Phim đồng tính nam hồi sinh ngành du lịch Thái Lan

Sự nổi tiếng của loạt phim boy love khiến người hâm mộ trong và ngoài nước đổ xô đến các địa điểm quay phim trên khắp Thái Lan, theo The Guardian.

Có một bàn ăn trong nhà hàng của Soontaree Thiprat ở Phuket (Thái Lan) luôn được đặt kín. Hầu hết khách hàng của cô đều muốn ngồi ở đó, nơi có chiếc khăn trải bàn màu đỏ và những bông hoa tím.

Chiếc bàn này đã xuất hiện trong phân cảnh lãng mạn giữa hai nhân vật Teh và Oh-aew (do diễn viên Putthipong "Billkin" Assaratanakul và Krit "PP" Amnuaydechkorn thủ vai) trong bộ phim truyền hình nổi tiếng I Told Sunset About You.

Người hâm mộ nhiệt thành của bộ phim không chỉ trên khắp Thái Lan mà còn đến từ Việt Nam, Nhật Bản, Hàn Quốc. Những khán giả này lặn lội đến nhà hàng của Soontaree, xếp hàng cả tiếng để dùng bữa và chụp ảnh giống Billkin và PP.

"Họ la hét đến mức tôi muốn gọi xe cấp cứu", chủ quán mô tả sự cuồng nhiệt của nhóm fan.

Từ quốc gia nhập khẩu thành xuất khẩu phim ảnh

I Told Sunset About You là một phần của làn sóng phim truyền hình Thái Lan gần đây được biết đến với tên gọi "boy love" (BL) hay "Yaoi". Loạt phim này kể về những mối tình đồng tính nam, đã thu hút lượng lớn người theo dõi trên khắp châu Á.

Từ đầu năm đến nay, có 17 bộ BL Thái Lan lên sóng. 43 bộ khác đã được ra mắt vào năm 2020 và 2021, theo trang web người hâm mộ Blwatcher.com.

Bộ phim truyền hình thể loại romcom (lãng mạn, hài hước) 2gether, một trong những phim BL ăn khách nhất, đã vượt mốc 100 triệu lượt xem trên nền tảng phát trực tuyến Line TV chỉ vài tháng sau khi khởi chiếu.

Phim "2gether" nhanh chóng vượt mốc 100 triệu lượt xem ngay sau khi phát sóng. Ảnh: Line TV.

Khi Thái Lan cố gắng vực dậy ngành du lịch hậu Covid-19, cơ quan quản lý du lịch nước này đã tìm cách tận dụng sự nổi tiếng của các bộ phim như 2gether hay I Told Sunset About You.

Các gian hàng "Thai BL" đã xuất hiện tại một sự kiện quảng bá gần đây ở Osaka, Nhật Bản, nơi các bộ phim truyền hình BL đặc biệt nổi tiếng.

Người phát ngôn của Contents Seven Co., công ty mua lại bản quyền phim 2gether để chiếu ở Nhật Bản, cho biết: "Một trong những điều hấp dẫn nhất của bộ phim là người xem có thể tìm hiểu về một nền văn hóa khác với Nhật Bản, chẳng hạn như ẩm thực và thời trang".

Mặc dù công ty có trụ sở tại Tokyo này trước đây chủ yếu chỉ mua bản quyền các bộ phim truyền hình BL từ Trung Quốc và Đài Loan, họ bắt đầu thay đổi khi nhìn thấy sự thành công của phim Thái Lan trong vài năm qua.

Kyodo News nhận định nếu trước đây, Thái Lan là quốc gia "nhập khẩu" những bộ phim trai gái của Nhật Bản, thì giờ đây tình thế đang đảo ngược khi xứ Chùa Vàng có những bộ phim boy love ăn khách nhất.

Yui, người hâm mộ Nhật Bản sống ở Bangkok, cho biết cô bắt đầu xem BL Thái Lan vào tháng 5 năm ngoái, sau khi nghe nói về sự nổi tiếng của nó ở Nhật Bản. Ngay lập tức, cô ấy đã bị nghiện.

"Điều đầu tiên thu hút tôi đến với 'Thai BL' là ngoại hình của dàn diễn viên. Và khi càng xem, tôi càng thấy sự ăn ý giữa các diễn viên và vai diễn của họ rất tuyệt vời", Yui nói.

Những ngành ăn theo

Các công ty tư nhân nhanh chóng nắm bắt xu hướng này.

Công ty Nhật Bản HIS gần đây đã tổ chức các chuyến tham quan trực tuyến đối với những địa điểm xuất hiện trong phim 2gether, trong khi một số giáo viên dạy tiếng Thái bắt đầu cung cấp những bài học chuyên về tiếng lóng được sử dụng trong phim.

Monruethai Harada, giáo viên dạy tiếng Thái tại Jaya & 3S Groups ở Tokyo, cho biết số học sinh muốn học tiếng Thái đã tăng 20-30%, sau khi thể loại BL trở nên phổ biến vào năm 2020.

