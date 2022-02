Phim được đề cử Oscar bị chỉ trích nội dung kỳ thị người châu Á

Tổ chức xã hội ở Los Angeles cho rằng cảnh nhân vật da trắng giả giọng Nhật Bản để trêu cô vợ gốc Á trong "Licorice Pizza" là phân biệt chủng tộc.

Ngày 22/2, People đưa tin Licorice Pizza - ứng viên nhận 3 đề cử Oscar năm nay - bị tổ chức xã hội MANAA ở Los Angeles - chỉ trích nội dung chứa yếu tố phân biệt chủng tộc.

Cụ thể, MANAA cho rằng cảnh nhân vật da trắng Jerry Frick (John Michael Higgins đóng) giả giọng Nhật Bản để trêu cô vợ gốc Á là có ý giễu cợt, mang tính kỳ thị dân da vàng. "Những cảnh thừa thãi này chẳng đóng góp gì cho mạch câu chuyện", đại diện tổ chức phát biểu.

Alana Haim (trái) trong phim Licorice Pizza. Ảnh: Hollywood Reporter.

Độc giả Hollywood Reporter nhận xét cách tạo điểm nhấn của nhân vật "kỳ cục", đồng thời cho rằng sự hiện hữu đơn thuần của những câu thoại đã gây kích động đến một bộ phận người xem.

Tuy nhiên, số khác tỏ ra bênh vực đạo diễn Paul Thomas Anderson của phim. Họ cho rằng mọi chuyện bị suy diễn quá đà và trái ngược với thông điệp phim muốn truyền tải.

Đáp trả tranh cãi trái chiều, đạo diễn kiêm biên kịch 52 tuổi nói trên IndieWire: "Cảnh phim ấy giống phân biệt chủng tộc sao? Thật buồn vì tôi không nghĩ mọi người lại liên tưởng đến mức đó. Tôi không chắc họ cảm thấy vấn đề gì? Nhân vật trong phim chỉ là tên ngốc hay nói lung tung".

Khi được hỏi có phải yếu tố sắc tộc trong phim góp phần mang đến tiếng cười cho khán giả, Anderson gật đầu, và giải thích thêm: "Đúng vậy, đó là khả năng tôi nghĩ ra. Tuy nhiên chúng tôi không có ý chế giễu người gốc Á".

Trở lại tháng 12/2022, khi Licorice Pizza ra rạp, MANAA đã kêu gọi tẩy chay bộ phim khỏi mùa giải thưởng vì "góp phần thúc đẩy bình thường hóa việc kỳ thị người châu Á ở Mỹ trong bối cảnh làn sóng bạo lực gia tăng khi họ bị đổ lỗi là nguyên nhân lây lan Covid-19".

Anderson chia sẻ với New York Times thời điểm đó: "Tôi nghĩ sẽ là sai lầm nếu kể một bộ phim cổ trang theo góc nhìn của năm 2021. Mẹ vợ tôi là người Nhật nên việc mọi người nói tiếng Anh bằng giọng Nhật với bà là chuyện bình thường. Hành động đó không thể hiện cho ý đồ xấu".

Paul Thomas Anderson khẳng định Licorice Pizza không mang hàm ý phân biệt chủng tộc. Ảnh: Rollingstone.

Tác phẩm chính kịch Licorice Pizza lấy bối cảnh ở Hollywood năm 1973 với nội dung phim xoay quanh chuyện tình của hai nhân vật chính Gary (Cooper Hoffman) và Alana (Alana Haim). Phim còn có sự góp mặt của dàn sao Bradley Cooper, Sean Penn và Maya Rudolph.

Licorice Pizza nhận ba để cử tại Oscar 2022. Trong đó, ở hạng mục Phim hay nhất, tác phẩm sẽ cạnh tranh trực tiếp với những cái tên nổi bật Belfast, CODA, Don't Look Up, Drive My Car, Dune, King Richard,Nightmare Alley, The Power of the Dog và West Side Story.