Phim của Tom Cruise cán mốc 1 tỷ USD

Đúng như dự đoán của giới quan sát, bom tấn "Top Gun: Maverick" đã vượt mốc 1 tỷ USD, trở thành phim đầu tiên của Tom Cruise đạt thành tích này.

Ngày 26/6, Variety đưa tin Top Gun: Maverick đã vượt mốc 1 tỷ USD vào cuối tuần qua. Doanh thu tác phẩm vẫn tăng cao sau hơn một tháng ra mắt.

Đây là phim đầu tiên trong năm và phim thứ hai ở thời Covid-19 (sau Spider-Man: No Way Home của Sony với 1,9 tỷ USD ) đạt thành tích tỷ USD. Càng ấn tượng hơn, phần hậu truyện của Top Gun (1986) lại không công chiếu ở Trung Quốc hoặc Nga, hai thị trường lớn.

Như vậy, sau 31 ngày, Top Gun: Maverick đã trở thành phim đầu tiên của Tom Cruise chạm tới con số 1 tỷ USD ở phòng vé toàn cầu. Trước đó, Mission: Impossible - Fallout (2018) được xem phim thành công nhất của nam diễn viên với 791,1 triệu USD .

Top Gun: Maverick đã vượt mốc 1 tỷ USD sau hơn một tháng ra mắt. Ảnh: Variety.

Theo Variety, Top Gun: Maverick cũng đang là tựa phim có doanh thu cao nhất trong năm ở phòng vé Bắc Mỹ với 521 triệu USD . Trong tuần thứ 5 phát hành, phim thu thêm 30,5 triệu USD , cạnh tranh trực tiếp với Elvis trên bảng xếp hạng phòng vé nội địa.

Với 484,7 triệu USD ở các rạp quốc tế, doanh thu Maverick hiện ở mức bất ngờ 1.006 tỷ USD . Doanh thu đó đủ vượt qua Doctor Strange in the Multiverse of Madness ( 943 triệu USD ) để vươn thành phim ăn khách nhất năm 2022.

Theo hãng Paramount, lượng khách hàng xem lại và số lượng khách chọn thưởng thức phim dưới định dạng Imax đã tăng cao. Vào cuối tuần thứ tư tại các rạp chiếu phim Bắc Mỹ, 16% khán giả đã quay lại nhiều hơn một lần và 4% đã quay lại từ ba lần trở lên.

Top Gun: Maverick là hậu truyện của Top Gun (1986). Trong phim, Tom Cruise thủ vai Pete “Maverick” Mitchell, phi công hải quân nhận nhiệm vụ huấn luyện đội bay cho một nhiệm vụ ngặt nghèo của quân đội Mỹ. Tại căn cứ, anh gặp trung úy Bradley “Rooster” Bradshaw (Miles Teller), con trai người đồng đội chí cốt đã hy sinh của mình.