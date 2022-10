Phim của Song Joong Ki bị chỉ trích vì diễn viên '3 lần say xỉn'

"The Youngest Son of a Conglomerate" bị chỉ trích vì có sự tham gia của Yoon Je Moon - nam diễn viên từng 3 lần lái xe trong tình trạng say xỉn.

Ngày 14/10, tờ Wikitree có bài viết với tiêu đề: “Nam diễn viên 3 lần lái xe trong tình trạng say xỉn, xuất hiện đầy tự hào ở bộ phim của Song Joong Ki”. Theo bài viết, bộ phim truyền hình mới của Song Joong Ki là The Youngest Son of a Conglomerate đang bị chỉ trích vì có sự tham gia của nam diễn viên tai tiếng Yoon Je Moon.

Trong The Youngest Son of a Conglomerate, Yoon Je Moon vào vai Jin Young Gi, con trai cả của gia đình Sunyang, người thành lập Tập đoàn Sunyang.

Diễn viên Yoon Je Moon bị chỉ trích khi đóng phim cùng Song Joong Ki. Ảnh: Wikitree.

Khán giả đang chỉ trích Yoon Je Moon cũng như ê-kíp sản xuất phim The Youngest Son of a Conglomerate. Lý do là Yoon Je Moon 3 lần lái xe trong tình trạng say rượu vào năm 2010, 2013 và 2016. Năm 2017, khi tham gia phim Dad is a Daughter, Yoon Je Moon tiếp tục gây tranh cãi vì có thái độ khiếm nhã và bất lịch sự với phóng viên.

“Đó đâu phải vai diễn không thể thay thế. Tại sao đoàn phim vẫn để một diễn viên tai tiếng như thế tham gia”, “Tôi muốn xem bộ phim nhưng sự xuất hiện của Yoon Je Moon khiến phim không còn hay nữa”, “Tại sao đoàn phim quyết định như vậy”, Wikitree trích đăng bình luận của khán giả.

Song Joong Ki bên dàn diễn viên The Youngest Son of a Conglomerate. Ảnh: JTBC.

The Youngest Son of a Conglomerate lên sóng từ ngày 18/11 trên kênh JTBC. Đây là bộ phim giả tưởng kể về câu chuyện của Yoon Hyun Woo. Anh là thư ký trung thành của Tập đoàn Sunyang. Tuy nhiên, anh bị phản bội và giết chết bởi Jin Do Joon, con trai út của gia đình. Yoon Hyun Woo sau đó tỉnh dậy trong cơ thể của Jin Do Joon. Anh lợi dụng cơ thể của Jin Do Joon để trả thù. Song Joong Ki đảm nhận vai nam chính.

Theo Newsis, phim được kỳ vọng lập thành tích khả quan và kéo JTBC ra khỏi tình trạng ế ẩm kéo dài suốt thời gian qua. Tuy nhiên, tranh cãi liên quan đến Yoon Je Moon có thể ảnh hưởng đến sự đón nhận của khán giả với bộ phim.