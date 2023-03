Phim 'Khi ta hai lăm' rời rạp vì doanh thu thất bát

Bộ phim của nữ đạo diễn Luk Vân chính thức rời rạp sau hai tuần phát hành. "Khi ta hai lăm" có doanh thu thấp với gần 3 tỷ đồng.

Trao đổi với Zing, đại diện Lotte Entertainment Vietnam - nhà phát hành Khi ta hai lăm cho biết bộ phim chính thức rời rạp sau hai tuần ra mắt.

Theo thống kê của Box Office Vietnam, bộ phim ghi nhận mức doanh thu thấp với gần 3 tỷ đồng . Việc phim của đạo diễn Luk Vân rời rạp sớm là điều nằm trong dự đoán.

Phim để lộ nhiều thiếu sót trong phong cách làm phim của nữ đạo diễn. Kịch bản phim nhạt nhẽo, kém sức hút cộng thêm màn diễn xuất gượng gạo đến từ Lê Dương Bảo Lâm, Midu không thể lôi kéo khán giả ra rạp.

Khâu truyền thông của Khi ta hai lăm kém hiệu quả cũng là một trong những yếu tố khiến phim thất bại.

Khi ta hai lăm xoay quanh câu chuyện của Tuệ Lâm (Midu), quản lý nhóm nhạc nam The Air. Bất ngờ, giọng ca chính qua đời khiến tương lai cả nhóm rơi vào bế tắc. Đương lúc chán nản, Tuệ Lâm bị cử sang Hàn Quốc công tác. The Air cũng chấp nhận rã nhóm, tìm kế mưu sinh tự do.

Ngày trở về nước, Tuệ Lâm nhận ra mình đã bị lừa. Cô rủ Mạnh Hùng (Lê Dương Bảo Lâm) nghỉ việc, cùng nhau gây dựng công ty giải trí mới. Cả hai tìm cách "hồi sinh" The Air năm xưa. Đồng thời, cô tuyển thêm thành viên Thiên Bảo (Phú Thịnh), thay thế vị trí còn trống trong nhóm nhạc.

Tính đến sáng 20/3, Siêu lừa gặp siêu lầy của đạo diễn Võ Thanh Hòa vẫn dẫn đầu bảng tổng sắp doanh thu với hơn 93 tỷ đồng .

Với số lượng suất chiếu hơn 1.800 suất/mỗi ngày, trong thời gian ngắn sắp tới, bộ phim sẽ cán mốc 100 tỷ đồng . Siêu lừa gặp siêu lầy tiếp tục là dự án có doanh thu tốt của Võ Thanh Hòa sau Chị Mười Ba, Nghề siêu dễ và Chìa khóa trăm tỷ...

Như vậy, trong quý I năm nay, thị trường điện ảnh Việt sẽ có tới 3 phim điện ảnh đạt doanh thu trên trăm tỷ, lần lượt là Nhà Bà Nữ, Chị chị em em 2 và Siêu lừa gặp siêu lầy.

Shazam! Fury of the Gods có mở màn tốt tại thị trường Việt Nam. Sau 3 ngày khởi chiếu, dự án này đã thu hơn 12 tỷ đồng .

Một số tác phẩm khác như Khóa chặt cửa nào Suzume, Vong hồn rước lễ hay Cuộc chiến đa vũ trụ - phim thắng Oscar được chiếu lại - có thành tích không khả quan tại phòng vé Việt.