Phim mới của Kim Go Eun vướng cáo buộc đạo nhái

Poster của bộ phim "Little Women" bị buộc tội đạo nhái ý tưởng từ một áp phích quảng cáo của Nhật Bản.

Ngày 5/9, Sina đưa tin bộ phim truyền hình mới của đài tvN - Little Women do Kim Go Eun đóng chính bị cáo buộc ăn cắp ý tưởng từ áp phích quảng cáo của một công ty Nhật Bản. Cộng đồng mạng Hàn Quốc phát hiện poster của Little Women rất giống với poster quảng cáo của một hãng mỹ phẩm nổi tiếng Nhật Bản.

Bố cục, tông màu, cách sắp xếp của hai bản poster tương đồng tới 90%. Nhiều khán giả tỏ ra thất vọng bởi phim vừa phát sóng, đang nhận được sự ủng hộ của người xem thì lại vướng cáo buộc đạo nhái. Cộng đồng mạng cho rằng poster của Little Women không chỉ dừng lại ở việc trùng ý tưởng mà chắc chắn là đạo nhái.

Poster phim Little Women (trái) và poster quảng cáo mỹ phẩm của Nhật Bản (phải). Ảnh: Sina.

"Rõ ràng là sao chép", "Ngoài số lượng diễn viên ra thì hai tấm poster giống hệt nhau",... là những bình luận của khán giả Hàn Quốc.

Tuy nhiên, đây không phải lần đầu tiên những bộ phim truyền hình xứ Kim Chi vướng nghi án đạo nhái poster. Trước đó, phim Thư ký Kim sao thế? cũng gây ra tranh cãi khi concept của poster giống với tấm họa báo trong tạp chí Glamour số tháng 2/2008. Mặc dù phía nhà sản xuất đã lên tiếng giải thích việc tham khảo ý tưởng, khán giả vẫn không hài lòng với câu trả lời này.

Phim Thư ký Kim sao thế? (trái) cũng vướng nghi án đạo nhái poster. Ảnh: hancinema.

Little Women là bộ phim đánh dấu sự trở lại của Kim Go Eun sau Yumi’s Cells. Phim chính thức lên sóng ngày 3/9, thuộc thể loại bí ẩn, chính kịch, được xây dựng dựa trên tiểu thuyết cùng tên của Louisa May Alcott. Dù vậy, Little Women bản Hàn chỉ thu gọn trong một gia đình 3 chị em chứ không phải 4 người như bản gốc.

Theo dữ liệu từ Nielsen Korea, tập 1 của phim đã ghi nhận mức rating trung bình trên toàn quốc là 6,4% - con số cao với bộ phim vừa ra mắt. Little Women được kỳ vọng sẽ giúp Kim Go Eun trở lại thời kỳ đỉnh cao.

Hiện tại, phía sản xuất Little Women vẫn chưa có câu trả lời chính thức về vấn đề này.