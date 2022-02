Phim Mỹ tiếp tục thất thế ở Trung Quốc

Trong tuần qua, "Death on the Nile" thu về 5,9 triệu USD ở Trung Quốc. Tác phẩm của Hollywood xếp sau ba bộ phim nội địa ra mắt vào dịp Tết Nguyên đán.

Theo Hollywood Reporter, Death on the Nile là bộ phim Hollywood hiếm hoi ra mắt ở Trung Quốc dịp đầu năm 2022. Song, tác phẩm điều tra về vụ giết người do 20th Century sản xuất không có dấu hiệu khả quan ở phòng vé lớn nhất thế giới.

Tác phẩm của đạo diễn Kenneth Branagh chỉ đứng ở vị trí thứ 4 vào cuối tuần với 5,9 triệu USD . Con số bao gồm 3,9 triệu USD trong ngày đầu mở màn và 2 triệu USD vào chủ nhật.

Death on the Nile có doanh thu ảm đạm tại Trung Quốc. Ảnh: 20th Century.

Trong khi đó, bom tấn Hồ Trường Tân: Thủy Môn kiều thu về 19,8 triệu USD vào cuối tuần, nâng tổng doanh thu phim lên 589,2 triệu USD sau ba tuần ra mắt. Những bộ phim ăn khách vào dịp Tết Nguyên đán là Sát thủ này không quá bình tĩnh và Kỳ tích: Đứa trẻ ngốc lần lượt thu về 17,4 USD và 11,3 triệu USD , theo dữ liệu của Artisan Gateway.

Sự thất bại của Death on the Nile tại phòng vé Trung Quốc còn được phản ánh qua điểm số của người dân địa phương. Tác phẩm có mặt Gal Gadot chỉ đạt 8/10 trên Maoyan, 7,9 trên Taopiaopiao và 6,1 trên Douban. Các tựa phim ra rạp cùng thời điểm ở Trung Quốc đều đạt điểm số từ 9 trở lên trên các nền tảng bán vé lớn.

Trong số các tựa phim Hollywood được ra rạp ở Trung Quốc, bất ngờ nhất là A Rainy Day in New York (2018) của đạo diễn tai tiếng Woody Allen. Tựa phim lãng mạn ra mắt vào ngày 25/2.

Kỳ tích: Đứa trẻ ngốc và nhiều tựa phim nội địa được yêu thích hơn phim Hollywood. Ảnh: Mtime.

Các chuyên gia dự đoán Hollywood phải chờ đến giữa tháng 3, sau khi Uncharted của Tom Holland và The Batman của Robert Pattinson "cập bến" Trung Quốc để đánh giá tình hình quan tâm của công chúng đại lục đến các tựa phim bom tấn của Hollywood.