Phim Hàn 'mở bát' năm 2023 gây thất vọng

"Men of Plastic", màn “mở bát” năm 2023 của đạo diễn Lim Jin Soon, sở hữu kịch bản hời hợt. Sự góp mặt của Ma Dong Seok cũng không thể cứu nội dung phim.

*Bài viết tiết lộ một phần nội dung phim

Genre: Hài kịch

Director: Lim Jin Soon

Cast: Ma Dong Seok, Jung Kyung Ho, Hong Gyu Ok, Choi Byung Mo, Oh Na Ra…

Rating: 5/10

Có tựa tiếng Việt Ông trùm mông má, phim kể về cuộc gặp gỡ giữa Dae Guk (Ma Dong Seok) - kẻ lừa đảo điều hành khu phố Apgujeong và Park Ji Woo (Jung Kyung Ho) - một tay bác sĩ thẩm mỹ nổi tiếng nhưng mất giấy phép hành nghề. Với ước mơ bá chủ ngành công nghiệp thẩm mỹ Hàn Quốc, cả hai hợp tác và mở ra một câu chuyện đầy châm biếm về xứ kim chi những năm 2000.

Chủ đề chính của bộ phim xoay quanh các vụ lừa đảo và người bị lừa nhiều nhất chính là Park Ji Woo, nhân vật đại diện cho thực trạng thiếu kiến thức xã hội nghiêm trọng của sinh viên. Anh tốt nghiệp thủ khoa y, vay vốn mở một công ty thẩm mỹ rồi bị chơi xấu, “đứa con tinh thần” rơi vào tay đồng nghiệp còn bản thân vừa bị tước bằng vừa phải gồng mình gánh nợ. Trong lúc loay hoay làm đủ việc để thanh toán, anh gặp Dae Guk, người thay đổi hoàn toàn cuộc đời mình.

Phim xoay quanh những màn phẫu thuật thẩm mỹ trái phép. Ảnh: CGV.

Dàn diễn viên không hợp vai

Ma Dong Seok (Dae Guk) là cái tên quen thuộc với những người hâm mộ ngành giải trí Hàn nói riêng và điện ảnh thế giới nói chung. Tài tử được biết đến qua hình ảnh mạnh mẽ, gan dạ trong những bộ phim hành động, giật gân như Train To Busan (2016), The Gangster, The Cop, The Devil (2019),... Trong năm 2022, anh còn gia nhập Vũ trụ Điện ảnh Marvel qua Eternals.

Đến với lần chọn kịch bản này, nam diễn viên thể hiện một vai mới có phần mềm mỏng, phản ảnh hùng hơn. Song, ngoại hình và lối diễn xuất của Ma Dong Seok không mang đến độ tin cậy cho nhân vật Dae Guk.

Ngay từ đầu, Ma Dong Seok luôn xuất hiện với hình tượng dũng cảm, chính nghĩa và ngay thẳng. Ông trùm mông má đã thay đổi ngoại hình của tài tử cho hợp với bối cảnh như nhuộm tóc, trang phục sặc sỡ, dáng đi khềnh khàng… nhưng không khỏa lấp được hết nét “hiền” của anh. Việc thiếu đi các cảnh hành động, đánh đấm cùng khiến người hâm mộ Ma Dong Seok phần nào thất vọng.

Sau thành công của Hospital Playlist (2020), Jung Kyung Ho được biết đến nhiều hơn với hình tượng bác sỹ. Tuy nhiên, diễn xuất của anh chưa gây được ấn tượng khi chuyển sang đứa con mới của Lim Jin Soon. Trước khi trở lại với Ông trùm mông má, kỹ năng màn ảnh của anh cũng không được đánh giá quá cao trên các diễn đàn trực tuyến. Trên phim, diễn viên lộ điểm yếu với biểu cảm "cứng", cùng cách nhả thoại thiếu truyền cảm.

Bộ đôi diễn viên chính thiếu sự tung hứng cần thiết, kết hợp với kịch bản lan man, gây khó chịu cho khán giả. Ảnh: CGV.

Ngoài những nghệ sỹ kỳ cựu như Oh Na Ra, Ma Dong Seok,... biểu cảm của nhóm kép phụ không mang quá nhiều sắc thái. Các phân cảnh của hai nhân vật chính nhiều hơn mức cần thiết, còn dàn phụ chưa được xây dựng tới cùng, đơn cử như màn xuất hiện vỏn vẹn ba giây của con gái Dae Guk.

Kịch bản sơ sài, dễ đoán

Phim được gắn mác hài kịch,song công thức tạo tình huống hài hước cũ, nhàm chán. 2022 là năm có hàng loạt các tác phẩm điện ảnh hài bùng nổ như Bỗng dưng trúng số, Love and Leashes,… Việc một kịch bản nông như Ông trùm mông má khai màn cho 2023 sau các tác phẩm thành công trên khiến bộ phim lu mờ.

Đơn cử qua phân đoạn cả hai nhân vật chính bàn việc sửa lại mặt cho Dae Guk. Sau một lúc quan sát thì Ji Woo kết luận “Vẻ bề ngoài không phải là tất cả”. Các trò cười về ngoại hình như thế không phải là một vấn đề mới, thậm chí có phần nhàm chán khi được sử dụng nhiều từ phim ảnh đến đời thực.

Việc chọn bảng màu để cài cắm thông điệp cũng bị lạm dụng quá nhiều trong các phân cảnh giao dịch chui của tập đoàn lừa đảo. Khi Ji Woo chấp nhận kí vào bất kỳ một hợp đồng bất chính nào, tông màu của bộ phim sẽ chuyển sang màu vàng. Chi tiết này lặp đi lặp lại liên tục khiến bộ phim không còn tính chất bất ngờ, làm khán giả dễ chán.

Phim sở hữu nhiều tình tiết hài kém duyên. Ảnh: CGV.

Ông trùm mông má không truyền tải được nhiều thông điệp về cuộc sống và xã hội cũng như nội dung sâu xa mà đạo diễn muốn gửi gắm thông qua tính chất hài kịch của bộ phim. Kết phim hời hợt, cách giải quyết vấn đề cũng chưa thật sự hợp lý và liên quan đến tính cách nhân vật.

Có thể thấy, Ông trùm mông má là phim điện ảnh đáng quên trong sự nghiệp của Ma Dong Seok.