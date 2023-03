Phim 'Khi ta hai lăm' thất bại phòng vé

Tác phẩm mới nhất của Luk Vân có doanh thu kém khả quan. Bộ phim chỉ đạt 2,6 tỷ đồng sau gần 10 ngày phát hành, nguy cơ lỗ nặng.

Ngày 12/3, sau gần 10 ngày công chiếu, bộ phim Khi ta hai lăm của đạo diễn Luk Vân ghi nhận mức doanh thu thấp với 2,6 tỷ đồng (theo số liệu từ Box Office Vietnam - đơn vị kiểm toán doanh thu phòng vé độc lập).

Đây là phim Việt có doanh thu thấp nhất trong quý đầu tiên của năm 2023. Số lượng suất chiếu của Khi ta hai lăm cũng giảm dần theo ngày. Hiện bộ phim ghi nhận suất chiếu ít ỏi. Với 237 suất chiếu mỗi ngày, đứa con tinh thần Luk Vân sẽ rời rạp trong ít ngày tới.

Thành tích kém khả quan về doanh thu của Khi ta hai lăm phần nào được dự đoán từ trước.

Khi ta hai lăm xoay quanh câu chuyện của Tuệ Lâm (Midu), quản lý nhóm nhạc nam The Air. Bất ngờ, giọng ca chính qua đời khiến tương lai cả nhóm rơi vào bế tắc. Đương lúc chán nản, Tuệ Lâm bị cử sang Hàn Quốc công tác. The Air cũng chấp nhận rã nhóm, tìm kế mưu sinh tự do.

Ngày trở về nước, Tuệ Lâm nhận ra mình đã bị lừa. Cô rủ Mạnh Hùng (Lê Dương Bảo Lâm) nghỉ việc, cùng nhau gây dựng công ty giải trí mới. Cả hai tìm cách "hồi sinh" The Air năm xưa. Đồng thời, cô tuyển thêm thành viên Thiên Bảo (Phú Thịnh), thay thế vị trí còn trống trong nhóm nhạc.

Bộ phim để lộ nhiều thiếu sót trong phong cách làm phim của nữ đạo diễn. Kịch bản phim nhạt nhẽo, kém sức hút cộng thêm màn diễn xuất gượng gạo đến từ Lê Dương Bảo Lâm, Midu không thể lôi kéo khán giả ra rạp.

Phim Khi ta hai lăm thất thu phòng vé.

Trong khi đó, Siêu lừa gặp siêu lầy của Võ Thanh Hòa hiện xếp đầu bảng tổng sắp doanh thu trong nhiều ngày liên tiếp. Phim có Mạc Văn Khoa, Anh Tú hiện cán mốc 68 tỷ đồng .

So với Khi ta hai lăm, Siêu lừa gặp siêu lầy là tác phẩm tạo được sức nóng ngay từ khi ra rạp. Bộ phim được Võ Thanh Hòa đầu tư chỉn chu về phần nhìn thể hiện qua bối cảnh, trang phục đến sự xuất hiện của dàn diễn viên. Phim mang yếu tố giải trí với nhiều mảng miếng hài xuyên suốt. Tuy vậy, kịch bản và diễn xuất phim cũng vẫn tồn tại một số hạn chế.

Phim hoạt hình Khóa chặt cửa nào Suzume của Nhật Bản cũng đang là tác phẩm được khán giả Việt ưa thích. Sau 2 ngày phát hành, phim thu về 7,5 tỷ đồng tại thị trường Việt Nam. Một số phim ngoại khác như Ant-Man and the Wasp: Quantumania, Missing không có thành tích khả quan tại phòng vé Việt những ngày qua.