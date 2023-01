Phim Hàn Quốc gây sốc vì ngập cảnh nhạy cảm

Wikitree mới đây đưa tin bộ phim Hit the Spot (còn được gọi là Fanta G Spot hoặc Fantasy Spot) với sự tham gia của EXID Hani, Dal Shabet Woohee, Park Sun Ho và Choi Kwang Rok ngập cảnh giường chiếu.

Phim đang gây sốc vì có nội dung nhạy cảm. Một vài cảnh trong phim đã được lan truyền trên các phương tiện truyền thông xã hội và thu hút sự chú ý. Một trong những cảnh gây tranh luận nhiều nhất là khi nữ chính ra đường và đụng phải vị cố vấn giúp đỡ cô khi thực hiện podcast. Vụ va chạm khiến tất cả đồ chơi tình dục của cô rơi ra khỏi túi.

Ở một cảnh khác, nữ chính hỏi nam chính có muốn thân mật với cô không. Bộ phim sau đó được tiếp tục với cảnh hai nhân vật chính tình tứ bên nhau. Cư dân mạng bị sốc khi thấy nội dung như vậy trong một bộ phim Hàn Quốc vì đây là chủ đề cấm kỵ về mặt văn hóa ở đất nước này.

Hiện khán giả tranh luận về nội dung của phim. Họ cho rằng phim có quá nhiều cảnh nhạy cảm. Trong khi đó, số khác bất ngờ khi phim Hàn Quốc ngày càng cởi mở.

Hit the Spot tập trung nhiều vào nội dung tình dục, vì vậy nó được gán nhãn NC-17 (không dành cho người dưới 17 tuổi). Đây là xếp hạng cao nhất trong hệ thống xếp hạng phim của Hiệp hội Điện ảnh (MPA) được sử dụng cho các phim phân phối tại Mỹ.

Phim được gán nhãn NC-17 hoàn toàn không dành cho khán giả dưới 17 tuổi, do có nhiều yếu tố tình dục, bạo lực… có thể gây ảnh hưởng xấu đến nhân cách, đạo đức, khuyến khích hành vi phạm tội.

Phim kể về cuộc sống của cô gái ấm áp, thân thiện và chu đáo Son Hee Jae (Hani đảm nhận). Son Hee Jae không hiểu bản thân cô muốn gì. Do đó, khi được giao phụ trách podcast về tình yêu, Hee Jae cảm thấy lạc lõng. Cô cũng chưa bao giờ trải qua một mối quan hệ thân mật.

Trong khi Hee Jae bắt đầu khám phá thế giới của tình yêu lãng mạn, người bạn thân nhất của cô là Mi Na (Woohee) thấy bản thân bị mắc kẹt trong mối quan hệ không có tình yêu. Mi Na rất muốn mọi thứ thay đổi. Mi Na và Hee Jae quyết định đã đến lúc cả hai phải tạo ra sự thay đổi lớn trong cuộc đời bằng cách cùng nhau mở dịch vụ tư vấn tình dục. Phim ra mắt từ cuối tháng 12/2022 tới giữa tháng 1.

6 cuốn sách hay về Kpop:

Các cuốn sách Shine, I'll Be The One, Kpop Revolution... khai thác nhiều khía cạnh trong Kpop như quá trình trở thành thần tượng, khó khăn, áp lực từ công chúng. Trong đó, tiểu thuyết Shine của Jessica Jung (cựu thành viên SNSD) kể về Rachel Kim - thực tập sinh tại một trong những công ty giải trí hàng đầu Hàn Quốc. Để thực hiện ước mơ, Rachel phải đối mặt với nhiều thử thách khác nhau trong giới giải trí.