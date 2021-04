Phim ‘Minari’ được dùng làm MV ca nhạc

Ban nhạc Se So Neon bắt tay với nhà sản xuất bộ phim “Minari” để thực hiện MV cho ca khúc mới.

Korea JoongAng Daily đưa tin MV ca khúc Jayu của ban nhạc độc lập Hàn Quốc Se So Neon ra mắt trực tuyến hôm 5/4. Video sử dụng các cảnh trích từ bộ phim Minari để minh họa cho nội dung bài hát.

Ban nhạc Se So Neon thành lập năm 2016. Ảnh: Magic Strawberry Sound.

Trong tiếng Hàn, “jayu” có nghĩa là tự do. Ca khúc của Se So Neon ca ngợi lòng dũng cảm giúp con người ta đương đầu khó khăn. Theo chia sẻ từ Magic Strawberry Sound, đơn vị quản lý nhóm nhạc, cú bắt tay giữa Se So Neon và nhà sản xuất Minari đến từ “những điểm tương đồng giữa bài hát và bộ phim”.

“Khi thưởng thức Minari với tư cách khán giả, chúng tôi cảm nhận được mối dây liên hệ bền chặt giữa các thành viên trong gia đình giữa lúc gian khó. Nhưng xen lẫn trong ấy có cả sự hối thúc người ta kiếm tìm những con đường mới.

Chúng tôi rời rạp với cảm giác ấm áp trong lòng. Vài ngày sau, nhóm nhận được lời đề nghị hợp tác thực hiện một MV ca nhạc và lập tức gật đầu không đắn đo. Chúng tôi hạnh phúc khi mang đến một tinh thần mới cho Jayu với sự giúp đỡ của ê-kíp hùng hậu”, nhóm nhạc phát ngôn thông qua công ty quản lý.

Se So Neon là nhóm nhạc rock độc lập Hàn Quốc, được thành lập năm 2016 và gồm ba thành viên. Jayu là ca khúc mới nhất của nhóm, từng phát hành MV chính thức hôm 5/2. Video sử dụng các cảnh trích từ bộ phim Minari là phiên bản MV thứ hai.

Minari là tác phẩm điện ảnh của đạo diễn Lee Isaac Chung. Tới nay, phim đã nhận 217 đề cử và chiến thắng 99 lần tại các giải thưởng điện ảnh, trong đó có chiến thắng tại hạng mục Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc của Quả cầu vàng 2021. Tại Oscar 2021, phim sẽ tranh tài ở 6 hạng mục, trong đó có Phim truyện xuất sắc.