Hầu hết trong số này là phụ nữ khoảng 30 tuổi, nhưng cũng có những ngoại lệ như học viên 75 tuổi.

"Học viên 75 tuổi này thực sự thích xem những bộ phim tình cảm của các chàng trai. Bà ấy nói đó là thể loại thú vị và ly kỳ nhất mình từng xem", Monruethai kể.

Công ty Nhật Bản tổ chức tour du lịch online cho người hâm mộ phim BL của Thái Lan. Ảnh: Kyodo News.

Rujirat Ishikawa, trợ lý giáo sư tại Trường Nghiên cứu Văn hóa và Sáng tạo ở Aoyama Gakuin, Tokyo, cho biết BL có nguồn gốc từ truyện tranh manga Nhật Bản, các công ty Thái Lan đã chuyển thể truyện tranh thành phim và phổ biến chúng trên truyền hình.

"Tôi nghĩ trước đây mọi người không ngờ rằng sẽ có một thị trường lớn như vậy cho các bộ phim tình cảm đồng tính nam. Thể loại này bùng nổ vào năm 2020 khi đại dịch bùng phát. Vì Covid-19, mọi người có nhiều thời gian hơn cho phim ảnh", bà Ishikawa nói.

Ở Nhật Bản, những bộ phim truyền hình tương tự thường yêu cầu người xem đăng ký trả phí nhưng các đài truyền hình Thái Lan thoải mái hơn trong việc đăng tải nội dung lên mạng.

"Khán giả chỉ cần biết rằng họ có thể xem phim trên YouTube, miễn phí, vậy tại sao lại không xem. Bạn có thể thấy sức mạnh Internet thông qua cách các bộ phim này lan truyền".

"Tình yêu gà bông" trên phim không phản ánh sự kỳ thị ngoài đời

Đối với ngành du lịch đang gặp khó khăn của Thái Lan, sự phổ biến của các bộ phim truyền hình BL là một tin đáng mừng.

Tuy nhiên, theo Poowin Bunyavejchewin, nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện Nghiên cứu Đông Á thuộc Đại học Thammasat ở Bangkok, ban đầu chính phủ Thái Lan tỏ ra lúng túng trong việc phát sóng những bộ phim này trên các kênh truyền hình miễn phí.

"Nhưng cuối cùng, con người vẫn phải ăn. Nói đơn giản là những bộ phim này có thể mang lại tiền".

Hiện tại, phần lớn loạt phim BL được chiếu ở Thái Lan trên các nền tảng thay thế có liên kết với điện thoại thông minh, chẳng hạn như Line TV. Poowin nói rằng điều này "có thể làm giảm bớt mối quan tâm của những người bảo thủ vì họ không còn nhìn thấy quá rõ ràng tình yêu giữa những người đàn ông trẻ tuổi".

Giờ đây, phim BL có kênh phát sóng riêng nên cũng không chiếm sóng của các chương trình truyền thống trên những kênh truyền hình miễn phí nữa.

Công ty du lịch bán các sản phẩm ăn theo sự nổi tiếng của các bộ phim BL Thái Lan. Ảnh: Kyodo News.

Tuy nhiên, một số người trong cộng đồng LGBT có cảm xúc trái ngược đối với thể loại này.

Kangwan Fongkaew, giảng viên tại Đại học Burapha ở tỉnh Chonburi, Thái Lan, nói rằng các bộ phim truyền hình BL không phản ánh hiện thực.

Phim thường tập trung vào "tình yêu gà bông" và bỏ qua thực tế là nhóm đồng tính nam ở Thái Lan vẫn không có những quyền cơ bản như hôn nhân bình đẳng.

Kangwan nhận định người xem "có thể hiểu lầm rằng Thái Lan là thiên đường của người đồng tính nhưng điều này hoàn toàn không đúng".

Các nhân vật chính chủ yếu là người da sáng, thuộc tầng lớp trung lưu và có trình độ học vấn. "Loạt phim không phản ánh sự đa dạng thực sự của cộng đồng LGBT trong xã hội Thái Lan và đó là lý do sự kỳ thị và phân biệt đối xử với họ vẫn đang diễn ra".

Còn với tư cách là chủ nhà hàng và là một người đồng tính, Soontaree hoàn toàn ủng hộ loạt phim BL, nói thêm rằng đây là một "công cụ hỗ trợ đắc lực" cho Thái Lan.

"Tôi có thể thấy rõ điều đó. Khi 'I Told Sunset About You' được phát sóng trong giai đoạn Covid-19 khó khăn, tôi vẫn làm ăn tốt nhờ lượng lớn người hâm mộ đến nhà hàng".

Mặc dù một số du khách có thể hơi quá khích, cô vẫn chào đón những người hâm mộ. Chủ nhà hàng cho biết nếu khách bận chụp ảnh và thưởng thức khung cảnh, ít nhất họ sẽ không bao giờ hối thúc cô phục vụ nhanh chóng.