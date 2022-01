Phim mới của Benedict Cumberbatch lập kỷ lục giải thưởng

"The Power of the Dog" đã lập kỷ lục tác phẩm chính kịch tâm lý do Netflix phát hành đoạt nhiều giải Phim xuất sắc hơn cả.

Digital Spy đưa tin tại Lễ trao giải Hội điện ảnh North Dakota (NDFS) tổ chức hôm 17/1, tác phẩm The Power of the Dog đã chiến thắng hạng mục Phim xuất sắc. Đây là lần thứ 21 bộ phim với Benedict Cumberbatch, Kirsten Dunst, Jesse Plemon và Kodi Smit-McPhee trong các vai chính giành giải thưởng cao quý.

Theo Variety, với 21 giải Phim xuất sắc, The Power of the Dog đã vượt qua thành tích mà tác phẩm Roma (2018) của nhà làm phim Alfonso Cuarón từng gặt hái. Phim trở thành tác phẩm điện ảnh thể loại chính kịch tâm lý thành công nhất Netflix từng phát hành. Trong giai đoạn 2018-2019, Roma đã giành 20 giải Phim xuất sắc khi “chinh chiến” tại nhiều LHP và giải thưởng điện ảnh lớn nhỏ.

Kodi Smit-McPhee, Kirsten Dunst, Benedict Cumberbatch, đạo diễn Jane Campion và nữ diễn viên Frances Conroy trên thảm đỏ sự kiện ra mắt The Power of the Dog. Ảnh: Rick Fury.

Kỷ lục mới được xác lập là bước đệm quan trọng giúp The Power of Dog giành lợi thế trên đường đua Oscar 2022 sẽ nóng dần từ ngày 8/2. Bộ phim của đạo diễn Jane Campion là ứng cử viên sáng giá cho danh sách đề cử Oscar cũng như BAFTA năm nay. Ngày 9/1, phim đã giành một chiến thắng quan trọng tiền Oscar là giải Quả cầu Vàng 2022 cho Phim xuất sắc.

Trong bốn năm trở lại đây, Netflix ngày càng chứng minh mình là nền tảng xem video trực tuyến có duyên với các giải thưởng điện ảnh uy tín. Những bộ phim chính kịch do hãng phát hành được Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật điện ảnh Mỹ đánh giá cao gồm có Roma (2018), Marriage Story (2019), Ma Rainey’s Black Bottom (2020), Mank (2020).

The Power of the Dog là phim lấy bối cảnh vùng Viễn Tây, xoay quanh gã cao bồi gia trưởng, cộc cằn, thô lỗ Phil Burbank (Benedict Cumberbatch) và cậu thiếu niên nhạy cảm, sống khép kín Peter (Kodi Smit-McPhee). Mẹ của Peter đã lấy em trai Phil, những mong cuộc đời cô và con trai sẽ bước sang trang mới. Nhưng người phụ nữ không ngờ quyết định này đã đẩy mình và con trai vào bể khổ - những bất hạnh gây ra bởi một tay gã anh rể Phil.

Vai Phil Burbank cũng được kỳ vọng giúp Cumberbatch gặt hái Oscar cho nam chính xuất sắc. Để chuẩn bị cho vai diễn quan trọng, anh và đạo diễn Campion đã áp dụng nhiều kỹ thuật diễn xuất khắc nghiệt. Nữ đạo diễn thậm chí còn giới thiệu Benedict Cumberbatch với đoàn phim là Phil thay vì cái tên cha sinh mẹ đẻ.

“Jane sẽ nói ‘Đây là Phil. Mọi người sẽ làm việc với Phil. Benedict thật sự tốt tính, nhưng hãy chờ tới khi phim đóng máy để gặp cậu ấy’”, tài tử người Anh thuật lại màn giới thiệu từ đạo diễn Jane Campion trên phim trường The Power of the Dog. Anh nói tiếp: ‘Cách giới thiệu ấy cho tôi quyền được sống trọn vẹn với nhân vật của mình - một gã đàn ông với lối hành xử ngạo mạn, không biết ăn năn hay xấu hổ, cũng không tự nhận thức được các thói tật của mình”.