhân vật với tính cách đối lập của Isaac trong vai trò nam chính để lại rất ít không gian cho một tài năng thứ hai phô diễn, nhất là khi vai diễn ấy chỉ được xếp vào hàng thứ. Nếu Isaac biến mình thành một phiên bản Indiana Jones với tâm thần bất ổn, May Calamawy sẽ vào vai phiên quyết liệt hơn của Marion Ravenwood - người tình của anh, còn Ethan Hawke là Rene Bellog đầy trầm tĩnh và nguy hiểm. Nhưng cả hai nhân vật này đều chưa được khai thác tới tận cùng”.