Phim của Tom Cruise vượt thành tích 'Titanic'

"Top Gun: Maverick" vượt qua doanh thu "Titanic" ở phòng vé nội địa. Tuy nhiên, nếu so tiền bán vé quốc tế, phim của Tom Cruise vẫn thua xa.

Theo Variety, Top Gun: Maverick vượt qua Titanic để trở thành bộ phim có doanh thu cao thứ 7 tại phòng vé Bắc Mỹ. Tính đến nay, ở thị trường nội địa, tác phẩm của Tom Cruise bán được 662 triệu USD tiền vé.

Đối với Paramount, Titanic cũng phải nhường vị trí tác phẩm lớn nhất trong lịch sử 110 năm của hãng cho Top Gun 2.

Tuy nhiên, khi bỏ qua thị trường Bắc Mỹ, phim thuộc thể loại thảm họa xen lẫn tình cảm, sử thi, chính kịch của đạo diễn James Cameron vẫn vượt xa cuộc phiêu lưu trên máy bay chiến đấu của Cruise với 1,5 tỷ USD tại phòng vé quốc tế và 2,2 tỷ USD toàn cầu.

"Doanh thu trong và ngoài Bắc Mỹ của Top Gun: Maverick không chênh lệch nhau nhiều. Mặc dù không chiếu ở Trung Quốc và Nga - hai thị trường tiềm năng hàng đầu - phim vẫn thu 690 triệu USD quốc tế. Tổng doanh thu phim hiện là 1,3 tỷ USD ", tạp chí Mỹ viết.

Tom Cruise trong một cảnh phim Top Gun: Maverick. Ảnh: Variety.

Nhờ sức hấp dẫn từ cái tên Tom Cruise, cốt truyện được đánh giá đột phá và chiến dịch truyền thông hiệu quả, Top Gun 2 đã thiết lập những thành công đáng ghi nhận, bất chấp đại dịch Covid-19.

Theo giới chuyên gia, phim đang tiến rất gần đến vị trí của Avengers: Infinity War - bộ phim có doanh thu nội địa cao thứ 6, với 678 triệu USD .

Danh sách 5 phim phát hành nội địa ăn khách nhất đến nay gồm Star Wars: The Force Awakens ( 936 triệu USD ), Avengers: Endgame ( 853 triệu USD ), Spider-Man: No Way Home ( 804 triệu USD ), Avatar ( 760 triệu USD ) và Black Panther ( 700 triệu USD ).

Ra mắt vào tháng 5, bom tấn của siêu sao hành động Tom Cruise liên tiếp tạo kỷ lục. Đến ngày 26/6, phim vượt mốc 1 tỷ USD . Đây là phim đầu tiên trong năm và phim thứ hai ở thời Covid-19 (sau Spider-Man: No Way Home của Sony với 1,9 tỷ USD ) đạt thành tích tỷ USD.

Top Gun: Maverick là hậu truyện của Top Gun (1986). Trong phim, Tom Cruise thủ vai Pete “Maverick” Mitchell, phi công hải quân nhận nhiệm vụ huấn luyện đội bay cho một nhiệm vụ ngặt nghèo của quân đội Mỹ. Tại căn cứ, anh gặp trung úy Bradley “Rooster” Bradshaw (Miles Teller), con trai người đồng đội chí cốt đã hy sinh của mình.